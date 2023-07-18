https://ria.ru/20230718/devushka-1884783770.html

В Пермском крае умерла девушка, которую подросток облил бензином и поджег

В Пермском крае умерла девушка, которую подросток облил бензином и поджег - РИА Новости, 18.07.2023

В Пермском крае умерла девушка, которую подросток облил бензином и поджег

Девушка из Пермского края, которую поджег подросток, скончалась в больнице, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве. РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T09:09

2023-07-18T09:09

2023-07-18T09:23

происшествия

пермский край

пермь

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ПЕРМЬ, 18 июл — РИА Новости. Девушка из Пермского края, которую поджег подросток, скончалась в больнице, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве. "Медицинскими работниками Пермского края была оказана вся необходимая помощь пациентке, но, к сожалению, спасти её не удалось", — заявили в ведомстве.В начале июля в Октябрьском районе Пермского края подросток облил 15-летнюю знакомую горючей жидкостью и поджег. В соцсетях пользователи указывали, что полуживая пострадавшая была брошена у железнодорожных путей, ее увидел машинист проезжающего поезда и вызвал сотрудников экстренных служб. Девушка выжила, получив 90% ожогов тела, ее госпитализировали. Больше недели врачи боролись за жизнь пациентки.По данным краевой прокуратуры, инцидент произошёл в ходе конфликта между подростками. Следователи завели уголовное дело о покушении на убийство.

https://ria.ru/20230626/konflikt-1880382531.html

пермский край

пермь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, пермский край, пермь