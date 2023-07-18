https://ria.ru/20230718/danon-1884952659.html
Новым гендиректором "дочки" Danone в России назначили Закриева
Новым гендиректором "дочки" Danone в России назначили Закриева - РИА Новости, 18.07.2023
Новым гендиректором "дочки" Danone в России назначили Закриева
Генеральным директором АО "Данон Россия" после передачи компании в управление Росимущества назначен Якуб Закриев, следует из данных ЕГРЮЛ. РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T21:41
2023-07-18T21:41
2023-07-18T22:23
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экономика
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danone
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Генеральным директором АО "Данон Россия" после передачи компании в управление Росимущества назначен Якуб Закриев, следует из данных ЕГРЮЛ.Дата назначения - 18 июля 2023 года. В настоящее время Закриев занимает должность заместителя председателя правительства - министра сельского хозяйства Чеченской Республики.В минувшее воскресенье президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому во временное управление Росимущества переходят доли АО "Данон Россия" и ООО "Балтика", принадлежащие иностранным компаниям.Danone присутствует в РФ с 1992 года. В середине октября прошлого года компания сообщила, что планирует передать контроль над производством молочных и растительных продуктов в стране, но в переходный период, который займет достаточно времени, будет работать как обычно.В начале февраля источники на рынке сообщали РИА Новости, что Danone отобрала порядка 20 претендентов на свои российские активы, среди них - крупнейшие российские агрохолдинги, а также арабские и китайские инвесторы. Условия, на которых компания готова передать потенциальным инвесторам контроль над частью активов в России и над отечественными марками - опцион обратного выкупа на пять-десять лет, а также сохранение блокпакета акций.В состав группы в России входит порядка 20 заводов, расположенных, в частности, в Московской области, Петербурге, Татарстане, Самарской и Липецкой областях. Согласно материалам на сайте, в России компания производит продукцию под такими брендами, как "Простоквашино", "Активиа", "Actimel", "Alpro", "Растишка", "Тёма", "Даниссимо", "Danone", "Биобаланс", "Петмол", "Актуаль" и другие. На прошлой неделе компания сообщала, что локализует свой бренд "Активиа" на российском рынке под новым названием "АктиБио".
https://ria.ru/20230503/sanktsii-1869394096.html
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федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), экономика, россия, московская область (подмосковье), санкт-петербург, владимир путин, danone
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество), Экономика, Россия, Московская область (Подмосковье), Санкт-Петербург, Владимир Путин, Danone
Новым гендиректором "дочки" Danone в России назначили Закриева
Министр сельского хозяйства Чечни Закриев стал новым гендиректором "Данон Россия"