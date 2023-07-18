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Росгвардейцы уничтожили американскую БМП Bradley дроном-камикадзе - РИА Новости, 18.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:04 18.07.2023
https://ria.ru/20230718/bradley-1884789571.html
Росгвардейцы уничтожили американскую БМП Bradley дроном-камикадзе
Росгвардейцы уничтожили американскую БМП Bradley дроном-камикадзе - РИА Новости, 18.07.2023
Росгвардейцы уничтожили американскую БМП Bradley дроном-камикадзе
Бойцы Росгвардии с помощью дрона-камикадзе уничтожили американскую боевую машину пехоты Bradley в зоне проведения специальной военной операции, техника не... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T10:04
2023-07-18T10:04
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Бойцы Росгвардии с помощью дрона-камикадзе уничтожили американскую боевую машину пехоты Bradley в зоне проведения специальной военной операции, техника не подлежит восстановлению, заявили в телеграм-канале Федеральной службы войск национальной гвардии РФ. Ведомство официально не называет, на каком направлении удалось уничтожить БМП Bradley. Отмечается лишь, что техника принадлежала украинским военным. "Бронемашина американского производства, обнаруженная спецназом ведомства во время воздушной разведки, поражена точным ударом дрона-камикадзе. Средства объективного контроля зафиксировали взрыв боекомплекта вражеской БМП – восстановлению она не подлежит", - сообщает Росгвардия. Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и в первую очередь на запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как констатировал 11 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении, а его потери превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и шесть вертолетов. В числе уничтоженного 17 Leopard, пять французских колесных танков АМХ и 12 американских БМП Bradley, 43 гаубицы М777 и 46 самоходок из Польши, США и Франции.
https://ria.ru/20230716/tekhnika-1884407849.html
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безопасность, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Росгвардейцы уничтожили американскую БМП Bradley дроном-камикадзе

Росгвардия опубликовала видео уничтожения американской БМП Bradley дроном-камикадзе

© РИА Новости / Константин МихальчевскийСотрудник Росгвардии за пулеметом
Сотрудник Росгвардии за пулеметом - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Сотрудник Росгвардии за пулеметом. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Бойцы Росгвардии с помощью дрона-камикадзе уничтожили американскую боевую машину пехоты Bradley в зоне проведения специальной военной операции, техника не подлежит восстановлению, заявили в телеграм-канале Федеральной службы войск национальной гвардии РФ.
Ведомство официально не называет, на каком направлении удалось уничтожить БМП Bradley. Отмечается лишь, что техника принадлежала украинским военным.
"Бронемашина американского производства, обнаруженная спецназом ведомства во время воздушной разведки, поражена точным ударом дрона-камикадзе. Средства объективного контроля зафиксировали взрыв боекомплекта вражеской БМП – восстановлению она не подлежит", - сообщает Росгвардия.
Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и в первую очередь на запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как констатировал 11 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении, а его потери превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и шесть вертолетов. В числе уничтоженного 17 Leopard, пять французских колесных танков АМХ и 12 американских БМП Bradley, 43 гаубицы М777 и 46 самоходок из Польши, США и Франции.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)УкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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