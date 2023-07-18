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Врио главы Запорожской области оценил обстановку на линии фронта - РИА Новости, 18.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:55 18.07.2023
https://ria.ru/20230718/front-1884887002.html
Врио главы Запорожской области оценил обстановку на линии фронта
Врио главы Запорожской области оценил обстановку на линии фронта - РИА Новости, 18.07.2023
Врио главы Запорожской области оценил обстановку на линии фронта
Украинские войска увеличили интенсивность обстрелов в Запорожской области, обстановка на линии фронта остается стабильно напряженной, сообщил в своем... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T15:55
2023-07-18T15:55
специальная военная операция на украине
киев
пятихатки
россия
евгений балицкий
владимир путин
нато
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости. Украинские войска увеличили интенсивность обстрелов в Запорожской области, обстановка на линии фронта остается стабильно напряженной, сообщил в своем телеграм-канале врио губернатора региона Евгений Балицкий. "Обстановка на запорожском направлении контрудара ВСУ за последние сутки остается стабильно напряженной, противник увеличивает число обстрелов наших позиций", - написал Балицкий. По его словам, минувшей ночью разведывательная группа противника выдвигалась в направлении Степового и Пятихаток. "Группа была обнаружена силами 58-й армии и батальона Судоплатова в 700 метрах севернее Пятихаток, группа противника уничтожена", - подчеркнул врио губернатора. Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как не раз констатировали президент и министр обороны РФ Владимир Путин и Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении. Западные СМИ признают, что украинские военные столкнулись со множеством проблем в ходе контрнаступления. Так, американская газета New York Times со ссылкой на экспертов писала, что российские артиллерия и авиация не позволяют Киеву прикрывать свои силы с помощью ПВО. Позднее газета отмечала, что действия РФ превратили "наступление" Киева в медленную и кровавую утомительную работу. А телеканал CNN со ссылкой на двух западных чиновников и высокопоставленного представителя Пентагона отмечал, что наступательные действия украинских войск продемонстрировали не такой заметный успех, как ожидали союзники Киева, в то время как компетентность российских сил выше, чем рассчитывал Запад.
https://ria.ru/20230718/obstrel-1884809147.html
https://radiosputnik.ria.ru/20230718/vs-rf-1884867148.html
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киев, пятихатки, россия, евгений балицкий, владимир путин, нато, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, сергей шойгу
Специальная военная операция на Украине, Киев, Пятихатки, Россия, Евгений Балицкий, Владимир Путин, НАТО, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США, Сергей Шойгу
Врио главы Запорожской области оценил обстановку на линии фронта

Балицкий сообщил, что ВСУ увеличили интенсивность обстрелов в Запорожской области

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЗенитный расчет мобильной группы быстрого реагирования, вооруженный пулемётом ДШК
Зенитный расчет мобильной группы быстрого реагирования, вооруженный пулемётом ДШК - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Зенитный расчет мобильной группы быстрого реагирования, вооруженный пулемётом ДШК. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости. Украинские войска увеличили интенсивность обстрелов в Запорожской области, обстановка на линии фронта остается стабильно напряженной, сообщил в своем телеграм-канале врио губернатора региона Евгений Балицкий.
"Обстановка на запорожском направлении контрудара ВСУ за последние сутки остается стабильно напряженной, противник увеличивает число обстрелов наших позиций", - написал Балицкий.
Последствия обстрела
Интенсивность обстрелов Белгородской области увеличилась на этой неделе
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По его словам, минувшей ночью разведывательная группа противника выдвигалась в направлении Степового и Пятихаток.
"Группа была обнаружена силами 58-й армии и батальона Судоплатова в 700 метрах севернее Пятихаток, группа противника уничтожена", - подчеркнул врио губернатора.
Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как не раз констатировали президент и министр обороны РФ Владимир Путин и Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении.
Западные СМИ признают, что украинские военные столкнулись со множеством проблем в ходе контрнаступления. Так, американская газета New York Times со ссылкой на экспертов писала, что российские артиллерия и авиация не позволяют Киеву прикрывать свои силы с помощью ПВО. Позднее газета отмечала, что действия РФ превратили "наступление" Киева в медленную и кровавую утомительную работу. А телеканал CNN со ссылкой на двух западных чиновников и высокопоставленного представителя Пентагона отмечал, что наступательные действия украинских войск продемонстрировали не такой заметный успех, как ожидали союзники Киева, в то время как компетентность российских сил выше, чем рассчитывал Запад.
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Специальная военная операция на УкраинеКиевПятихаткиРоссияЕвгений БалицкийВладимир ПутинНАТОВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны СШАСергей Шойгу
 
 
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