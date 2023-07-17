Рейтинг@Mail.ru
Эрдоган анонсировал переговоры глав МИД России и Турции по зерновой сделке - РИА Новости, 17.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:03 17.07.2023
https://ria.ru/20230717/sdelka-1884648047.html
Эрдоган анонсировал переговоры глав МИД России и Турции по зерновой сделке
Эрдоган анонсировал переговоры глав МИД России и Турции по зерновой сделке - РИА Новости, 17.07.2023
Эрдоган анонсировал переговоры глав МИД России и Турции по зерновой сделке
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что глава МИД Турции Хакан Фидан проведет переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым по зерновой сделке, а... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T14:03
2023-07-17T14:03
турция
россия
владимир путин
хакан фидан
реджеп тайип эрдоган
персидский залив
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867563020_0:173:2103:1356_1920x0_80_0_0_a8a22dcbfa2ccef8567812baf67b0b01.jpg
СТАМБУЛ, 17 июл – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что глава МИД Турции Хакан Фидан проведет переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым по зерновой сделке, а после визита в страны Персидского залива он намерен переговорить по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным. Действие зерновой сделки в понедельник прекращается, Россия незамедлительно вернется к ее реализации, как только ее российская часть будет выполнена, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что рассчитывает на визит Путина в Турцию в августе. "Мой министр иностранных дел проведет переговоры со своим (российским) коллегой. Я сам, как только вернусь из турне, тоже проведу переговоры с уважаемым господином Путиным. Когда встретимся лично в августе, также обсудим эту тему, будем обсуждать, как будем действовать по снятию препятствий с экспорта российского продовольствия", - сказал Эрдоган на брифинге в аэропорту Стамбула перед турне в страны Персидского залива.
турция
россия
персидский залив
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867563020_0:0:1869:1402_1920x0_80_0_0_c9c88ee1527de944c74f6c832f42d75e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
турция, россия, владимир путин, хакан фидан, реджеп тайип эрдоган, персидский залив
Турция, Россия, Владимир Путин, Хакан Фидан, Реджеп Тайип Эрдоган, Персидский залив
Эрдоган анонсировал переговоры глав МИД России и Турции по зерновой сделке

Эрдоган: Сергей Лавров и глава МИД Турции Фидан проведут переговоры по зерновой сделке

© AP Photo / Vadim GhirdaРазгрузка зерна
Разгрузка зерна - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Разгрузка зерна. Архивное фото
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 17 июл – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что глава МИД Турции Хакан Фидан проведет переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым по зерновой сделке, а после визита в страны Персидского залива он намерен переговорить по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным.
Действие зерновой сделки в понедельник прекращается, Россия незамедлительно вернется к ее реализации, как только ее российская часть будет выполнена, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что рассчитывает на визит Путина в Турцию в августе.
"Мой министр иностранных дел проведет переговоры со своим (российским) коллегой. Я сам, как только вернусь из турне, тоже проведу переговоры с уважаемым господином Путиным. Когда встретимся лично в августе, также обсудим эту тему, будем обсуждать, как будем действовать по снятию препятствий с экспорта российского продовольствия", - сказал Эрдоган на брифинге в аэропорту Стамбула перед турне в страны Персидского залива.
Кто получил зерно по продуктовой сделке
23 сентября 2022, 11:46
Инфографика
Кто получил зерно по продуктовой сделкеПосмотреть
 
ТурцияРоссияВладимир ПутинХакан ФиданРеджеп Тайип ЭрдоганПерсидский залив
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала