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В Перми подросток облил знакомую горючей жидкостью и поджег - РИА Новости, 09.07.2023
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16:41 09.07.2023
https://ria.ru/20230709/perm-1883121946.html
В Перми подросток облил знакомую горючей жидкостью и поджег
В Перми подросток облил знакомую горючей жидкостью и поджег - РИА Новости, 09.07.2023
В Перми подросток облил знакомую горючей жидкостью и поджег
Правоохранители задержали в Перми подростка, который облил знакомую горючей смесью и поджег, пострадавшая выжила, сообщило СУСК РФ по Пермскому краю в... РИА Новости, 09.07.2023
2023-07-09T16:41
2023-07-09T16:41
происшествия
пермь
пермский край
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УФА, 9 июл - РИА Новости. Правоохранители задержали в Перми подростка, который облил знакомую горючей смесью и поджег, пострадавшая выжила, сообщило СУСК РФ по Пермскому краю в Telegram-канале. По факту инцидента возбудили уголовное дело по статье УК РФ "покушение на убийство". "По данным следствия, 8 июля несовершеннолетний облил горючей жидкостью и поджег свою 15-летнюю знакомую. С обширными ожогами потерпевшая доставлена и госпитализирована в медицинское учреждение",- говорится в сообщении. Ведомство не уточняет возраст несовершеннолетнего подозреваемого. "Подозреваемый задержан, с его участием проведена проверка показаний на месте, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в СКР по Пермскому краю. По данным телеграм-канала SHOT, девочка получила ожоги 90% тела.
https://ria.ru/20230626/podrostok-1880570582.html
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происшествия, пермь, пермский край
Происшествия, Пермь, Пермский край
В Перми подросток облил знакомую горючей жидкостью и поджег

В Перми задержали подростка, который облил 15-летнюю знакомую горючей смесью и поджег

© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 09.07.2023
© Фото : СК РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
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УФА, 9 июл - РИА Новости. Правоохранители задержали в Перми подростка, который облил знакомую горючей смесью и поджег, пострадавшая выжила, сообщило СУСК РФ по Пермскому краю в Telegram-канале.
По факту инцидента возбудили уголовное дело по статье УК РФ "покушение на убийство".
«
"По данным следствия, 8 июля несовершеннолетний облил горючей жидкостью и поджег свою 15-летнюю знакомую. С обширными ожогами потерпевшая доставлена и госпитализирована в медицинское учреждение",- говорится в сообщении.
Ведомство не уточняет возраст несовершеннолетнего подозреваемого.
"Подозреваемый задержан, с его участием проведена проверка показаний на месте, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в СКР по Пермскому краю.
По данным телеграм-канала SHOT, девочка получила ожоги 90% тела.
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