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Президент Индонезии лично посетит саммит БРИКС в ЮАР - РИА Новости, 18.07.2023
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12:43 18.07.2023
https://ria.ru/20230718/briks-1884837730.html
Президент Индонезии лично посетит саммит БРИКС в ЮАР
Президент Индонезии лично посетит саммит БРИКС в ЮАР - РИА Новости, 18.07.2023
Президент Индонезии лично посетит саммит БРИКС в ЮАР
Президент Индонезии Джоко Видодо лично посетит саммит БРИКС в Южной Африке в конце августа 2023 года, сообщил координирующий министр инвестиций Индонезии Лухут... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T12:43
2023-07-18T12:43
в мире
брикс
джоко видодо
индонезия
юар
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Президент Индонезии Джоко Видодо лично посетит саммит БРИКС в Южной Африке в конце августа 2023 года, сообщил координирующий министр инвестиций Индонезии Лухут Бинсар Панджайтан. Саммит БРИКС пройдет в Йоханнесбурге 22-24 августа. "Для меня большая честь быть принятым президентом Южной Африки... Эта встреча является важным шагом в подготовке присутствия президента (Видодо - ред.) на саммите БРИКС, который состоится в третью неделю августа", - написал министр в своих социальных сетях. Панджайтан добавил, что надеется на подписание ряда соглашений в сфере сельского хозяйства во время грядущего визита Видодо в ЮАР. БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку намерены присоединиться еще ряд стран, в их числе Египет, Аргентина, Иран, Бангладеш, а также, согласно сообщению МИД Китая, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия
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в мире, брикс, джоко видодо, индонезия, юар
В мире, БРИКС, Джоко Видодо, Индонезия, ЮАР
Президент Индонезии лично посетит саммит БРИКС в ЮАР

Президент Индонезии Видодо лично посетит саммит БРИКС, который пройдет в ЮАР 22-24 августа

© AP Photo / Indonesian Presidential Palace/Muchlis JrПрезидент Индонезии Джоко Видодо
Президент Индонезии Джоко Видодо - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© AP Photo / Indonesian Presidential Palace/Muchlis Jr
Президент Индонезии Джоко Видодо. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Президент Индонезии Джоко Видодо лично посетит саммит БРИКС в Южной Африке в конце августа 2023 года, сообщил координирующий министр инвестиций Индонезии Лухут Бинсар Панджайтан.
Саммит БРИКС пройдет в Йоханнесбурге 22-24 августа.
«
"Для меня большая честь быть принятым президентом Южной Африки... Эта встреча является важным шагом в подготовке присутствия президента (Видодо - ред.) на саммите БРИКС, который состоится в третью неделю августа", - написал министр в своих социальных сетях.
Панджайтан добавил, что надеется на подписание ряда соглашений в сфере сельского хозяйства во время грядущего визита Видодо в ЮАР.
БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку намерены присоединиться еще ряд стран, в их числе Египет, Аргентина, Иран, Бангладеш, а также, согласно сообщению МИД Китая, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия
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В миреБРИКСДжоко ВидодоИндонезияЮАР
 
 
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