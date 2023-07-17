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Боюсь, что умру не только я, но и мои близкие. "Страхи/Детские травмы"
Боюсь, что умру не только я, но и мои близкие. "Страхи/Детские травмы" - РИА Новости, 17.07.2023
Боюсь, что умру не только я, но и мои близкие. "Страхи/Детские травмы"
Марина с детства боялась смерти. Впервые она рассказала об этом маме в четыре года. С годами страх лишь усиливался: Марина стала постоянно переживать, что кто-то навредит семье или родные уйдут из жизни. Когда девушка задается вопросом "что будет, когда умру я?", случается истерика. Почему так происходит и как избавиться от тревоги?
2023-07-17T12:00
2023-07-17T12:00
2023-07-17T12:00
страхи
психология
дети
семья
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Боюсь, что умру не только я, но и мои близкие. "Страхи/Детские травмы"
Марина с детства боялась смерти. Впервые она рассказала об этом маме в четыре года. С годами страх лишь усиливался: Марина стала постоянно переживать, что кто-то навредит семье или родные уйдут из жизни. Когда девушка задается вопросом "что будет, когда умру я?", случается истерика. Почему так происходит и как избавиться от тревоги?
audio/mpeg
Боюсь, что умру не только я, но и мои близкие. "Страхи/Детские травмы"
Марина с детства боялась смерти. Впервые она рассказала об этом маме в четыре года. С годами страх лишь усиливался: Марина стала постоянно переживать, что кто-то навредит семье или родные уйдут из жизни. Когда девушка задается вопросом "что будет, когда умру я?", случается истерика. Почему так происходит и как избавиться от тревоги?
audio/mpeg
Историю героини Марины разбирают медицинский психолог, кандидат психологических наук Артур Тимофеев и ведущая подкаста Наталья Лосева.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь: Apple Podcasts, Google Podcasts Яндекс.Музыка, VK Музыка и Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста. Cледите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.________Редактор эпизода: Анна ГлушенковаМонтаж: Анастасия Паниоти
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психология, дети, семья, аудио
Страхи, Психология, Дети, Семья
Боюсь, что умру не только я, но и мои близкие. "Страхи/Детские травмы"
Марина с детства боялась смерти. Впервые она рассказала об этом маме в четыре года. С годами страх лишь усиливался: Марина стала постоянно переживать, что кто-то навредит семье или родные уйдут из жизни. Когда девушка задается вопросом "что будет, когда умру я?", случается истерика. Почему так происходит и как избавиться от тревоги?