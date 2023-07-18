https://ria.ru/20230718/briks-1884837730.html

Президент Индонезии лично посетит саммит БРИКС в ЮАР

Президент Индонезии лично посетит саммит БРИКС в ЮАР - РИА Новости, 18.07.2023

Президент Индонезии лично посетит саммит БРИКС в ЮАР

Президент Индонезии Джоко Видодо лично посетит саммит БРИКС в Южной Африке в конце августа 2023 года, сообщил координирующий министр инвестиций Индонезии Лухут... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T12:43

2023-07-18T12:43

2023-07-18T12:43

в мире

брикс

джоко видодо

индонезия

юар

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Президент Индонезии Джоко Видодо лично посетит саммит БРИКС в Южной Африке в конце августа 2023 года, сообщил координирующий министр инвестиций Индонезии Лухут Бинсар Панджайтан. Саммит БРИКС пройдет в Йоханнесбурге 22-24 августа. "Для меня большая честь быть принятым президентом Южной Африки... Эта встреча является важным шагом в подготовке присутствия президента (Видодо - ред.) на саммите БРИКС, который состоится в третью неделю августа", - написал министр в своих социальных сетях. Панджайтан добавил, что надеется на подписание ряда соглашений в сфере сельского хозяйства во время грядущего визита Видодо в ЮАР. БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку намерены присоединиться еще ряд стран, в их числе Египет, Аргентина, Иран, Бангладеш, а также, согласно сообщению МИД Китая, Индонезия, Турция, Саудовская Аравия

https://ria.ru/20230704/aziya-1882011592.html

индонезия

юар

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

в мире, брикс, джоко видодо, индонезия, юар