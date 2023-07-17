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В Совете Федерации прокомментировали ситуацию с зерновой сделкой - РИА Новости, 17.07.2023
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12:47 17.07.2023 (обновлено: 12:48 17.07.2023)
https://ria.ru/20230717/sdelka-1884606875.html
В Совете Федерации прокомментировали ситуацию с зерновой сделкой
В Совете Федерации прокомментировали ситуацию с зерновой сделкой - РИА Новости, 17.07.2023
В Совете Федерации прокомментировали ситуацию с зерновой сделкой
В зерновой сделке заинтересованы многие, поэтому нельзя исключать, что условия России для ее продления будут выполнены, заявил РИА Новости первый зампред... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T12:47
2023-07-17T12:48
россия
турция
украина
владимир путин
владимир джабаров
совет федерации рф
россельхозбанк
оон
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. В зерновой сделке заинтересованы многие, поэтому нельзя исключать, что условия России для ее продления будут выполнены, заявил РИА Новости первый зампред международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. Действие зерновой сделки в понедельник прекращается, как только ее российская часть будет выполнена, Россия незамедлительно вернется к ее реализации, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "В этом (продлении зерновой сделки - ред.) кровно заинтересована не только Турция, но и сама Украина, иначе убыток, который она будет нести ежемесячно, огромный. Об этом уже пишут сами украинские телеграм-каналы. Не исключаю, что стороны придут к соглашению и всё-таки выполнят наши условия, а иначе они же понимают, что просто зерно застрянет", - сказал сенатор. Он также отметил, что высказывания о том, что турецкие военные корабли будут сопровождать каждый конвой, "критики не выдерживают". Рано или поздно это приведет к столкновению, продолжил Джабаров. "Я думаю, в этом не заинтересованы ни мы, ни турки, ни вообще никто. Посмотрим. Мяч на их стороне, они должны ответить нам", - заключил парламентарий. Ранее президент России Владимир Путин в разговоре с коллегой из ЮАР Сирилом Рамафосой заявил, что обязательства об устранении препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений не выполнены. Путин в ходе разговора подчеркнул, что главная цель сделки , а именно поставки зерна нуждающимся странам, в том числе на африканском континенте, так и не реализована. Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
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россия, турция, украина, владимир путин, владимир джабаров, совет федерации рф, россельхозбанк, оон, зерновая сделка
Россия, Турция, Украина, Владимир Путин, Владимир Джабаров, Совет Федерации РФ, Россельхозбанк, ООН, Зерновая сделка
В Совете Федерации прокомментировали ситуацию с зерновой сделкой

Сенатор Джабаров допустил, что условия России по продлению зерновой сделки будут выполнены

© AP Photo / Efrem LukatskyРазгрузка зерна
Разгрузка зерна - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Разгрузка зерна. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. В зерновой сделке заинтересованы многие, поэтому нельзя исключать, что условия России для ее продления будут выполнены, заявил РИА Новости первый зампред международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
Действие зерновой сделки в понедельник прекращается, как только ее российская часть будет выполнена, Россия незамедлительно вернется к ее реализации, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Кто получил зерно по продуктовой сделке
23 сентября 2022, 11:46
Инфографика
Кто получил зерно по продуктовой сделкеПосмотреть
"В этом (продлении зерновой сделки - ред.) кровно заинтересована не только Турция, но и сама Украина, иначе убыток, который она будет нести ежемесячно, огромный. Об этом уже пишут сами украинские телеграм-каналы. Не исключаю, что стороны придут к соглашению и всё-таки выполнят наши условия, а иначе они же понимают, что просто зерно застрянет", - сказал сенатор.
Он также отметил, что высказывания о том, что турецкие военные корабли будут сопровождать каждый конвой, "критики не выдерживают". Рано или поздно это приведет к столкновению, продолжил Джабаров.
"Я думаю, в этом не заинтересованы ни мы, ни турки, ни вообще никто. Посмотрим. Мяч на их стороне, они должны ответить нам", - заключил парламентарий.
Ранее президент России Владимир Путин в разговоре с коллегой из ЮАР Сирилом Рамафосой заявил, что обязательства об устранении препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений не выполнены. Путин в ходе разговора подчеркнул, что главная цель сделки , а именно поставки зерна нуждающимся странам, в том числе на африканском континенте, так и не реализована.
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
Источник: ООН получила извещение от России по зерновой сделке
12:24
 
РоссияТурцияУкраинаВладимир ПутинВладимир ДжабаровСовет Федерации РФРоссельхозбанкООНЗерновая сделка
 
 
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