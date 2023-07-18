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СМИ: глава ЮАР сравнил арест Путина на саммите БРИКС с объявлением войны - РИА Новости, 18.07.2023
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20:41 18.07.2023 (обновлено: 23:48 18.07.2023)
https://ria.ru/20230718/arest-1884947678.html
СМИ: глава ЮАР сравнил арест Путина на саммите БРИКС с объявлением войны
СМИ: глава ЮАР сравнил арест Путина на саммите БРИКС с объявлением войны - РИА Новости, 18.07.2023
СМИ: глава ЮАР сравнил арест Путина на саммите БРИКС с объявлением войны
Президент ЮАР Сирил Рамафоса сравнил арест Владимира Путина на саммите БРИКС с объявлением войны России, передает портал News24 со ссылкой на его показания в... РИА Новости, 18.07.2023
2023-07-18T20:41
2023-07-18T23:48
в мире
юар
россия
брикс
китай
владимир путин
сирил рамафоса
сергей лавров
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Президент ЮАР Сирил Рамафоса сравнил арест Владимира Путина на саммите БРИКС с объявлением войны России, передает портал News24 со ссылкой на его показания в суде."Было бы безрассудным, неконституционным и незаконным осуществлением полномочий, предоставленных правительству, объявить войну России путем ареста президента Путина", — приводит издание слова главы государства.Рамафоса, как утверждает СМИ, также заявил, что вступление в войну с Россией противоречило бы конституции ЮАР."У меня есть конституционные обязательства защищать национальный суверенитет, мир и безопасность республики, а также уважать, защищать, поощрять и осуществлять права народа республики на жизнь, охрану и безопасность, среди других прав в Билле о правах", — цитирует портал южноафриканского лидера.В свою очередь, агентство Bloomberg также привело некоторые заявления президента."Россия ясно дала понять, что арест Путина будет объявлением войны... Сам МУС выразил обеспокоенность ядерной угрозой после вынесения ордера на арест. ЮАР не имеет права объявлять или вести войну с Россией. И не хочет", — пишет издание со ссылкой на Рамафосу.При этом, по данным News24, глава государства якобы посчитал, что данные им показания следует держать под строгим секретом. Тем не менее Высокий суд Гаутенга постановил, что эту информацию следует обнародовать. В то же время в заявлении, опубликованном офисом лидера ЮАР, говорится, что руководство страны поддерживает публикацию показаний, а сам Рамафоса никогда не был против этого.ЮАР находится в юрисдикции МУС, досудебная палата которого 17 марта выдала ордер на "арест" Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Суд вменяет Москве в том числе "депортацию детей, которых власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы".Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса Международного уголовного суда об "аресте" президента неприемлема, а любые его решения ничтожны с точки зрения права, поскольку Россия не признает его юрисдикцию.Предстоящий саммит БРИКС пройдет в августе в Йоханнесбурге в очном формате.
https://ria.ru/20230718/order-1884917193.html
https://ria.ru/20230715/ramafosa-1884311040.html
https://ria.ru/20230714/briks-1884165607.html
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в мире, юар, россия, брикс, китай, владимир путин, сирил рамафоса, сергей лавров, международный уголовный суд, африканский национальный конгресс, мария львова-белова, гаутенг
В мире, ЮАР, Россия, БРИКС, Китай, Владимир Путин, Сирил Рамафоса, Сергей Лавров, Международный уголовный суд, Африканский национальный конгресс, Мария Львова-Белова, Гаутенг
СМИ: глава ЮАР сравнил арест Путина на саммите БРИКС с объявлением войны

Президент ЮАР Рамафоса сравнил арест Путина на саммите БРИКС с объявлением войны

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент ЮАР Сирил Рамафоса
Президент ЮАР Сирил Рамафоса - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент ЮАР Сирил Рамафоса. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Президент ЮАР Сирил Рамафоса сравнил арест Владимира Путина на саммите БРИКС с объявлением войны России, передает портал News24 со ссылкой на его показания в суде.
"Было бы безрассудным, неконституционным и незаконным осуществлением полномочий, предоставленных правительству, объявить войну России путем ареста президента Путина", — приводит издание слова главы государства.
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Рамафоса, как утверждает СМИ, также заявил, что вступление в войну с Россией противоречило бы конституции ЮАР.
"У меня есть конституционные обязательства защищать национальный суверенитет, мир и безопасность республики, а также уважать, защищать, поощрять и осуществлять права народа республики на жизнь, охрану и безопасность, среди других прав в Билле о правах", — цитирует портал южноафриканского лидера.
В свою очередь, агентство Bloomberg также привело некоторые заявления президента.
"Россия ясно дала понять, что арест Путина будет объявлением войны... Сам МУС выразил обеспокоенность ядерной угрозой после вынесения ордера на арест. ЮАР не имеет права объявлять или вести войну с Россией. И не хочет", — пишет издание со ссылкой на Рамафосу.
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При этом, по данным News24, глава государства якобы посчитал, что данные им показания следует держать под строгим секретом. Тем не менее Высокий суд Гаутенга постановил, что эту информацию следует обнародовать. В то же время в заявлении, опубликованном офисом лидера ЮАР, говорится, что руководство страны поддерживает публикацию показаний, а сам Рамафоса никогда не был против этого.
ЮАР находится в юрисдикции МУС, досудебная палата которого 17 марта выдала ордер на "арест" Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Суд вменяет Москве в том числе "депортацию детей, которых власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы".
Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса Международного уголовного суда об "аресте" президента неприемлема, а любые его решения ничтожны с точки зрения права, поскольку Россия не признает его юрисдикцию.
Предстоящий саммит БРИКС пройдет в августе в Йоханнесбурге в очном формате.
Президент РФ Владимир Путин
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14 июля, 12:37
 
В миреЮАРРоссияБРИКСКитайВладимир ПутинСирил РамафосаСергей ЛавровМеждународный уголовный судАфриканский национальный конгрессМария Львова-БеловаГаутенг
 
 
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