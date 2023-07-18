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В Пермском крае умерла девушка, которую подросток облил бензином и поджег - РИА Новости, 18.07.2023
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09:09 18.07.2023 (обновлено: 09:23 18.07.2023)
https://ria.ru/20230718/devushka-1884783770.html
В Пермском крае умерла девушка, которую подросток облил бензином и поджег
В Пермском крае умерла девушка, которую подросток облил бензином и поджег - РИА Новости, 18.07.2023
В Пермском крае умерла девушка, которую подросток облил бензином и поджег
Девушка из Пермского края, которую поджег подросток, скончалась в больнице, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве. РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T09:09
2023-07-18T09:23
происшествия
пермский край
пермь
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ПЕРМЬ, 18 июл — РИА Новости. Девушка из Пермского края, которую поджег подросток, скончалась в больнице, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве. &quot;Медицинскими работниками Пермского края была оказана вся необходимая помощь пациентке, но, к сожалению, спасти её не удалось&quot;, — заявили в ведомстве.В начале июля в Октябрьском районе Пермского края подросток облил 15-летнюю знакомую горючей жидкостью и поджег. В соцсетях пользователи указывали, что полуживая пострадавшая была брошена у железнодорожных путей, ее увидел машинист проезжающего поезда и вызвал сотрудников экстренных служб. Девушка выжила, получив 90% ожогов тела, ее госпитализировали. Больше недели врачи боролись за жизнь пациентки.По данным краевой прокуратуры, инцидент произошёл в ходе конфликта между подростками. Следователи завели уголовное дело о покушении на убийство.
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происшествия, пермский край, пермь
Происшествия, Пермский край, Пермь
В Пермском крае умерла девушка, которую подросток облил бензином и поджег

Девушка, которую подросток облил бензином и поджег в Пермском крае, умерла в больнице

© РИА Новости / Константин МихальчевскийСотрудница больницы
Сотрудница больницы - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Сотрудница больницы. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 18 июл — РИА Новости. Девушка из Пермского края, которую поджег подросток, скончалась в больнице, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.
«

"Медицинскими работниками Пермского края была оказана вся необходимая помощь пациентке, но, к сожалению, спасти её не удалось", — заявили в ведомстве.

В начале июля в Октябрьском районе Пермского края подросток облил 15-летнюю знакомую горючей жидкостью и поджег. В соцсетях пользователи указывали, что полуживая пострадавшая была брошена у железнодорожных путей, ее увидел машинист проезжающего поезда и вызвал сотрудников экстренных служб.
Девушка выжила, получив 90% ожогов тела, ее госпитализировали. Больше недели врачи боролись за жизнь пациентки.
По данным краевой прокуратуры, инцидент произошёл в ходе конфликта между подростками. Следователи завели уголовное дело о покушении на убийство.
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
Житель Приморья поджег мужчину и ранил стрелой женщину в результате ссоры
26 июня, 04:31
 
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