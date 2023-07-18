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Украинский генерал заявил, что готовится применить кассетные боеприпасы - РИА Новости, 18.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:21 18.07.2023
https://ria.ru/20230718/boepripasy-1884862313.html
Украинский генерал заявил, что готовится применить кассетные боеприпасы
Украинский генерал заявил, что готовится применить кассетные боеприпасы - РИА Новости, 18.07.2023
Украинский генерал заявил, что готовится применить кассетные боеприпасы
Командующий украинскими сухопутными войсками Александр Сырский подтвердил Би-би-си, что переданные США кассетные боеприпасы уже находятся на Украине и будут... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T14:21
2023-07-18T14:21
специальная военная операция на украине
в мире
александр сырский
украина
вооруженные силы украины
сша
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Командующий украинскими сухопутными войсками Александр Сырский подтвердил Би-би-си, что переданные США кассетные боеприпасы уже находятся на Украине и будут готовы к использованию в ближайшие дни, в частности, украинские войска планируют применять их в районе Артемовска. "Генерал Сырский подтвердил, что американские кассетные боеприпасы доставлены на Украину и будут готовы к использованию в течение нескольких дней", - сообщает телерадиокомпания, взявшая интервью у украинского командующего. Как отмечается в статье, корреспонденты Би-би-си стали свидетелями того, что переданные США гаубицы M777, которые будут стрелять кассетными снарядами, уже находятся на позициях вокруг Артемовска. Президент США Джо Байден заявил 7 июля о решении начать поставки киевскому режиму кассетных боеприпасов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что такие поставки ставят под удар мирных жителей и нацелены на затягивание кризиса. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта. Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. Однопартийцы Байдена из Демократической партии США готовят поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов. По мнению члена палаты представителей конгресса США от штата Миннесота Ильхан Омар, применение этих боеприпасов нарушает права человека. В международной неправительственной организации Human Rights Watch заявили, что передача Киеву этого вида вооружений неизбежно приведет к долгосрочным страданиям гражданского населения и сведет на нет международное порицание их использования. Кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в их число не входят США и Украина. ВСУ, по данным российских военных, уже использовали кассетные боеприпасы для обстрелов Донбасса, в частности Донецка. Министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что в случае поставки США кассетных боеприпасов Киеву вооруженные силы России будут вынуждены в качестве ответа использовать аналогичные средства против украинской армии.
https://ria.ru/20230717/bayden-1884690988.html
https://ria.ru/20230716/zapas-1884440372.html
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в мире, александр сырский, украина, вооруженные силы украины, сша, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Александр Сырский, Украина, Вооруженные силы Украины, США, Ситуация в ДНР и ЛНР
Украинский генерал заявил, что готовится применить кассетные боеприпасы

Генерал Сырский: кассетные боеприпасы уже на Украине и скоро будут готовы к применению

© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Benjamin RaughtonАмериканские военные грузят кассетную бомбу во время учений
Американские военные грузят кассетную бомбу во время учений - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Benjamin Raughton
Американские военные грузят кассетную бомбу во время учений. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Командующий украинскими сухопутными войсками Александр Сырский подтвердил Би-би-си, что переданные США кассетные боеприпасы уже находятся на Украине и будут готовы к использованию в ближайшие дни, в частности, украинские войска планируют применять их в районе Артемовска.
"Генерал Сырский подтвердил, что американские кассетные боеприпасы доставлены на Украину и будут готовы к использованию в течение нескольких дней", - сообщает телерадиокомпания, взявшая интервью у украинского командующего. Как отмечается в статье, корреспонденты Би-би-си стали свидетелями того, что переданные США гаубицы M777, которые будут стрелять кассетными снарядами, уже находятся на позициях вокруг Артемовска.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
Умрут тысячи. В США пришли в шок от решения Байдена по Украине
17 июля, 16:19
Президент США Джо Байден заявил 7 июля о решении начать поставки киевскому режиму кассетных боеприпасов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что такие поставки ставят под удар мирных жителей и нацелены на затягивание кризиса.
Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта. Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. Однопартийцы Байдена из Демократической партии США готовят поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов. По мнению члена палаты представителей конгресса США от штата Миннесота Ильхан Омар, применение этих боеприпасов нарушает права человека.
Президент РФ Владимир Путин
В России достаточный запас кассетных боеприпасов, заявил Путин
16 июля, 10:53
В международной неправительственной организации Human Rights Watch заявили, что передача Киеву этого вида вооружений неизбежно приведет к долгосрочным страданиям гражданского населения и сведет на нет международное порицание их использования.
Кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в их число не входят США и Украина. ВСУ, по данным российских военных, уже использовали кассетные боеприпасы для обстрелов Донбасса, в частности Донецка.
Министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что в случае поставки США кассетных боеприпасов Киеву вооруженные силы России будут вынуждены в качестве ответа использовать аналогичные средства против украинской армии.
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы М777 - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
"В НАТО от этого устали". Киев подставил своих западных союзников
15 июля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАлександр СырскийУкраинаВооруженные силы УкраиныСШАСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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