https://ria.ru/20230718/gosdolg-1884794762.html
Минфин планирует увеличивать объем госдолга
Минфин планирует увеличивать объем госдолга - РИА Новости, 18.07.2023
Минфин планирует увеличивать объем госдолга
Минфин будет увеличивать объем госдолга РФ в текущих условиях, но планирует остаться в пределах установленных 20% ВВП, заявила замминистра Ирина Окладникова. РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T10:26
2023-07-18T10:26
2023-07-18T12:54
экономика
россия
ирина окладникова
министерство финансов рф (минфин россии)
совет федерации рф
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Минфин будет увеличивать объем госдолга РФ в текущих условиях, но планирует остаться в пределах установленных 20% ВВП, заявила замминистра Ирина Окладникова."В целом у нас сейчас уровень долга, Галина Сергеевна (Изотова, исполняющая обязанности главы Счетной палаты - ред.) озвучила, 22,8 триллиона рублей - это 14,9% ВВП (по итогу 2022 года - ред.). Это пока наша безопасная граница, хотя мы понимаем, что в условиях текущей ситуации мы будем наращивать (объем - ред.) - это безнадежная ситуация - и мы должны будем это делать, потому что у нас растет расходная часть", - сказала она в рамках заседания комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.Окладникова добавила, что средства нужны для поддержки экономики. "Мы должны поддерживать военный блок, и наши четыре новые региона нуждаются в существенной поддержке. Поэтому мы будем наращивать долг, но будем стараться оставаться в безопасных границах", - пояснила она."У нас безопасная граница, которую мы сами для себя наметили - это 20% ВВП. Она установлена как показатель в государственной программе. Это тот предельный долг, который мы в самой пессимистичной ситуации не должны перешагнуть", - сказала замминистра.Окладникова также отметила, что госдолг РФ растет в последние годы. По ее словам, в 2019 году внутренний долг был на уровне 9 триллионов рублей, внешний - 3,4 триллиона рублей, в 2020 году внутренний составил 10 триллионов рублей, внешний остался на том же уровне. При этом в 2022 году внутренний долг существенно вырос - до 18,8 триллиона рублей."А внешний долг не вырос в связи с тем, что мы не можем занимать на внешних рынках по понятным причинам. Он даже снизился, мы в прошлом году, когда пытались успевать после введения санкций исполнять наши обязательства, замещаться, мы чуть-чуть снизили внешний долг. Он составляет сейчас 4 триллиона рублей против 4,5 триллионов рублей в прошлом году по состоянию на 1 января 2022 года, то есть до начала специальной военной операции", - добавила она.Согласно закону о федеральном бюджете на 2023-2025 годы, в этот период ожидается рост объема государственного долга РФ. По итогам 2023 года объем госдолга составит около 25,369 триллиона рублей, 2024 года – 27,679 триллиона рублей, 2025 года – 29,94 триллиона рублей. В результате в трехлетнем периоде объем госдолга России, согласно пояснительной записке, "сохранится на безопасном уровне (менее 20% ВВП)". При этом в общем объеме госдолга доля внутреннего долга в 2023 году составит 81,6%, в 2024 году - 82,4%, в 2025 году - 83,5%.
https://ria.ru/20230717/gosdolg-1884520715.html
https://ria.ru/20230718/dolg-1884726379.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, ирина окладникова, министерство финансов рф (минфин россии), совет федерации рф
Экономика, Россия, Ирина Окладникова, Министерство финансов РФ (Минфин России), Совет Федерации РФ
Минфин планирует увеличивать объем госдолга
Замминистра Окладникова: Минфин будет увеличивать объем госдолга России в текущих условиях
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Минфин будет увеличивать объем госдолга РФ в текущих условиях, но планирует остаться в пределах установленных 20% ВВП, заявила замминистра Ирина Окладникова.
"В целом у нас сейчас уровень долга, Галина Сергеевна (Изотова, исполняющая обязанности главы Счетной палаты - ред.) озвучила, 22,8 триллиона рублей - это 14,9% ВВП (по итогу 2022 года - ред.). Это пока наша безопасная граница, хотя мы понимаем, что в условиях текущей ситуации мы будем наращивать (объем - ред.) - это безнадежная ситуация - и мы должны будем это делать, потому что у нас растет расходная часть", - сказала она в рамках заседания комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.
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Окладникова добавила, что средства нужны для поддержки экономики. "Мы должны поддерживать военный блок, и наши четыре новые региона нуждаются в существенной поддержке. Поэтому мы будем наращивать долг, но будем стараться оставаться в безопасных границах", - пояснила она.
«
"У нас безопасная граница, которую мы сами для себя наметили - это 20% ВВП. Она установлена как показатель в государственной программе. Это тот предельный долг, который мы в самой пессимистичной ситуации не должны перешагнуть", - сказала замминистра.
Окладникова также отметила, что госдолг РФ растет в последние годы. По ее словам, в 2019 году внутренний долг был на уровне 9 триллионов рублей, внешний - 3,4 триллиона рублей, в 2020 году внутренний составил 10 триллионов рублей, внешний остался на том же уровне. При этом в 2022 году внутренний долг существенно вырос - до 18,8 триллиона рублей.
«
"А внешний долг не вырос в связи с тем, что мы не можем занимать на внешних рынках по понятным причинам. Он даже снизился, мы в прошлом году, когда пытались успевать после введения санкций исполнять наши обязательства, замещаться, мы чуть-чуть снизили внешний долг. Он составляет сейчас 4 триллиона рублей против 4,5 триллионов рублей в прошлом году по состоянию на 1 января 2022 года, то есть до начала специальной военной операции", - добавила она.
Согласно закону о федеральном бюджете на 2023-2025 годы, в этот период ожидается рост объема государственного долга РФ. По итогам 2023 года объем госдолга составит около 25,369 триллиона рублей, 2024 года – 27,679 триллиона рублей, 2025 года – 29,94 триллиона рублей. В результате в трехлетнем периоде объем госдолга России, согласно пояснительной записке, "сохранится на безопасном уровне (менее 20% ВВП)". При этом в общем объеме госдолга доля внутреннего долга в 2023 году составит 81,6%, в 2024 году - 82,4%, в 2025 году - 83,5%.
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