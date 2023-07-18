Рейтинг@Mail.ru
Плата по счетам: рекордно низкий внешний долг России вскрыл новую проблему - РИА Новости, 18.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 18.07.2023 (обновлено: 08:03 18.07.2023)
https://ria.ru/20230718/dolg-1884726379.html
Плата по счетам: рекордно низкий внешний долг России вскрыл новую проблему
Плата по счетам: рекордно низкий внешний долг России вскрыл новую проблему - РИА Новости, 18.07.2023
Плата по счетам: рекордно низкий внешний долг России вскрыл новую проблему
С начала года внешний долг снизился на 8,7 процента и в июле приблизился к минимуму конца 2006-го. Однако меньше — не всегда лучше. Сложности с размещением... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T08:00
2023-07-18T08:03
долг
инвестиции
финансы
ключевая ставка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/06/1744717492_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_88ab1fb7396747594f90f9284decb607.jpg
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости, Надежда Сарапина. С начала года внешний долг снизился на 8,7 процента и в июле приблизился к минимуму конца 2006-го. Однако меньше — не всегда лучше. Сложности с размещением бондов не позволяют привлекать средства для развития экономики, не все гладко и с внутренним инвестированием. Откуда планируют брать деньги — в материале РИА Новости.Сбросить балластНесмотря на санкции, Москва исполняет обязательства по внешним займам и последовательно снижает зависимость от иностранных инвестиций. За полгода задолженность уменьшилась до 347,7 миллиарда долларов (минус 33 миллиарда) и почти достигла 17-летнего минимума, когда было 313,2 миллиарда.Правительство целенаправленно сокращает долг с 2014-го. Это разумная политика в условиях ослабления рубля — чем он слабее, тем дороже долг в иностранной валюте, к тому же кредиторы всегда могут использовать его как рычаг давления. Однако отток капитала обескровливает экономику.Россия обладает существенным потенциалом для наращивания заимствований. Их доля от ВВП — всего около 16 процентов, в то время как ЕС, например, считает безопасным показатель в 60 процентов. "Сейчас, когда нам предстоит заниматься импортозамещением, повышать эффективность производства, решать множество других задач, ресурсы необходимы. Для этого можно повысить порог заимствования", — объясняет кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. При этом долговые обязательства будут безопасным и неинфляционным источником финансирования.Проблема в том, что российские облигации невозможно нормально размещать на бирже. Страны в состоянии военного конфликта считаются неблагонадежными заемщиками, им предлагают невыгодные условия. Этим правилам международного регулирования подчиняются все государства, включая дружественные. Ситуацию усугубляют сложности с выплатой купонов и дополнительные санкции.Так, в апреле 2022-го США ввели полный запрет на "новые инвестиции" в Россию. "Управление по контролю за иностранными активами США сообщало, что американские инвесторы могут владеть российскими облигациями, а также продавать их, но покупать на вторичном рынке не разрешается. Запрет при этом касается не только государственных, но и корпоративных облигаций", — напоминает инвестиционный советник Юлия Кузнецова.По ее словам, дисконт на евробонды компаний и Минфина составлял от 30 до 60 процентов на внебиржевом рынке. Поэтому новые гособлигации сейчас практически не выпускают.Подкормить экономикуПо мнению аналитиков, выходом может стать внутреннее финансирование. "Многие крупные бизнесмены поднимали вопрос о приватизации и были готовы потратить около 30 триллионов рублей. Значит, ресурсы для инвестирования есть. Осталось правильно оформить и преподнести инструменты", — отмечает Беляев.Надеяться на эмиссию не стоит: эта рискованная стратегия оправданна только при динамичном развитии экономики (около четырех процентов ВВП). В таком случае дефицит бюджета покрывается увеличением денежной массы, которая чуть позже балансируется выпуском товаров. Сейчас рост отечественной экономики обеспечивает оборонная промышленность, но в дальнейшем важно вывести предпринимателей из спячки. "С февраля-марта большинство компаний заняли выжидательную позицию: одни ждут, что все вернется на круги своя, другие — дотаций", — говорит Беляев.С точки зрения социальных программ субсидии для бизнеса полезны — государство не может допустить закрытия предприятий, потери рабочих мест и роста бедности. Однако развитию экономики дотации вредят, поскольку "консервируют" производство: нет смысла что-то улучшать и становиться более конкурентоспособным, раз деньги дают и без этого. "Часто бизнесмены прикрываются санкциями и ковидом", — обращает внимание эксперт. А между тем субсидии выделяют или из бюджета, или из ФНБ, который пополняется за счет тех же налогов и экспортных поступлений.Вялость компаний мешает развивать альтернативные источники финансирования, например, прямые вложения частными лицами через покупку акций и облигаций. Кузнецова отмечает, что отечественный фондовый рынок плохо развит. Всего два процента россиян — активные инвесторы, в то время как в США их 60-80 процентов. А в условиях оттока иностранных средств развитие частного внутреннего финансирования необходимо.В руках народаРешить эту проблему надеялись внедрением ОФЗ (облигаций федерального займа). У них высокая доходность — около восьми процентов, что позволяет инвестировать даже при невысоком заработке. Предполагалось, что население привыкнет работать с ценными бумагами и гособлигации станут промежуточным этапом к выходу на фондовый рынок.Тем не менее пока финансовая политика не позволяет осуществить этот план. Грядущее поднятие ЦБ ключевой ставки до восьми процентов вызовет увеличение ставок по депозитам и сделает невыгодной покупку облигаций. "Обслуживание бондов под текущие восемь процентов и так очень дорогое, а чтобы сохранить привлекательность, придется повышать доходность до 8,5-9 процентов", — поясняет Беляев. Немногие компании смогут конкурировать с таким показателем.Так что новые инструменты вряд ли появятся в ближайшее время. Эксперты считают, что тенденция по уменьшению госдолга сохранится. Уже к концу года он может упасть до 300 миллиардов долларов, предполагает кандидат экономических наук Лазарь Бадалов. Это повлечет за собой ухудшение платежного баланса и окажет дополнительное давление на курс рубля. В перспективе потребуется переориентация на заимствования в валютах дружественных стран.
https://ria.ru/20230716/zoloto-1884153303.html
https://ria.ru/20230709/evrosoyuz-1882552743.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/06/1744717492_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f2691b2e488bbd3bd45758db88efe2e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
долг, инвестиции, финансы, ключевая ставка
Долг, Инвестиции, Финансы, Ключевая ставка

Плата по счетам: рекордно низкий внешний долг России вскрыл новую проблему

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПачки с денежными купюрами номиналом 50 рублей
Пачки с денежными купюрами номиналом 50 рублей - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости, Надежда Сарапина. С начала года внешний долг снизился на 8,7 процента и в июле приблизился к минимуму конца 2006-го. Однако меньше — не всегда лучше. Сложности с размещением бондов не позволяют привлекать средства для развития экономики, не все гладко и с внутренним инвестированием. Откуда планируют брать деньги — в материале РИА Новости.

Сбросить балласт

Несмотря на санкции, Москва исполняет обязательства по внешним займам и последовательно снижает зависимость от иностранных инвестиций. За полгода задолженность уменьшилась до 347,7 миллиарда долларов (минус 33 миллиарда) и почти достигла 17-летнего минимума, когда было 313,2 миллиарда.
Правительство целенаправленно сокращает долг с 2014-го. Это разумная политика в условиях ослабления рубля — чем он слабее, тем дороже долг в иностранной валюте, к тому же кредиторы всегда могут использовать его как рычаг давления. Однако отток капитала обескровливает экономику.
© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкЛинейный график на мониторе компьютера трейдера
Линейный график на мониторе компьютера трейдера - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Линейный график на мониторе компьютера трейдера
Россия обладает существенным потенциалом для наращивания заимствований. Их доля от ВВП — всего около 16 процентов, в то время как ЕС, например, считает безопасным показатель в 60 процентов. "Сейчас, когда нам предстоит заниматься импортозамещением, повышать эффективность производства, решать множество других задач, ресурсы необходимы. Для этого можно повысить порог заимствования", — объясняет кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. При этом долговые обязательства будут безопасным и неинфляционным источником финансирования.
Проблема в том, что российские облигации невозможно нормально размещать на бирже. Страны в состоянии военного конфликта считаются неблагонадежными заемщиками, им предлагают невыгодные условия. Этим правилам международного регулирования подчиняются все государства, включая дружественные. Ситуацию усугубляют сложности с выплатой купонов и дополнительные санкции.
Золотые слитки - РИА Новости, 1920, 16.07.2023
"Останутся ни с чем". Банки забирают золото из западных хранилищ
16 июля, 08:00
Так, в апреле 2022-го США ввели полный запрет на "новые инвестиции" в Россию. "Управление по контролю за иностранными активами США сообщало, что американские инвесторы могут владеть российскими облигациями, а также продавать их, но покупать на вторичном рынке не разрешается. Запрет при этом касается не только государственных, но и корпоративных облигаций", — напоминает инвестиционный советник Юлия Кузнецова.
По ее словам, дисконт на евробонды компаний и Минфина составлял от 30 до 60 процентов на внебиржевом рынке. Поэтому новые гособлигации сейчас практически не выпускают.

Подкормить экономику

По мнению аналитиков, выходом может стать внутреннее финансирование. "Многие крупные бизнесмены поднимали вопрос о приватизации и были готовы потратить около 30 триллионов рублей. Значит, ресурсы для инвестирования есть. Осталось правильно оформить и преподнести инструменты", — отмечает Беляев.
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкСессия "Бизнес под защитой: дальнейшее формирование благоприятного делового климата" на ПМЭФ-2023
Сессия Бизнес под защитой: дальнейшее формирование благоприятного делового климата на ПМЭФ-2023
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Сессия "Бизнес под защитой: дальнейшее формирование благоприятного делового климата" на ПМЭФ-2023
Надеяться на эмиссию не стоит: эта рискованная стратегия оправданна только при динамичном развитии экономики (около четырех процентов ВВП). В таком случае дефицит бюджета покрывается увеличением денежной массы, которая чуть позже балансируется выпуском товаров. Сейчас рост отечественной экономики обеспечивает оборонная промышленность, но в дальнейшем важно вывести предпринимателей из спячки. "С февраля-марта большинство компаний заняли выжидательную позицию: одни ждут, что все вернется на круги своя, другие — дотаций", — говорит Беляев.
С точки зрения социальных программ субсидии для бизнеса полезны — государство не может допустить закрытия предприятий, потери рабочих мест и роста бедности. Однако развитию экономики дотации вредят, поскольку "консервируют" производство: нет смысла что-то улучшать и становиться более конкурентоспособным, раз деньги дают и без этого. "Часто бизнесмены прикрываются санкциями и ковидом", — обращает внимание эксперт. А между тем субсидии выделяют или из бюджета, или из ФНБ, который пополняется за счет тех же налогов и экспортных поступлений.
Вялость компаний мешает развивать альтернативные источники финансирования, например, прямые вложения частными лицами через покупку акций и облигаций. Кузнецова отмечает, что отечественный фондовый рынок плохо развит. Всего два процента россиян — активные инвесторы, в то время как в США их 60-80 процентов. А в условиях оттока иностранных средств развитие частного внутреннего финансирования необходимо.
Логотип Центрального европейского банка во Франкфурте - РИА Новости, 1920, 09.07.2023
Налог на единство. Кому не по карману общеевропейские ценности
9 июля, 08:00

В руках народа

Решить эту проблему надеялись внедрением ОФЗ (облигаций федерального займа). У них высокая доходность — около восьми процентов, что позволяет инвестировать даже при невысоком заработке. Предполагалось, что население привыкнет работать с ценными бумагами и гособлигации станут промежуточным этапом к выходу на фондовый рынок.
Тем не менее пока финансовая политика не позволяет осуществить этот план. Грядущее поднятие ЦБ ключевой ставки до восьми процентов вызовет увеличение ставок по депозитам и сделает невыгодной покупку облигаций. "Обслуживание бондов под текущие восемь процентов и так очень дорогое, а чтобы сохранить привлекательность, придется повышать доходность до 8,5-9 процентов", — поясняет Беляев. Немногие компании смогут конкурировать с таким показателем.
© РИА Новости / Пресс-служба Банка России | Перейти в медиабанкПредседатель Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Банка России
Перейти в медиабанк
Председатель Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции
Так что новые инструменты вряд ли появятся в ближайшее время. Эксперты считают, что тенденция по уменьшению госдолга сохранится. Уже к концу года он может упасть до 300 миллиардов долларов, предполагает кандидат экономических наук Лазарь Бадалов. Это повлечет за собой ухудшение платежного баланса и окажет дополнительное давление на курс рубля. В перспективе потребуется переориентация на заимствования в валютах дружественных стран.
 
ДолгИнвестицииФинансыКлючевая ставка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала