Неопределенность растет. Ученые оценили риск столкновения с астероидом
© iStock.com / forplaydayИллюстрация метеоритного дождя
© iStock.com / forplayday
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Каждую неделю десятки космических объектов пролетают в пределах орбиты Земли. В списке самых опасных — почти полторы тысячи астероидов. Знаменитого Апофиса среди них нет, риск столкновения с ним ученые считают минимальным.
Разрушитель планеты
Летом 2004-го астрономы из Национальной обсерватории Китт-Пик в США, изучавшие небо в поисках околоземных объектов, увидели астероид. Ничего примечательного: размер — несколько сотен метров, удаленность — 170 миллионов километров. Таких множество. Его забыли, а переоткрыли в декабре — австралийцы.
На сей раз объект наблюдали многие обсерватории, что позволило вычислить орбиту. Оказалось, он сближается с Землей, у него малое межорбитальное расстояние (0,002 астрономической единицы). Согласно расчетам, 13 апреля 2029-го он подлетит к Земле очень близко. Вероятность столкновения — 3,3 процента. "Это самый опасный астероид из известных. Все были напуганы", — вспоминает первооткрыватель Фарбрицио Бернарди. Тогда-то объект под номером 99942 получил имя Апофис в честь древнеегипетского божества — змея-разрушителя.
В момент максимального сближения расстояние сократится до шести земных радиусов — 38 тысяч километров. Это высота орбиты геостационарных спутников. В небе он будет как яркая звезда.
© Alan B. Chamberlin (JPL/Caltech)Метеоры и болиды, вошедшие в атмосферу Земли. Чем ярче цвет, тем больше энергии выделилось при сгорании тела
Ученые опасаются, что орбита Апофиса изменится и в следующий раз он с Землей уже не разминется.
По словам старшего научного сотрудника Института прикладной астрономии РАН Николая Железнова, такие, как Апофис, трехсотметровые тела гарантированно долетают до поверхности Земли. Его появление в атмосфере вызовет взрыв в тысячу раз мощнее, чем Челябинский метеорит. При падении он уничтожит территорию, сравнимую по площади с российским регионом, а если ударит в океан, то вызовет разрушительное цунами, которое несколько раз обежит планету.
© Иллюстрация РИА НовостиОколоземные астероиды 1994 PC1 и Апофис в сравнении с межзвездным объектом Оумуамуа и башней "Бурдж-Халифа". Объекты размером более 140 метров считаются потенциально опасными
© Иллюстрация РИА Новости
Околоземные астероиды 1994 PC1 и Апофис в сравнении с межзвездным объектом Оумуамуа и башней "Бурдж-Халифа". Объекты размером более 140 метров считаются потенциально опасными
Сблизиться, чтобы изучить
Астрономы ждут, когда Апофис приблизится, чтобы получше его изучить. Собираются отправить к нему автоматическую станцию OSIRIS-REx. После возврата в сентябре от астероида Бенну, у нее останется достаточно топлива для маневра. Приборы станции способны определять минеральный состав, искать воду, органические соединения, идентифиицровать любые материалы внешнего происхождения на поверхности, в том числе выбросы частиц. Также можно исследовать эффект Яровского — ускорение астероида под влиянием солнечного тепла.
Российские ученые также планируют направить к Апофису космическую обсерваторию "Спектр-РГ" после завершения ее основной миссии. Сейчас аппарат находится в точке Лагранжа L2, работает рентгеновский телескоп ART-ХС. Телескоп немецких коллег eROSITA отключен. "Спектр-РГ" в состоянии сблизиться с Апофисом на любое расстояние и затем вернуться на исходную позицию. Близкое наблюдение за ним поможет, в частности, уточнить его массу. Сейчас ее, как и диаметр, вычисляют приблизительно.
Мы не умеем уводить астероид с орбиты, но располагаем средствами разрушения, уточняет Николай Железнов. Придется запускать ракету с ядерной боеголовкой. В таком случае на Землю упадет рой мелких обломков.
© NASA/JPL-Caltech and NSF/AUI/GBOАпофис на радарах во время сближения, март 2021
© NASA/JPL-Caltech and NSF/AUI/GBO
Апофис на радарах во время сближения, март 2021
Шансы не нулевые
Любопытно, что Европейское космическое агентство (ЕКА) вычеркнуло астероид Апофис из списка объектов, представляющих опасность для Земли в этом столетии. Дело в том, что во время пролета 6 марта 2021-го уточнили его орбиту и положение. Установили, что, даже если при сближении в 2029-м что-то изменится, вероятность столкновения в очередной раз — в 2068-м — практически нулевая.
Апофис оставался в списке в течение 17 лет благодаря своей массивности. Большинство астероидов гораздо мельче. Сейчас там 1493 объекта, и ни одного больше километра. Нет там и крупнейшего из тех, чья орбита пересекает земную, — 2022 AP7. Его размеры, по оценкам, достигают 2,3 километра. Этого достаточно, чтобы уничтожить целый континент.
Такие риски следует рассматривать в более длительной перспективе, полагают ученые из США. Чем больше столетий включать в расчет, тем выше неопределенность с орбитой. Вокруг Земли летают примерно тысяча тел размером более километра. Подсчитали, что максимум 150 из них (а скорее всего, около 40) в ближайшую тысячу лет сблизятся с Землей до дистанции менее 0,01 астрономической единицы (3,89 расстояния до Луны). Причем четыре объекта пролетят еще ближе: 7482 (1994 PC1), 68950 (2002 QF15), 164121 (2003 YT1), 144332 (2004 DV24), поэтому к ним нужно особое внимание.
© The Virtual Telescope ProjectПотенциально опасный астероид (7482) 1994 PC1 во время сближения с Землей, 17 января 2022
© The Virtual Telescope Project
Потенциально опасный астероид (7482) 1994 PC1 во время сближения с Землей, 17 января 2022