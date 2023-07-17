В Киеве хотят продолжать поставлять зерно без участия России
Офис Зеленского предложил поставлять зерно по Черному морю без участия России
© AP Photo / Efrem LukatskyВыгрузка зерна в хранилище в поселке Згуровка
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Выгрузка зерна в хранилище в поселке Згуровка. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Киев надеется продолжить поставки зерна по Черному морю без участия России и ждет официального подтверждения готовности от ООН и Турции, заявил президент Украины Владимир Зеленский, слова которого приводит в соцсети его пресс-секретарь Сергей Никифоров.
Зеленский напомнил, что изначально по зерновой сделке было два соглашения: одно между Украиной, Турцией и ООН, а другое — между Россией, Турцией и ООН. Таким образом, считает украинский президент, когда Россия прекращает зерновую сделку, она расторгает договоренности с генсеком ООН Антониу Гутеррешем и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
"Не с нами. У нас с ними не было никаких договоренностей. Я дал распоряжение нашему МИД <...> подготовить наши официальные сигналы ООН и Турции, чтобы ответить мне как президенту Украины, что они готовы продолжать нашу инициативу", — заявил Зеленский в интервью африканским журналистам.
Сегодня Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о том, что возражает против продления зерновой сделки. Это означает, что отзываются российские гарантии безопасности судоходства и сворачивается морской гуманитарный коридор в северо-западной акватории Черного моря, в этом районе восстанавливается режим временно опасного для судоходства. Таким образом, без участия России Черноморская зерновая инициатива прекращается с 18 июля.
Зерновая сделка, подписанная 22 июля 2022 года, предполагала вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю и снятие ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений на мировые рынки. Речь шла, в частности, о переподключении Россельхозбанка к SWIFT, возобновлении поставок сельхозтехники и запчастей, восстановлении работы аммиакопровода Тольятти — Одесса. Однако в Москве не раз отмечали, что в отношении России сделка не работает, а украинское зерно направляется прежде всего в Европу, а не в нуждающиеся страны Африки.