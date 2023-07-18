Врио главы Запорожской области оценил обстановку на линии фронта
Балицкий сообщил, что ВСУ увеличили интенсивность обстрелов в Запорожской области
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЗенитный расчет мобильной группы быстрого реагирования, вооруженный пулемётом ДШК
Зенитный расчет мобильной группы быстрого реагирования, вооруженный пулемётом ДШК. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл – РИА Новости. Украинские войска увеличили интенсивность обстрелов в Запорожской области, обстановка на линии фронта остается стабильно напряженной, сообщил в своем телеграм-канале врио губернатора региона Евгений Балицкий.
"Обстановка на запорожском направлении контрудара ВСУ за последние сутки остается стабильно напряженной, противник увеличивает число обстрелов наших позиций", - написал Балицкий.
По его словам, минувшей ночью разведывательная группа противника выдвигалась в направлении Степового и Пятихаток.
"Группа была обнаружена силами 58-й армии и батальона Судоплатова в 700 метрах севернее Пятихаток, группа противника уничтожена", - подчеркнул врио губернатора.
Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как не раз констатировали президент и министр обороны РФ Владимир Путин и Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении.
Западные СМИ признают, что украинские военные столкнулись со множеством проблем в ходе контрнаступления. Так, американская газета New York Times со ссылкой на экспертов писала, что российские артиллерия и авиация не позволяют Киеву прикрывать свои силы с помощью ПВО. Позднее газета отмечала, что действия РФ превратили "наступление" Киева в медленную и кровавую утомительную работу. А телеканал CNN со ссылкой на двух западных чиновников и высокопоставленного представителя Пентагона отмечал, что наступательные действия украинских войск продемонстрировали не такой заметный успех, как ожидали союзники Киева, в то время как компетентность российских сил выше, чем рассчитывал Запад.