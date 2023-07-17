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Бразилия выступила против поставок оружия на Украину - РИА Новости, 17.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:02 17.07.2023 (обновлено: 16:12 17.07.2023)
https://ria.ru/20230717/ukraina-1884613198.html
Бразилия выступила против поставок оружия на Украину
Бразилия выступила против поставок оружия на Украину - РИА Новости, 17.07.2023
Бразилия выступила против поставок оружия на Украину
Власти Бразилии традиционно выступают против односторонних санкций, введенных без одобрения Совета Безопасности ООН, и сохраняют свою позицию не посылать оружие РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T13:02
2023-07-17T16:12
специальная военная операция на украине
бразилия
украина
в мире
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МОНТЕВИДЕО, 17 июл - РИА Новости. Власти Бразилии традиционно выступают против односторонних санкций, введенных без одобрения Совета Безопасности ООН, и сохраняют свою позицию не посылать оружие сторонам украинского конфликта, заявил в интервью РИА Новости глава бразильского МИД Мауру Виейра.Члены НАТО на саммите в Вильнюсе на минувшей неделе пообещали новые поставки тяжелых вооружений Украине, которые, по мнению российской стороны, затягивают конфликт и увеличивают страдания мирного населения."Бразилия придерживается своей позиции не посылать оружие сторонам конфликта", - сказал Виейра.По его словам, эта позиция остается неизменной, также Бразилия выступает против односторонних санкций, не одобренных Совбезом ООН."Мы традиционно выступаем против односторонних санкций - признаем только те, которые одобрены Советом Безопасности ООН. Это историческая позиция бразильской внешней политики, и мы придерживаемся ее и в данном случае", - отметил министр, комментируя санкции стран Запада в отношении России.Читайте полный текст интервью Мауру Виэйры &gt;&gt;
https://ria.ru/20230627/ukraina-1880588086.html
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бразилия, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Бразилия, Украина, В мире
Бразилия выступила против поставок оружия на Украину

Глава МИД Виейра: Бразилия выступает против санкций и поставок оружия на Украину

© AP Photo / Kirsty WigglesworthУкраинские военнослужащие во время тренировки на военной базе
Украинские военнослужащие во время тренировки на военной базе - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Украинские военнослужащие во время тренировки на военной базе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОНТЕВИДЕО, 17 июл - РИА Новости. Власти Бразилии традиционно выступают против односторонних санкций, введенных без одобрения Совета Безопасности ООН, и сохраняют свою позицию не посылать оружие сторонам украинского конфликта, заявил в интервью РИА Новости глава бразильского МИД Мауру Виейра.
Члены НАТО на саммите в Вильнюсе на минувшей неделе пообещали новые поставки тяжелых вооружений Украине, которые, по мнению российской стороны, затягивают конфликт и увеличивают страдания мирного населения.
«
"Бразилия придерживается своей позиции не посылать оружие сторонам конфликта", - сказал Виейра.
По его словам, эта позиция остается неизменной, также Бразилия выступает против односторонних санкций, не одобренных Совбезом ООН.
"Мы традиционно выступаем против односторонних санкций - признаем только те, которые одобрены Советом Безопасности ООН. Это историческая позиция бразильской внешней политики, и мы придерживаемся ее и в данном случае", - отметил министр, комментируя санкции стран Запада в отношении России.
Читайте полный текст интервью Мауру Виэйры >>
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