https://ria.ru/20230718/boepripasy-1884862313.html

Украинский генерал заявил, что готовится применить кассетные боеприпасы

Украинский генерал заявил, что готовится применить кассетные боеприпасы - РИА Новости, 18.07.2023

Украинский генерал заявил, что готовится применить кассетные боеприпасы

Командующий украинскими сухопутными войсками Александр Сырский подтвердил Би-би-си, что переданные США кассетные боеприпасы уже находятся на Украине и будут... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T14:21

2023-07-18T14:21

2023-07-18T14:21

специальная военная операция на украине

в мире

александр сырский

украина

вооруженные силы украины

сша

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Командующий украинскими сухопутными войсками Александр Сырский подтвердил Би-би-си, что переданные США кассетные боеприпасы уже находятся на Украине и будут готовы к использованию в ближайшие дни, в частности, украинские войска планируют применять их в районе Артемовска. "Генерал Сырский подтвердил, что американские кассетные боеприпасы доставлены на Украину и будут готовы к использованию в течение нескольких дней", - сообщает телерадиокомпания, взявшая интервью у украинского командующего. Как отмечается в статье, корреспонденты Би-би-си стали свидетелями того, что переданные США гаубицы M777, которые будут стрелять кассетными снарядами, уже находятся на позициях вокруг Артемовска. Президент США Джо Байден заявил 7 июля о решении начать поставки киевскому режиму кассетных боеприпасов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что такие поставки ставят под удар мирных жителей и нацелены на затягивание кризиса. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта. Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. Однопартийцы Байдена из Демократической партии США готовят поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов. По мнению члена палаты представителей конгресса США от штата Миннесота Ильхан Омар, применение этих боеприпасов нарушает права человека. В международной неправительственной организации Human Rights Watch заявили, что передача Киеву этого вида вооружений неизбежно приведет к долгосрочным страданиям гражданского населения и сведет на нет международное порицание их использования. Кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в их число не входят США и Украина. ВСУ, по данным российских военных, уже использовали кассетные боеприпасы для обстрелов Донбасса, в частности Донецка. Министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что в случае поставки США кассетных боеприпасов Киеву вооруженные силы России будут вынуждены в качестве ответа использовать аналогичные средства против украинской армии.

https://ria.ru/20230717/bayden-1884690988.html

https://ria.ru/20230716/zapas-1884440372.html

https://ria.ru/20230715/vooruzheniya-1884244913.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, александр сырский, украина, вооруженные силы украины, сша, ситуация в днр и лнр