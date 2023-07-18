https://ria.ru/20230718/briks-1884958030.html
БРИКС может включить в себя более 50 стран, заявили в ЮАР
БРИКС может включить в себя более 50 стран, заявили в ЮАР - РИА Новости, 18.07.2023
БРИКС может включить в себя более 50 стран, заявили в ЮАР
БРИКС в результате расширения может включить в себя более 50 стран, сообщает портал IOL со ссылкой на шерпу ЮАР в БРИКС Анила Суклала. РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T22:41
2023-07-18T22:41
2023-07-18T22:41
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. БРИКС в результате расширения может включить в себя более 50 стран, сообщает портал IOL со ссылкой на шерпу ЮАР в БРИКС Анила Суклала. "Расширение БРИКС... может привести к тому, что оно включит более 50 стран", - говорится в сообщении портала. Относительно предстоящего саммита в ЮАР Суклал отметил, что дедолларизация не является частью повестки мероприятия. "Мы продолжим работать над идеей более глубокого взаимодействия в торговле местными валютами", - добавил он. Согласно шерпе, страны хотят быть менее зависимыми от доллара. "Есть движение от доллароцентричного мира к миру, где у вас есть больший выбор", - подчеркнул Суклал. БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку намерены присоединиться еще ряд стран, в их числе Аргентина, Иран, а также, согласно сообщению МИД Китая, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия, Египет.
https://ria.ru/20230603/briks-1875871925.html
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в мире, юар, китай, бразилия, брикс
В мире, ЮАР, Китай, Бразилия, БРИКС
БРИКС может включить в себя более 50 стран, заявили в ЮАР
Шерпа ЮАР Суклала: БРИКС в результате расширения может включить в себя более 50 стран