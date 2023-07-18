https://ria.ru/20230718/asteroid-1884723658.html

Неопределенность растет. Ученые оценили риск столкновения с астероидом

Неопределенность растет. Ученые оценили риск столкновения с астероидом - РИА Новости, 18.07.2023

Неопределенность растет. Ученые оценили риск столкновения с астероидом

Каждую неделю десятки космических объектов пролетают в пределах орбиты Земли. В списке самых опасных — почти полторы тысячи астероидов. Знаменитого Апофиса... РИА Новости, 18.07.2023

2023-07-18T08:00

2023-07-18T08:00

2023-07-18T08:04

наука

астрономия

физика

космос - риа наука

астероиды

спутник

европейское космическое агентство

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Каждую неделю десятки космических объектов пролетают в пределах орбиты Земли. В списке самых опасных — почти полторы тысячи астероидов. Знаменитого Апофиса среди них нет, риск столкновения с ним ученые считают минимальным.Разрушитель планетыЛетом 2004-го астрономы из Национальной обсерватории Китт-Пик в США, изучавшие небо в поисках околоземных объектов, увидели астероид. Ничего примечательного: размер — несколько сотен метров, удаленность — 170 миллионов километров. Таких множество. Его забыли, а переоткрыли в декабре — австралийцы.На сей раз объект наблюдали многие обсерватории, что позволило вычислить орбиту. Оказалось, он сближается с Землей, у него малое межорбитальное расстояние (0,002 астрономической единицы). Согласно расчетам, 13 апреля 2029-го он подлетит к Земле очень близко. Вероятность столкновения — 3,3 процента. "Это самый опасный астероид из известных. Все были напуганы", — вспоминает первооткрыватель Фарбрицио Бернарди. Тогда-то объект под номером 99942 получил имя Апофис в честь древнеегипетского божества — змея-разрушителя.В момент максимального сближения расстояние сократится до шести земных радиусов — 38 тысяч километров. Это высота орбиты геостационарных спутников. В небе он будет как яркая звезда.Ученые опасаются, что орбита Апофиса изменится и в следующий раз он с Землей уже не разминется.По словам старшего научного сотрудника Института прикладной астрономии РАН Николая Железнова, такие, как Апофис, трехсотметровые тела гарантированно долетают до поверхности Земли. Его появление в атмосфере вызовет взрыв в тысячу раз мощнее, чем Челябинский метеорит. При падении он уничтожит территорию, сравнимую по площади с российским регионом, а если ударит в океан, то вызовет разрушительное цунами, которое несколько раз обежит планету.Сблизиться, чтобы изучитьАстрономы ждут, когда Апофис приблизится, чтобы получше его изучить. Собираются отправить к нему автоматическую станцию OSIRIS-REx. После возврата в сентябре от астероида Бенну, у нее останется достаточно топлива для маневра. Приборы станции способны определять минеральный состав, искать воду, органические соединения, идентифиицровать любые материалы внешнего происхождения на поверхности, в том числе выбросы частиц. Также можно исследовать эффект Яровского — ускорение астероида под влиянием солнечного тепла.Российские ученые также планируют направить к Апофису космическую обсерваторию "Спектр-РГ" после завершения ее основной миссии. Сейчас аппарат находится в точке Лагранжа L2, работает рентгеновский телескоп ART-ХС. Телескоп немецких коллег eROSITA отключен. "Спектр-РГ" в состоянии сблизиться с Апофисом на любое расстояние и затем вернуться на исходную позицию. Близкое наблюдение за ним поможет, в частности, уточнить его массу. Сейчас ее, как и диаметр, вычисляют приблизительно.Мы не умеем уводить астероид с орбиты, но располагаем средствами разрушения, уточняет Николай Железнов. Придется запускать ракету с ядерной боеголовкой. В таком случае на Землю упадет рой мелких обломков.Шансы не нулевыеВсего, по данным NASA, известно более 32 тысяч околоземных объектов, из них порядка двух тысяч — размером свяше 140 метров. Их считают потенциально опасными. Если вероятность столкновения не нулевая, астероид вносят в особый список. Но в любом случае риск катастрофы чрезвычайно мал.Любопытно, что Европейское космическое агентство (ЕКА) вычеркнуло астероид Апофис из списка объектов, представляющих опасность для Земли в этом столетии. Дело в том, что во время пролета 6 марта 2021-го уточнили его орбиту и положение. Установили, что, даже если при сближении в 2029-м что-то изменится, вероятность столкновения в очередной раз — в 2068-м — практически нулевая.Апофис оставался в списке в течение 17 лет благодаря своей массивности. Большинство астероидов гораздо мельче. Сейчас там 1493 объекта, и ни одного больше километра. Нет там и крупнейшего из тех, чья орбита пересекает земную, — 2022 AP7. Его размеры, по оценкам, достигают 2,3 километра. Этого достаточно, чтобы уничтожить целый континент.Такие риски следует рассматривать в более длительной перспективе, полагают ученые из США. Чем больше столетий включать в расчет, тем выше неопределенность с орбитой. Вокруг Земли летают примерно тысяча тел размером более километра. Подсчитали, что максимум 150 из них (а скорее всего, около 40) в ближайшую тысячу лет сблизятся с Землей до дистанции менее 0,01 астрономической единицы (3,89 расстояния до Луны). Причем четыре объекта пролетят еще ближе: 7482 (1994 PC1), 68950 (2002 QF15), 164121 (2003 YT1), 144332 (2004 DV24), поэтому к ним нужно особое внимание.

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2023

Татьяна Пичугина

Татьяна Пичугина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Пичугина

астрономия, физика, космос - риа наука, астероиды, спутник, европейское космическое агентство