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Рогов сообщил об усилении группировки ВСУ в Запорожской области
Рогов сообщил об усилении группировки ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 17.07.2023
Рогов сообщил об усилении группировки ВСУ в Запорожской области
Украинские войска усилили группировку на васильевском направлении в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T18:52
2023-07-17T18:52
2023-07-17T18:52
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
запорожская область
владимир рогов
вооруженные силы украины
украина
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости. Украинские войска усилили группировку на васильевском направлении в Запорожской области, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "В районе села Пятихатки на васильевском направлении запорожского фронта произошла ротация подразделений ВСУ, а также их усиление и укрепление. Данные действия говорят о том, что на этом направлении в ближайшее время может резко возобновиться интенсивность боевых действий", - сказал Рогов. Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и, в первую очередь, запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как не раз констатировали президент и министр обороны РФ Владимир Путин и Сергей Шойгу, противник не достиг своих целей ни на одном направлении. Западные СМИ признают, что украинские военные столкнулись со множеством проблем в ходе контрнаступления. Так, американская газета New York Times со ссылкой на экспертов писала, что российские артиллерия и авиация не позволяют Киеву прикрывать свои силы с помощью ПВО. Позднее газета отмечала, что действия РФ превратили "наступление" Киева в медленную и кровавую утомительную работу. А телеканал CNN со ссылкой на двух западных чиновников и высокопоставленного представителя Пентагона отмечал, что наступательные действия украинских войск продемонстрировали не такой заметный успех, как ожидали союзники Киева, в то время как компетентность российских сил выше, чем рассчитывал Запад.
https://ria.ru/20230716/obstanovka-1884442962.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Рогов сообщил об усилении группировки ВСУ в Запорожской области
Рогов: ВСУ усилили группировку на Васильевском направлении в Запорожской области