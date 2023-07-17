https://ria.ru/20230717/strakhi-1883898966.html

Боюсь, что умру не только я, но и мои близкие. "Страхи/Детские травмы"

Боюсь, что умру не только я, но и мои близкие. "Страхи/Детские травмы" - РИА Новости, 17.07.2023

Боюсь, что умру не только я, но и мои близкие. "Страхи/Детские травмы"

Марина с детства боялась смерти. Впервые она рассказала об этом маме в четыре года. С годами страх лишь усиливался: Марина стала постоянно переживать, что кто-то навредит семье или родные уйдут из жизни. Когда девушка задается вопросом "что будет, когда умру я?", случается истерика. Почему так происходит и как избавиться от тревоги?

2023-07-17T12:00

2023-07-17T12:00

2023-07-17T12:00

страхи

психология

дети

семья

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Боюсь, что умру не только я, но и мои близкие. "Страхи/Детские травмы" Марина с детства боялась смерти. Впервые она рассказала об этом маме в четыре года. С годами страх лишь усиливался: Марина стала постоянно переживать, что кто-то навредит семье или родные уйдут из жизни. Когда девушка задается вопросом "что будет, когда умру я?", случается истерика. Почему так происходит и как избавиться от тревоги? audio/mpeg

Боюсь, что умру не только я, но и мои близкие. "Страхи/Детские травмы" Марина с детства боялась смерти. Впервые она рассказала об этом маме в четыре года. С годами страх лишь усиливался: Марина стала постоянно переживать, что кто-то навредит семье или родные уйдут из жизни. Когда девушка задается вопросом "что будет, когда умру я?", случается истерика. Почему так происходит и как избавиться от тревоги? audio/mpeg

Историю героини Марины разбирают медицинский психолог, кандидат психологических наук Артур Тимофеев и ведущая подкаста Наталья Лосева.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь: Apple Podcasts, Google Podcasts Яндекс.Музыка, VK Музыка и Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста. Cледите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.________Редактор эпизода: Анна ГлушенковаМонтаж: Анастасия Паниоти

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

психология, дети, семья, аудио