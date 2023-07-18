https://ria.ru/20230718/dolg-1884726379.html

Плата по счетам: рекордно низкий внешний долг России вскрыл новую проблему

Плата по счетам: рекордно низкий внешний долг России вскрыл новую проблему - РИА Новости, 18.07.2023

Плата по счетам: рекордно низкий внешний долг России вскрыл новую проблему

С начала года внешний долг снизился на 8,7 процента и в июле приблизился к минимуму конца 2006-го. Однако меньше — не всегда лучше. Сложности с размещением... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T08:00

2023-07-18T08:00

2023-07-18T08:03

долг

инвестиции

финансы

ключевая ставка

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости, Надежда Сарапина. С начала года внешний долг снизился на 8,7 процента и в июле приблизился к минимуму конца 2006-го. Однако меньше — не всегда лучше. Сложности с размещением бондов не позволяют привлекать средства для развития экономики, не все гладко и с внутренним инвестированием. Откуда планируют брать деньги — в материале РИА Новости.Сбросить балластНесмотря на санкции, Москва исполняет обязательства по внешним займам и последовательно снижает зависимость от иностранных инвестиций. За полгода задолженность уменьшилась до 347,7 миллиарда долларов (минус 33 миллиарда) и почти достигла 17-летнего минимума, когда было 313,2 миллиарда.Правительство целенаправленно сокращает долг с 2014-го. Это разумная политика в условиях ослабления рубля — чем он слабее, тем дороже долг в иностранной валюте, к тому же кредиторы всегда могут использовать его как рычаг давления. Однако отток капитала обескровливает экономику.Россия обладает существенным потенциалом для наращивания заимствований. Их доля от ВВП — всего около 16 процентов, в то время как ЕС, например, считает безопасным показатель в 60 процентов. "Сейчас, когда нам предстоит заниматься импортозамещением, повышать эффективность производства, решать множество других задач, ресурсы необходимы. Для этого можно повысить порог заимствования", — объясняет кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. При этом долговые обязательства будут безопасным и неинфляционным источником финансирования.Проблема в том, что российские облигации невозможно нормально размещать на бирже. Страны в состоянии военного конфликта считаются неблагонадежными заемщиками, им предлагают невыгодные условия. Этим правилам международного регулирования подчиняются все государства, включая дружественные. Ситуацию усугубляют сложности с выплатой купонов и дополнительные санкции.Так, в апреле 2022-го США ввели полный запрет на "новые инвестиции" в Россию. "Управление по контролю за иностранными активами США сообщало, что американские инвесторы могут владеть российскими облигациями, а также продавать их, но покупать на вторичном рынке не разрешается. Запрет при этом касается не только государственных, но и корпоративных облигаций", — напоминает инвестиционный советник Юлия Кузнецова.По ее словам, дисконт на евробонды компаний и Минфина составлял от 30 до 60 процентов на внебиржевом рынке. Поэтому новые гособлигации сейчас практически не выпускают.Подкормить экономикуПо мнению аналитиков, выходом может стать внутреннее финансирование. "Многие крупные бизнесмены поднимали вопрос о приватизации и были готовы потратить около 30 триллионов рублей. Значит, ресурсы для инвестирования есть. Осталось правильно оформить и преподнести инструменты", — отмечает Беляев.Надеяться на эмиссию не стоит: эта рискованная стратегия оправданна только при динамичном развитии экономики (около четырех процентов ВВП). В таком случае дефицит бюджета покрывается увеличением денежной массы, которая чуть позже балансируется выпуском товаров. Сейчас рост отечественной экономики обеспечивает оборонная промышленность, но в дальнейшем важно вывести предпринимателей из спячки. "С февраля-марта большинство компаний заняли выжидательную позицию: одни ждут, что все вернется на круги своя, другие — дотаций", — говорит Беляев.С точки зрения социальных программ субсидии для бизнеса полезны — государство не может допустить закрытия предприятий, потери рабочих мест и роста бедности. Однако развитию экономики дотации вредят, поскольку "консервируют" производство: нет смысла что-то улучшать и становиться более конкурентоспособным, раз деньги дают и без этого. "Часто бизнесмены прикрываются санкциями и ковидом", — обращает внимание эксперт. А между тем субсидии выделяют или из бюджета, или из ФНБ, который пополняется за счет тех же налогов и экспортных поступлений.Вялость компаний мешает развивать альтернативные источники финансирования, например, прямые вложения частными лицами через покупку акций и облигаций. Кузнецова отмечает, что отечественный фондовый рынок плохо развит. Всего два процента россиян — активные инвесторы, в то время как в США их 60-80 процентов. А в условиях оттока иностранных средств развитие частного внутреннего финансирования необходимо.В руках народаРешить эту проблему надеялись внедрением ОФЗ (облигаций федерального займа). У них высокая доходность — около восьми процентов, что позволяет инвестировать даже при невысоком заработке. Предполагалось, что население привыкнет работать с ценными бумагами и гособлигации станут промежуточным этапом к выходу на фондовый рынок.Тем не менее пока финансовая политика не позволяет осуществить этот план. Грядущее поднятие ЦБ ключевой ставки до восьми процентов вызовет увеличение ставок по депозитам и сделает невыгодной покупку облигаций. "Обслуживание бондов под текущие восемь процентов и так очень дорогое, а чтобы сохранить привлекательность, придется повышать доходность до 8,5-9 процентов", — поясняет Беляев. Немногие компании смогут конкурировать с таким показателем.Так что новые инструменты вряд ли появятся в ближайшее время. Эксперты считают, что тенденция по уменьшению госдолга сохранится. Уже к концу года он может упасть до 300 миллиардов долларов, предполагает кандидат экономических наук Лазарь Бадалов. Это повлечет за собой ухудшение платежного баланса и окажет дополнительное давление на курс рубля. В перспективе потребуется переориентация на заимствования в валютах дружественных стран.

https://ria.ru/20230716/zoloto-1884153303.html

https://ria.ru/20230709/evrosoyuz-1882552743.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

долг, инвестиции, финансы, ключевая ставка