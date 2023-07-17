https://ria.ru/20230717/spetsoperatsiya-1884526236.html

Марочко рассказал о потерях ВСУ за минувшую неделю

Марочко рассказал о потерях ВСУ за минувшую неделю - РИА Новости, 17.07.2023

Марочко рассказал о потерях ВСУ за минувшую неделю

Украинские войска за истекшую неделю понесли значительные потери на луганском направлении, российскими войсками уничтожено свыше 3 тысяч украинских военных,... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T07:33

2023-07-17T07:33

2023-07-17T07:33

специальная военная операция на украине

россия

луганская народная республика

андрей марочко

нато

вооруженные силы украины

безопасность

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ЛУГАНСК, 17 июл - РИА Новости. Украинские войска за истекшую неделю понесли значительные потери на луганском направлении, российскими войсками уничтожено свыше 3 тысяч украинских военных, десятки бронемашин, артиллерийских систем и другой техники, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В течении минувшей недели ВС РФ на луганском тактическом направлении ликвидировано свыше 3 тысяч украинских боевиков и наемников. Пресечены действия 11 украинских диверсионно-разведывательных групп. Уничтожено 41 единица автомобильной техники, подбито 47 различных боевых бронированных машин, сожжено восемь танков", - заявил РИА Новости Марочко. По его словам, российские силы поразили 33 различные артиллерийские системы, из них шесть производства стран НАТО. Также Марочко отметил, что число попыток прорыва российской обороны устойчиво растет. Согласно данным эксперта, в период с 26 июня по 3 июля их было 56, а за истекшую неделю – свыше 100. В Минобороны России раннее сообщали о попытках ВСУ атаковать на различных направлениях, все эти атаки успешно отражаются.

https://ria.ru/20230717/spetsoperatsiya-1884517914.html

россия

луганская народная республика

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россия, луганская народная республика, андрей марочко, нато, вооруженные силы украины, безопасность