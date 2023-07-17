МИД России назвал главных бенефициаров экспорта украинского зерна
МИД России: западные компании стали главными бенефициарами экспорта украинского зерна
© Andrew KravchenkoГрузовик разгружает зерно в порту Измаила, Украина
© Andrew Kravchenko
Грузовик разгружает зерно в порту Измаила, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Западные компании стали главными бенефициарами экспорта украинского зерна, поскольку, с одной стороны, им принадлежат значительные части украинских пахотных земель, а с другой - именно европейские компании по демпинговым ценам приобретали украинское продовольствие и перепродавали переработанное сырье по высокой стоимости, говорится в заявлении МИД РФ.
Россия в понедельник уведомила Турцию, Украину и ООН о том, что возражает против продления зерновой сделки. Это означает, что отзываются российские гарантии безопасности судоходства и сворачивание морского гуманитарного коридора в северо-западной акватории Черного моря. В этом районе восстанавливается режим временно опасного для судоходства. Таким образом, без участия России черноморская зерновая инициатива прекращает свое функционирование с 18 июля.
"Вразрез с заявленными гуманитарными целями вывоз украинского продовольствия был практически сразу переведен на сугубо коммерческую основу и до последнего момента был направлен на обслуживание узкокорыстных интересов Киева и его западных кураторов. Факты и цифры, что называется, говорят сами за себя. За время работы "черноморской инициативы" в общей сложности было вывезено 32,8 млн тонн грузов, из которых более 70% (26,3 млн тонн) были отправлены в страны с высоким и выше среднего уровнями доходов, включая ЕС. На долю беднейших государств, в частности Эфиопии, Йемена, Афганистана, Судана и Сомали, пришлось менее 3%, всего 922 092 тонн", - говорится в заявлении.
"Именно они скупили украинские земли после снятия Киевом, по требованию МВФ, 20-летнего моратория на их продажу и стали главными бенефициарами от украинского зернового экспорта", - добавили в российском МИД.
"С другой стороны, европейцы, приобретающие по демпинговым ценам украинское продовольствие, затем перерабатывают его на своих производствах для дальнейшей перепродажи в качестве готовых товаров с высокой добавленной стоимостью. Западники, по сути, зарабатывают дважды – и на продаже, и на переработке зерна. Помимо этого, США и ЕС спекулируют на ценах, создавая искусственный дефицит товаров, и вытесняют российскую сельхозпродукцию с мировых рынков через введение незаконных односторонних санкций", - говорится в заявлении МИД.