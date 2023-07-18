https://ria.ru/20230718/dedushka-1884942338.html

В Петербурге дедушка случайно забрал чужого ребенка из детского сада

В Петербурге дедушка случайно забрал чужого ребенка из детского сада - РИА Новости, 18.07.2023

В Петербурге дедушка случайно забрал чужого ребенка из детского сада

Дедушка перепутал ребенка и забрал чужую внучку из детсада в Санкт-Петербурге, потом, поняв свою оплошность, вернул ребенка. РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T20:05

2023-07-18T20:05

2023-07-18T20:13

происшествия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июл - РИА Новости. Дедушка перепутал ребенка и забрал чужую внучку из детсада в Санкт-Петербурге, потом, поняв свою оплошность, вернул ребенка. "В понедельник в дежурную часть полиции Невского района города поступил звонок о похищении ребенка. Заявительница рассказала, что пришла за дочкой в детсад, а воспитательница сообщила, что ее забрал дедушка. Но в этой семье дедушки нет", - рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах региона. По словам собеседника агентства, были составлены ориентировки с описанием "дедушки" и началась поисковая работа, как девочку вернули обратно в садик. Это дедушка, поняв, что забрал чужого ребенка, вернулся за своей внучкой. "Воспитательница пояснила, что отдала ребенка чужому человеку, так как работает первый день на "дежурной группе" и не пока не знает родителей и родственников в лицо", - добавил источник. Добавляется, что родители девочки решили не подавать заявление в полицию. Официальным подтверждением этой информации от ГУМВД по Петербургу и Ленобласти РИА Новости не располагает.

https://ria.ru/20230314/biblioteka-1857682023.html

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происшествия, санкт-петербург