https://ria.ru/20230717/ukraina-1884613198.html
Бразилия выступила против поставок оружия на Украину
Бразилия выступила против поставок оружия на Украину - РИА Новости, 17.07.2023
Бразилия выступила против поставок оружия на Украину
Власти Бразилии традиционно выступают против односторонних санкций, введенных без одобрения Совета Безопасности ООН, и сохраняют свою позицию не посылать оружие РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T13:02
2023-07-17T13:02
2023-07-17T16:12
специальная военная операция на украине
бразилия
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882228963_0:88:3072:1816_1920x0_80_0_0_e6936dc66239ec3a55d12733d78a9703.jpg
МОНТЕВИДЕО, 17 июл - РИА Новости. Власти Бразилии традиционно выступают против односторонних санкций, введенных без одобрения Совета Безопасности ООН, и сохраняют свою позицию не посылать оружие сторонам украинского конфликта, заявил в интервью РИА Новости глава бразильского МИД Мауру Виейра.Члены НАТО на саммите в Вильнюсе на минувшей неделе пообещали новые поставки тяжелых вооружений Украине, которые, по мнению российской стороны, затягивают конфликт и увеличивают страдания мирного населения."Бразилия придерживается своей позиции не посылать оружие сторонам конфликта", - сказал Виейра.По его словам, эта позиция остается неизменной, также Бразилия выступает против односторонних санкций, не одобренных Совбезом ООН."Мы традиционно выступаем против односторонних санкций - признаем только те, которые одобрены Советом Безопасности ООН. Это историческая позиция бразильской внешней политики, и мы придерживаемся ее и в данном случае", - отметил министр, комментируя санкции стран Запада в отношении России.Читайте полный текст интервью Мауру Виэйры >>
https://ria.ru/20230627/ukraina-1880588086.html
бразилия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882228963_302:0:3033:2048_1920x0_80_0_0_fe0729e9576b3c870ffaaa4b50be9906.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бразилия, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Бразилия, Украина, В мире
Бразилия выступила против поставок оружия на Украину
Глава МИД Виейра: Бразилия выступает против санкций и поставок оружия на Украину