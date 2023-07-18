https://ria.ru/20230718/bashnya-1884783244.html

В Днепропетровской области башня мобильной связи получила повреждения

В Днепропетровской области башня мобильной связи получила повреждения - РИА Новости, 18.07.2023

В Днепропетровской области башня мобильной связи получила повреждения

Башня мобильной связи повреждена в Днепропетровской области Украины, сообщил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук в Telegram-канале. РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T09:06

2023-07-18T09:06

2023-07-18T09:06

специальная военная операция на украине

в мире

днепропетровская область

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Башня мобильной связи повреждена в Днепропетровской области Украины, сообщил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук в Telegram-канале. Минувшей ночью в ряде регионов Украины звучал сигнал воздушной тревоги. Украинское издание "Зеркало недели" сообщало о взрывах в Одесской и Николаевской областях. Позже власти Одесской области сообщили о повреждении объектов портовой инфраструктуры. Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил о пожаре на объекте промышленности в Николаеве. "Ударили по Великомихайловской общине Синельниковского района. Повреждена башня мобильной связи", - написал Лукашук. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230717/vzryvy-1884509601.html

днепропетровская область

украина

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в мире, днепропетровская область, украина