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В Днепропетровской области башня мобильной связи получила повреждения - РИА Новости, 18.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:06 18.07.2023
https://ria.ru/20230718/bashnya-1884783244.html
В Днепропетровской области башня мобильной связи получила повреждения
В Днепропетровской области башня мобильной связи получила повреждения - РИА Новости, 18.07.2023
В Днепропетровской области башня мобильной связи получила повреждения
Башня мобильной связи повреждена в Днепропетровской области Украины, сообщил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук в Telegram-канале. РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T09:06
2023-07-18T09:06
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровская область
украина
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Башня мобильной связи повреждена в Днепропетровской области Украины, сообщил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук в Telegram-канале. Минувшей ночью в ряде регионов Украины звучал сигнал воздушной тревоги. Украинское издание "Зеркало недели" сообщало о взрывах в Одесской и Николаевской областях. Позже власти Одесской области сообщили о повреждении объектов портовой инфраструктуры. Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил о пожаре на объекте промышленности в Николаеве. "Ударили по Великомихайловской общине Синельниковского района. Повреждена башня мобильной связи", - написал Лукашук. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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в мире, днепропетровская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Украина
В Днепропетровской области башня мобильной связи получила повреждения

Глава Днепропетровского облсовета Лукашук сообщил о повреждении башни мобильной связи

© AP Photo / Vadim BelikovВид на запуск ракет
Вид на запуск ракет - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© AP Photo / Vadim Belikov
Вид на запуск ракет. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Башня мобильной связи повреждена в Днепропетровской области Украины, сообщил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук в Telegram-канале.
Минувшей ночью в ряде регионов Украины звучал сигнал воздушной тревоги. Украинское издание "Зеркало недели" сообщало о взрывах в Одесской и Николаевской областях. Позже власти Одесской области сообщили о повреждении объектов портовой инфраструктуры. Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил о пожаре на объекте промышленности в Николаеве.
«
"Ударили по Великомихайловской общине Синельниковского района. Повреждена башня мобильной связи", - написал Лукашук.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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