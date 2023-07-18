https://ria.ru/20230718/bradley-1884789571.html

Росгвардейцы уничтожили американскую БМП Bradley дроном-камикадзе

Росгвардейцы уничтожили американскую БМП Bradley дроном-камикадзе - РИА Новости, 18.07.2023

Росгвардейцы уничтожили американскую БМП Bradley дроном-камикадзе

Бойцы Росгвардии с помощью дрона-камикадзе уничтожили американскую боевую машину пехоты Bradley в зоне проведения специальной военной операции, техника не... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T10:04

2023-07-18T10:04

2023-07-18T10:04

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Бойцы Росгвардии с помощью дрона-камикадзе уничтожили американскую боевую машину пехоты Bradley в зоне проведения специальной военной операции, техника не подлежит восстановлению, заявили в телеграм-канале Федеральной службы войск национальной гвардии РФ. Ведомство официально не называет, на каком направлении удалось уничтожить БМП Bradley. Отмечается лишь, что техника принадлежала украинским военным. "Бронемашина американского производства, обнаруженная спецназом ведомства во время воздушной разведки, поражена точным ударом дрона-камикадзе. Средства объективного контроля зафиксировали взрыв боекомплекта вражеской БМП – восстановлению она не подлежит", - сообщает Росгвардия. Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и в первую очередь на запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как констатировал 11 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении, а его потери превысили 26 тысяч военных, 1244 танка и тысячи единиц другой техники, 21 самолет и шесть вертолетов. В числе уничтоженного 17 Leopard, пять французских колесных танков АМХ и 12 американских БМП Bradley, 43 гаубицы М777 и 46 самоходок из Польши, США и Франции.

https://ria.ru/20230716/tekhnika-1884407849.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр