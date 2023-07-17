https://ria.ru/20230717/vsu-1884726414.html

Рогов сообщил об усилении группировки ВСУ в Запорожской области

Рогов сообщил об усилении группировки ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 17.07.2023

Рогов сообщил об усилении группировки ВСУ в Запорожской области

Украинские войска усилили группировку на васильевском направлении в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T18:52

2023-07-17T18:52

2023-07-17T18:52

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

запорожская область

владимир рогов

вооруженные силы украины

украина

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости. Украинские войска усилили группировку на васильевском направлении в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "В районе села Пятихатки на васильевском направлении запорожского фронта произошла ротация подразделений ВСУ, а также их усиление и укрепление. Данные действия говорят о том, что на этом направлении в ближайшее время может резко возобновиться интенсивность боевых действий", - сказал Рогов. Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как не раз констатировали президент и министр обороны РФ Владимир Путин и Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении. Западные СМИ признают, что украинские военные столкнулись со множеством проблем в ходе контрнаступления. Так, американская газета New York Times со ссылкой на экспертов писала, что российские артиллерия и авиация не позволяют Киеву прикрывать свои силы с помощью ПВО. Позднее газета отмечала, что действия РФ превратили "наступление" Киева в медленную и кровавую утомительную работу. А телеканал CNN со ссылкой на двух западных чиновников и высокопоставленного представителя Пентагона отмечал, что наступательные действия украинских войск продемонстрировали не такой заметный успех, как ожидали союзники Киева, в то время как компетентность российских сил выше, чем рассчитывал Запад.

https://ria.ru/20230716/obstanovka-1884442962.html

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запорожская область

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр