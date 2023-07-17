https://ria.ru/20230717/zerno-1884693846.html

В Киеве хотят продолжать поставлять зерно без участия России

В Киеве хотят продолжать поставлять зерно без участия России - РИА Новости, 17.07.2023

В Киеве хотят продолжать поставлять зерно без участия России

Киев надеется продолжить поставки зерна по Черному морю без участия России и ждет официального подтверждения готовности от ООН и Турции, заявил президент... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T16:29

2023-07-17T16:29

2023-07-17T18:12

россия

турция

оон

украина

экономика

владимир зеленский

зерновая сделка

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Киев надеется продолжить поставки зерна по Черному морю без участия России и ждет официального подтверждения готовности от ООН и Турции, заявил президент Украины Владимир Зеленский, слова которого приводит в соцсети его пресс-секретарь Сергей Никифоров.Зеленский напомнил, что изначально по зерновой сделке было два соглашения: одно между Украиной, Турцией и ООН, а другое — между Россией, Турцией и ООН. Таким образом, считает украинский президент, когда Россия прекращает зерновую сделку, она расторгает договоренности с генсеком ООН Антониу Гутеррешем и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. "Не с нами. У нас с ними не было никаких договоренностей. Я дал распоряжение нашему МИД <...> подготовить наши официальные сигналы ООН и Турции, чтобы ответить мне как президенту Украины, что они готовы продолжать нашу инициативу", — заявил Зеленский в интервью африканским журналистам.Сегодня Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о том, что возражает против продления зерновой сделки. Это означает, что отзываются российские гарантии безопасности судоходства и сворачивается морской гуманитарный коридор в северо-западной акватории Черного моря, в этом районе восстанавливается режим временно опасного для судоходства. Таким образом, без участия России Черноморская зерновая инициатива прекращается с 18 июля.Зерновая сделка, подписанная 22 июля 2022 года, предполагала вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю и снятие ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений на мировые рынки. Речь шла, в частности, о переподключении Россельхозбанка к SWIFT, возобновлении поставок сельхозтехники и запчастей, восстановлении работы аммиакопровода Тольятти — Одесса. Однако в Москве не раз отмечали, что в отношении России сделка не работает, а украинское зерно направляется прежде всего в Европу, а не в нуждающиеся страны Африки.

https://ria.ru/20230717/zerno-1884674656.html

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турция

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, турция, оон, украина, экономика, владимир зеленский, зерновая сделка