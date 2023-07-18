Украинский генерал заявил, что готовится применить кассетные боеприпасы
Генерал Сырский: кассетные боеприпасы уже на Украине и скоро будут готовы к применению
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Benjamin RaughtonАмериканские военные грузят кассетную бомбу во время учений
Американские военные грузят кассетную бомбу во время учений. Архивное фото
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Командующий украинскими сухопутными войсками Александр Сырский подтвердил Би-би-си, что переданные США кассетные боеприпасы уже находятся на Украине и будут готовы к использованию в ближайшие дни, в частности, украинские войска планируют применять их в районе Артемовска.
"Генерал Сырский подтвердил, что американские кассетные боеприпасы доставлены на Украину и будут готовы к использованию в течение нескольких дней", - сообщает телерадиокомпания, взявшая интервью у украинского командующего. Как отмечается в статье, корреспонденты Би-би-си стали свидетелями того, что переданные США гаубицы M777, которые будут стрелять кассетными снарядами, уже находятся на позициях вокруг Артемовска.
Президент США Джо Байден заявил 7 июля о решении начать поставки киевскому режиму кассетных боеприпасов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что такие поставки ставят под удар мирных жителей и нацелены на затягивание кризиса.
Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта. Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. Однопартийцы Байдена из Демократической партии США готовят поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов. По мнению члена палаты представителей конгресса США от штата Миннесота Ильхан Омар, применение этих боеприпасов нарушает права человека.
В международной неправительственной организации Human Rights Watch заявили, что передача Киеву этого вида вооружений неизбежно приведет к долгосрочным страданиям гражданского населения и сведет на нет международное порицание их использования.
Министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что в случае поставки США кассетных боеприпасов Киеву вооруженные силы России будут вынуждены в качестве ответа использовать аналогичные средства против украинской армии.