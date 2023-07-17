В Совете Федерации прокомментировали ситуацию с зерновой сделкой
Сенатор Джабаров допустил, что условия России по продлению зерновой сделки будут выполнены
© AP Photo / Efrem LukatskyРазгрузка зерна
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Разгрузка зерна. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. В зерновой сделке заинтересованы многие, поэтому нельзя исключать, что условия России для ее продления будут выполнены, заявил РИА Новости первый зампред международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
Действие зерновой сделки в понедельник прекращается, как только ее российская часть будет выполнена, Россия незамедлительно вернется к ее реализации, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В этом (продлении зерновой сделки - ред.) кровно заинтересована не только Турция, но и сама Украина, иначе убыток, который она будет нести ежемесячно, огромный. Об этом уже пишут сами украинские телеграм-каналы. Не исключаю, что стороны придут к соглашению и всё-таки выполнят наши условия, а иначе они же понимают, что просто зерно застрянет", - сказал сенатор.
Он также отметил, что высказывания о том, что турецкие военные корабли будут сопровождать каждый конвой, "критики не выдерживают". Рано или поздно это приведет к столкновению, продолжил Джабаров.
"Я думаю, в этом не заинтересованы ни мы, ни турки, ни вообще никто. Посмотрим. Мяч на их стороне, они должны ответить нам", - заключил парламентарий.
Ранее президент России Владимир Путин в разговоре с коллегой из ЮАР Сирилом Рамафосой заявил, что обязательства об устранении препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений не выполнены. Путин в ходе разговора подчеркнул, что главная цель сделки , а именно поставки зерна нуждающимся странам, в том числе на африканском континенте, так и не реализована.
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.