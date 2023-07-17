https://ria.ru/20230717/zerno-1884674948.html

МИД России назвал главных бенефициаров экспорта украинского зерна

МИД России назвал главных бенефициаров экспорта украинского зерна - РИА Новости, 17.07.2023

МИД России назвал главных бенефициаров экспорта украинского зерна

Западные компании стали главными бенефициарами экспорта украинского зерна, поскольку, с одной стороны, им принадлежат значительные части украинских пахотных... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T15:30

2023-07-17T15:30

2023-07-17T15:30

экономика

россия

киев

турция

оон

евросоюз

зерновая сделка

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Западные компании стали главными бенефициарами экспорта украинского зерна, поскольку, с одной стороны, им принадлежат значительные части украинских пахотных земель, а с другой - именно европейские компании по демпинговым ценам приобретали украинское продовольствие и перепродавали переработанное сырье по высокой стоимости, говорится в заявлении МИД РФ. Россия в понедельник уведомила Турцию, Украину и ООН о том, что возражает против продления зерновой сделки. Это означает, что отзываются российские гарантии безопасности судоходства и сворачивание морского гуманитарного коридора в северо-западной акватории Черного моря. В этом районе восстанавливается режим временно опасного для судоходства. Таким образом, без участия России черноморская зерновая инициатива прекращает свое функционирование с 18 июля. "Вразрез с заявленными гуманитарными целями вывоз украинского продовольствия был практически сразу переведен на сугубо коммерческую основу и до последнего момента был направлен на обслуживание узкокорыстных интересов Киева и его западных кураторов. Факты и цифры, что называется, говорят сами за себя. За время работы "черноморской инициативы" в общей сложности было вывезено 32,8 млн тонн грузов, из которых более 70% (26,3 млн тонн) были отправлены в страны с высоким и выше среднего уровнями доходов, включая ЕС. На долю беднейших государств, в частности Эфиопии, Йемена, Афганистана, Судана и Сомали, пришлось менее 3%, всего 922 092 тонн", - говорится в заявлении. В МИД РФ считают важным учитывать, что "владельцами значительной части украинских пахотных земель (более 17 млн га) являются западные корпорации Cargill, DuPont и Monsanto. "Именно они скупили украинские земли после снятия Киевом, по требованию МВФ, 20-летнего моратория на их продажу и стали главными бенефициарами от украинского зернового экспорта", - добавили в российском МИД. "С другой стороны, европейцы, приобретающие по демпинговым ценам украинское продовольствие, затем перерабатывают его на своих производствах для дальнейшей перепродажи в качестве готовых товаров с высокой добавленной стоимостью. Западники, по сути, зарабатывают дважды – и на продаже, и на переработке зерна. Помимо этого, США и ЕС спекулируют на ценах, создавая искусственный дефицит товаров, и вытесняют российскую сельхозпродукцию с мировых рынков через введение незаконных односторонних санкций", - говорится в заявлении МИД.

https://ria.ru/20230717/sdelka-1884481342.html

https://ria.ru/20230617/peregovory-1878931106.html

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экономика, россия, киев, турция, оон, евросоюз, зерновая сделка