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В Петербурге супругам дали срок в колонии за похищение и убийство человека - РИА Новости, 17.07.2023
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15:40 17.07.2023
https://ria.ru/20230717/srok-1884677781.html
В Петербурге супругам дали срок в колонии за похищение и убийство человека
В Петербурге супругам дали срок в колонии за похищение и убийство человека - РИА Новости, 17.07.2023
В Петербурге супругам дали срок в колонии за похищение и убийство человека
Петербургский городской суд приговорил местную жительницу к 12 годам колонии общего режима за убийство и похищение человека, ее мужа - к 6 годам и 1 месяцу... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T15:40
2023-07-17T15:40
происшествия
санкт-петербург
ленинградское шоссе
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июл - РИА Новости. Петербургский городской суд приговорил местную жительницу к 12 годам колонии общего режима за убийство и похищение человека, ее мужа - к 6 годам и 1 месяцу колонии строгого режима, а их сообщника - к 7 годам колонии строгого режима, сообщила пресс-служба прокуратуры города. Суд установил, что в ночь на 23 апреля 2021 года в квартире на Малой Посадской между фигурантами и их знакомым произошел конфликт. Муж Людмилы Салбуковой связал мужчине руки скотчем, лишив его возможности сопротивляться. После чего соучастники его похитили и вывезли на автомобиле в поселок Левашово, где удерживали в отдельно стоящем погребе в одном из домов по Ленинградскому шоссе. "При этом Салбукова, испытывая неприязнь к потерпевшему, обернула его шею веревкой и стала душить, после чего нанесла неустановленным предметом не менее двух ударов в шею и не менее одного удара по правому бедру", - сообщает пресс-служба прокуратуры. Мужчина скончался на месте преступления. "Салбуковой суд назначил наказание в виде 12 лет лишения свободы с ограничением свободы на 2 года, с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении. Ее супругу Салбукову суд назначил 6 лет 1 месяц лишения свободы, с ограничением свободы на 10 месяцев, а их сообщнику Кравченко - 7 лет лишения свободы с ограничением свободы на 1 год. Мужчины будут отбывать наказание в колонии строгого режима. Добавляется, что супруги Салбуковы вину не признали, Кравченко признал вину частично.
https://ria.ru/20230529/srok-1874809203.html
санкт-петербург
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происшествия, санкт-петербург, ленинградское шоссе
Происшествия, Санкт-Петербург, Ленинградское шоссе
В Петербурге супругам дали срок в колонии за похищение и убийство человека

В Петербурге супругам дали по 12 и шесть лет в колонии за похищение и убийство человека

© Pexels/Sora ShimazakiМолоток в зале судебных заседаний
Молоток в зале судебных заседаний
© Pexels/Sora Shimazaki
Молоток в зале судебных заседаний. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июл - РИА Новости. Петербургский городской суд приговорил местную жительницу к 12 годам колонии общего режима за убийство и похищение человека, ее мужа - к 6 годам и 1 месяцу колонии строгого режима, а их сообщника - к 7 годам колонии строгого режима, сообщила пресс-служба прокуратуры города.
Суд установил, что в ночь на 23 апреля 2021 года в квартире на Малой Посадской между фигурантами и их знакомым произошел конфликт. Муж Людмилы Салбуковой связал мужчине руки скотчем, лишив его возможности сопротивляться. После чего соучастники его похитили и вывезли на автомобиле в поселок Левашово, где удерживали в отдельно стоящем погребе в одном из домов по Ленинградскому шоссе.
"При этом Салбукова, испытывая неприязнь к потерпевшему, обернула его шею веревкой и стала душить, после чего нанесла неустановленным предметом не менее двух ударов в шею и не менее одного удара по правому бедру", - сообщает пресс-служба прокуратуры. Мужчина скончался на месте преступления.
"Салбуковой суд назначил наказание в виде 12 лет лишения свободы с ограничением свободы на 2 года, с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
Ее супругу Салбукову суд назначил 6 лет 1 месяц лишения свободы, с ограничением свободы на 10 месяцев, а их сообщнику Кравченко - 7 лет лишения свободы с ограничением свободы на 1 год. Мужчины будут отбывать наказание в колонии строгого режима.
Добавляется, что супруги Салбуковы вину не признали, Кравченко признал вину частично.
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