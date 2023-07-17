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Эксперт: ЧП на Крымском мосту устроили ради продовольственного кризиса - РИА Новости, 17.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:18 17.07.2023
https://ria.ru/20230717/terakt-1884689934.html
Эксперт: ЧП на Крымском мосту устроили ради продовольственного кризиса
Эксперт: ЧП на Крымском мосту устроили ради продовольственного кризиса - РИА Новости, 17.07.2023
Эксперт: ЧП на Крымском мосту устроили ради продовольственного кризиса
Атаку на Крымский мост устроили желающие ввергнуть мир в продовольственный кризис, а проблемы с зерновой сделкой возникли не сегодня, заявил РИА Новости... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T16:18
2023-07-17T16:18
специальная военная операция на украине
россия
турция
нато
оон
владимир путин
россельхозбанк
дмитрий песков
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СТАМБУЛ, 17 июл – РИА Новости. Атаку на Крымский мост устроили желающие ввергнуть мир в продовольственный кризис, а проблемы с зерновой сделкой возникли не сегодня, заявил РИА Новости директор Центра исследований и реализации стратегий безопасности и обороны (GÜVSAM), профессор стамбульского университета Истинье и генерал в отставке Фахри Эренель. Россия в понедельник уведомила Турцию, Украину и ООН о том, что возражает против продления зерновой сделки. Это означает отзыв российских гарантий безопасности судоходства и сворачивание морского гуманитарного коридора в северо-западной акватории Черного моря. Для этого района восстанавливается режим временно опасного для судоходства. Таким образом, без участия России черноморская зерновая инициатива прекращает свое функционирование с 18 июля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что теракт на Крымском мосту и продление зерновой сделки - абсолютно не связанные события. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в три ночи совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками, повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок. Эксперт назвал "показательным", что мост подорвали за день до прекращения сделки. "РФ уже долгое время аргументировала, что поводов для продления сделки нет, но ее требования не были учтены. Эта проблема возникла не сегодня, и ранее в последний момент предпринимались усилия для продления сделки", - считает Эренель. "Атаку на Крымский мост можно воспринимать как акцию тех, кто не хочет продолжения действия сделки и нацелен на втягивание России в такую ситуацию, когда мир окажется в отчаянии из-за продовольственного кризиса", - полагает эксперт. По его мнению, на решение Москвы не продлевать сделку также могла повлиять ситуация с передачей Киеву лидеров батальона "Азов"*, а также решения, принятые на саммите НАТО в Вильнюсе по членству Швеции. Эренель считает, что присоединение Швеции к альянсу можно рассматривать как объявление войны России. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что намерен провести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным по этой теме. Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечали в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполнялась.* Террористическая организация, запрещенная на территории России.
https://ria.ru/20230717/sdelka-1884671401.html
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россия, турция, нато, оон, владимир путин, россельхозбанк, дмитрий песков, украина, реджеп тайип эрдоган, чп на крымском мосту, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Турция, НАТО, ООН, Владимир Путин, Россельхозбанк, Дмитрий Песков, Украина, Реджеп Тайип Эрдоган, ЧП на Крымском мосту, В мире
Эксперт: ЧП на Крымском мосту устроили ради продовольственного кризиса

Военый эксперт Эренель: ЧП на Крымском мосту устроили ради продовольственного кризиса

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкКрымский мост. 17 июля 2023
Крымский мост. 17 июля 2023 - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Крымский мост. 17 июля 2023
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СТАМБУЛ, 17 июл – РИА Новости. Атаку на Крымский мост устроили желающие ввергнуть мир в продовольственный кризис, а проблемы с зерновой сделкой возникли не сегодня, заявил РИА Новости директор Центра исследований и реализации стратегий безопасности и обороны (GÜVSAM), профессор стамбульского университета Истинье и генерал в отставке Фахри Эренель.
Россия в понедельник уведомила Турцию, Украину и ООН о том, что возражает против продления зерновой сделки. Это означает отзыв российских гарантий безопасности судоходства и сворачивание морского гуманитарного коридора в северо-западной акватории Черного моря. Для этого района восстанавливается режим временно опасного для судоходства. Таким образом, без участия России черноморская зерновая инициатива прекращает свое функционирование с 18 июля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что теракт на Крымском мосту и продление зерновой сделки - абсолютно не связанные события.
Рабочий во время погрузки зерна в порту Измаил - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
Евросовет выступил за продление зерновой сделки под эгидой ООН
15:23
Национальный антитеррористический комитет сообщил, что Киев в три ночи совершил террористическую атаку на Крымский мост двумя надводными беспилотниками, повреждена автодорожная составляющая моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок.
Эксперт назвал "показательным", что мост подорвали за день до прекращения сделки.
"РФ уже долгое время аргументировала, что поводов для продления сделки нет, но ее требования не были учтены. Эта проблема возникла не сегодня, и ранее в последний момент предпринимались усилия для продления сделки", - считает Эренель.
"Атаку на Крымский мост можно воспринимать как акцию тех, кто не хочет продолжения действия сделки и нацелен на втягивание России в такую ситуацию, когда мир окажется в отчаянии из-за продовольственного кризиса", - полагает эксперт.
По его мнению, на решение Москвы не продлевать сделку также могла повлиять ситуация с передачей Киеву лидеров батальона "Азов"*, а также решения, принятые на саммите НАТО в Вильнюсе по членству Швеции. Эренель считает, что присоединение Швеции к альянсу можно рассматривать как объявление войны России.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что намерен провести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным по этой теме.
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечали в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполнялась.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России.
Погрузка зерна в порту Измаила, Украина - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
Зерновая сделка: сегодня решится все
08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияТурцияНАТОООНВладимир ПутинРоссельхозбанкДмитрий ПесковУкраинаРеджеп Тайип ЭрдоганЧП на Крымском мостуВ мире
 
 
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