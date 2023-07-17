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Рогов сообщил об усилении группировки ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 17.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:52 17.07.2023
https://ria.ru/20230717/vsu-1884726414.html
Рогов сообщил об усилении группировки ВСУ в Запорожской области
Рогов сообщил об усилении группировки ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 17.07.2023
Рогов сообщил об усилении группировки ВСУ в Запорожской области
Украинские войска усилили группировку на васильевском направлении в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T18:52
2023-07-17T18:52
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
запорожская область
владимир рогов
вооруженные силы украины
украина
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости. Украинские войска усилили группировку на васильевском направлении в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "В районе села Пятихатки на васильевском направлении запорожского фронта произошла ротация подразделений ВСУ, а также их усиление и укрепление. Данные действия говорят о том, что на этом направлении в ближайшее время может резко возобновиться интенсивность боевых действий", - сказал Рогов. Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как не раз констатировали президент и министр обороны РФ Владимир Путин и Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении. Западные СМИ признают, что украинские военные столкнулись со множеством проблем в ходе контрнаступления. Так, американская газета New York Times со ссылкой на экспертов писала, что российские артиллерия и авиация не позволяют Киеву прикрывать свои силы с помощью ПВО. Позднее газета отмечала, что действия РФ превратили "наступление" Киева в медленную и кровавую утомительную работу. А телеканал CNN со ссылкой на двух западных чиновников и высокопоставленного представителя Пентагона отмечал, что наступательные действия украинских войск продемонстрировали не такой заметный успех, как ожидали союзники Киева, в то время как компетентность российских сил выше, чем рассчитывал Запад.
https://ria.ru/20230716/obstanovka-1884442962.html
россия
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безопасность, россия, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Рогов сообщил об усилении группировки ВСУ в Запорожской области

Рогов: ВСУ усилили группировку на Васильевском направлении в Запорожской области

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости. Украинские войска усилили группировку на васильевском направлении в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"В районе села Пятихатки на васильевском направлении запорожского фронта произошла ротация подразделений ВСУ, а также их усиление и укрепление. Данные действия говорят о том, что на этом направлении в ближайшее время может резко возобновиться интенсивность боевых действий", - сказал Рогов.
Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как не раз констатировали президент и министр обороны РФ Владимир Путин и Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении.
Западные СМИ признают, что украинские военные столкнулись со множеством проблем в ходе контрнаступления. Так, американская газета New York Times со ссылкой на экспертов писала, что российские артиллерия и авиация не позволяют Киеву прикрывать свои силы с помощью ПВО. Позднее газета отмечала, что действия РФ превратили "наступление" Киева в медленную и кровавую утомительную работу. А телеканал CNN со ссылкой на двух западных чиновников и высокопоставленного представителя Пентагона отмечал, что наступательные действия украинских войск продемонстрировали не такой заметный успех, как ожидали союзники Киева, в то время как компетентность российских сил выше, чем рассчитывал Запад.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 16.07.2023
Балицкий заявил о напряженной обстановке в Запорожской области
16 июля, 11:14
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияЗапорожская областьВладимир РоговВооруженные силы УкраиныУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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