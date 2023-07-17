https://ria.ru/20230717/ukraina-1884666329.html

СМИ: в итоговом заявлении к саммиту ЕС и CELAC не будет раздела по Украине

СМИ: в итоговом заявлении к саммиту ЕС и CELAC не будет раздела по Украине - РИА Новости, 17.07.2023

СМИ: в итоговом заявлении к саммиту ЕС и CELAC не будет раздела по Украине

Итоговое заявление ЕС к саммиту со странами Латинской Америки и Карибского бассейна не будет содержать раздела по Украине, передает агентство Блумберг со... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T15:05

2023-07-17T15:05

2023-07-17T15:05

в мире

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евросоюз

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владимир зеленский

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Итоговое заявление ЕС к саммиту со странами Латинской Америки и Карибского бассейна не будет содержать раздела по Украине, передает агентство Блумберг со ссылкой на проект документа. Третий по счету саммит ЕС и Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC) проходит 17-18 июля в Брюсселе без участия Владимира Зеленского, которого сначала пригласили на встречу в верхах, а затем передумали. "Усилиям ЕС (получить поддержку блока для Украины - ред.) помешали споры о возможном итоговом заявлении, подготовленном... к завершению саммита. ЕС хочет, чтобы документ содержал секцию, которая осуждала бы ...конфликт на Украине ...и требовала полного и безоговорочного вывода войск РФ", - сообщает агентство со ссылкой на проект документа к саммиту ЕС. Как отмечает Блумберг со ссылкой на проект документа, страны Латинской Америки и Карибского бассейна предпочитают выражать озабоченность по поводу конфликта и поддерживать усилия по немедленному прекращению боевых действий. Ранее посол Бразилии в ЕС Педру Мигел да Кошта-и-Силва заявил изданию Euractive, что саммит Евросоюза и Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC) - это не саммит по вопросам Украины. По его словам, заявление ЕС было текстом, который отвечает интересам ЕС, а страны CELAC вынесли встречное предложение "относительно своих взглядов на то, чего они хотят от отношений с ЕС". Как отмечало Euractive со ссылкой на неназванных европейских дипломатов, есть вероятность, что совместной декларации по саммиту на высшем уровне может не быть после того, как было получено встречное предложение стран CELAC. Саммит в Брюсселе станет третьей по счету подобной встречей и первой с 2015 года. В числе тем для обсуждения значатся также глобальный мир и стабильность, торговля и инвестиции, восстановление экономики, усилия по борьбе с изменением климата, исследования и инновации, безопасность. Ожидается, что на встречу приедут главы государств и правительств стран-членов ЕС и CELAC, сопредседателями будут глава Евросовета Шарль Мишель и премьер-министр Сент-Винсента и Гренадин Ральф Гонсалвеш, который временно возглавляет Сообщество, в саммите также примут участие глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель.

https://ria.ru/20230707/ukraina-1882778552.html

https://ria.ru/20230630/es-1881518506.html

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в мире, украина, евросоюз, евросовет, еврокомиссия, шарль мишель, владимир зеленский, урсула фон дер ляйен, латинская америка, карибский бассейн