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В Пермском крае умерла девушка, которую подросток облил бензином и поджег
В Пермском крае умерла девушка, которую подросток облил бензином и поджег - РИА Новости, 18.07.2023
В Пермском крае умерла девушка, которую подросток облил бензином и поджег
Девушка из Пермского края, которую поджег подросток, скончалась в больнице, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве. РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T09:09
2023-07-18T09:09
2023-07-18T09:23
происшествия
пермский край
пермь
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ПЕРМЬ, 18 июл — РИА Новости. Девушка из Пермского края, которую поджег подросток, скончалась в больнице, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве. "Медицинскими работниками Пермского края была оказана вся необходимая помощь пациентке, но, к сожалению, спасти её не удалось", — заявили в ведомстве.В начале июля в Октябрьском районе Пермского края подросток облил 15-летнюю знакомую горючей жидкостью и поджег. В соцсетях пользователи указывали, что полуживая пострадавшая была брошена у железнодорожных путей, ее увидел машинист проезжающего поезда и вызвал сотрудников экстренных служб. Девушка выжила, получив 90% ожогов тела, ее госпитализировали. Больше недели врачи боролись за жизнь пациентки.По данным краевой прокуратуры, инцидент произошёл в ходе конфликта между подростками. Следователи завели уголовное дело о покушении на убийство.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пермский край, пермь
Происшествия, Пермский край, Пермь
В Пермском крае умерла девушка, которую подросток облил бензином и поджег
Девушка, которую подросток облил бензином и поджег в Пермском крае, умерла в больнице