https://ria.ru/20230717/ukraina-1884613198.html

Бразилия выступила против поставок оружия на Украину

Бразилия выступила против поставок оружия на Украину - РИА Новости, 17.07.2023

Бразилия выступила против поставок оружия на Украину

Власти Бразилии традиционно выступают против односторонних санкций, введенных без одобрения Совета Безопасности ООН, и сохраняют свою позицию не посылать оружие РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T13:02

2023-07-17T13:02

2023-07-17T16:12

специальная военная операция на украине

бразилия

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882228963_0:88:3072:1816_1920x0_80_0_0_e6936dc66239ec3a55d12733d78a9703.jpg

МОНТЕВИДЕО, 17 июл - РИА Новости. Власти Бразилии традиционно выступают против односторонних санкций, введенных без одобрения Совета Безопасности ООН, и сохраняют свою позицию не посылать оружие сторонам украинского конфликта, заявил в интервью РИА Новости глава бразильского МИД Мауру Виейра.Члены НАТО на саммите в Вильнюсе на минувшей неделе пообещали новые поставки тяжелых вооружений Украине, которые, по мнению российской стороны, затягивают конфликт и увеличивают страдания мирного населения."Бразилия придерживается своей позиции не посылать оружие сторонам конфликта", - сказал Виейра.По его словам, эта позиция остается неизменной, также Бразилия выступает против односторонних санкций, не одобренных Совбезом ООН."Мы традиционно выступаем против односторонних санкций - признаем только те, которые одобрены Советом Безопасности ООН. Это историческая позиция бразильской внешней политики, и мы придерживаемся ее и в данном случае", - отметил министр, комментируя санкции стран Запада в отношении России.Читайте полный текст интервью Мауру Виэйры >>

https://ria.ru/20230627/ukraina-1880588086.html

бразилия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

бразилия, украина, в мире