https://ria.ru/20230718/front-1884887002.html

Врио главы Запорожской области оценил обстановку на линии фронта

Врио главы Запорожской области оценил обстановку на линии фронта - РИА Новости, 18.07.2023

Врио главы Запорожской области оценил обстановку на линии фронта

Украинские войска увеличили интенсивность обстрелов в Запорожской области, обстановка на линии фронта остается стабильно напряженной, сообщил в своем... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T15:55

2023-07-18T15:55

2023-07-18T15:55

специальная военная операция на украине

киев

пятихатки

россия

евгений балицкий

владимир путин

нато

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости. Украинские войска увеличили интенсивность обстрелов в Запорожской области, обстановка на линии фронта остается стабильно напряженной, сообщил в своем телеграм-канале врио губернатора региона Евгений Балицкий. "Обстановка на запорожском направлении контрудара ВСУ за последние сутки остается стабильно напряженной, противник увеличивает число обстрелов наших позиций", - написал Балицкий. По его словам, минувшей ночью разведывательная группа противника выдвигалась в направлении Степового и Пятихаток. "Группа была обнаружена силами 58-й армии и батальона Судоплатова в 700 метрах севернее Пятихаток, группа противника уничтожена", - подчеркнул врио губернатора. Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как не раз констатировали президент и министр обороны РФ Владимир Путин и Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении. Западные СМИ признают, что украинские военные столкнулись со множеством проблем в ходе контрнаступления. Так, американская газета New York Times со ссылкой на экспертов писала, что российские артиллерия и авиация не позволяют Киеву прикрывать свои силы с помощью ПВО. Позднее газета отмечала, что действия РФ превратили "наступление" Киева в медленную и кровавую утомительную работу. А телеканал CNN со ссылкой на двух западных чиновников и высокопоставленного представителя Пентагона отмечал, что наступательные действия украинских войск продемонстрировали не такой заметный успех, как ожидали союзники Киева, в то время как компетентность российских сил выше, чем рассчитывал Запад.

https://ria.ru/20230718/obstrel-1884809147.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230718/vs-rf-1884867148.html

киев

пятихатки

россия

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киев, пятихатки, россия, евгений балицкий, владимир путин, нато, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, сергей шойгу