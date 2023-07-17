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Эрдоган анонсировал переговоры глав МИД России и Турции по зерновой сделке
Эрдоган анонсировал переговоры глав МИД России и Турции по зерновой сделке - РИА Новости, 17.07.2023
Эрдоган анонсировал переговоры глав МИД России и Турции по зерновой сделке
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что глава МИД Турции Хакан Фидан проведет переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым по зерновой сделке, а... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T14:03
2023-07-17T14:03
2023-07-17T14:03
турция
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владимир путин
хакан фидан
реджеп тайип эрдоган
персидский залив
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СТАМБУЛ, 17 июл – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что глава МИД Турции Хакан Фидан проведет переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым по зерновой сделке, а после визита в страны Персидского залива он намерен переговорить по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным. Действие зерновой сделки в понедельник прекращается, Россия незамедлительно вернется к ее реализации, как только ее российская часть будет выполнена, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что рассчитывает на визит Путина в Турцию в августе. "Мой министр иностранных дел проведет переговоры со своим (российским) коллегой. Я сам, как только вернусь из турне, тоже проведу переговоры с уважаемым господином Путиным. Когда встретимся лично в августе, также обсудим эту тему, будем обсуждать, как будем действовать по снятию препятствий с экспорта российского продовольствия", - сказал Эрдоган на брифинге в аэропорту Стамбула перед турне в страны Персидского залива.
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турция, россия, владимир путин, хакан фидан, реджеп тайип эрдоган, персидский залив
Турция, Россия, Владимир Путин, Хакан Фидан, Реджеп Тайип Эрдоган, Персидский залив
Эрдоган анонсировал переговоры глав МИД России и Турции по зерновой сделке
Эрдоган: Сергей Лавров и глава МИД Турции Фидан проведут переговоры по зерновой сделке