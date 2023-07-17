https://ria.ru/20230717/sanktsii-1884695119.html

Лондон расширил санкции против Ротенберга, Тимченко, Костина и Медведчука

Лондон расширил санкции против Ротенберга, Тимченко, Костина и Медведчука - РИА Новости, 17.07.2023

Лондон расширил санкции против Ротенберга, Тимченко, Костина и Медведчука

Великобритания дополнила санкции, введя транспортные ограничения против девяти лиц, среди которых предприниматели Аркадий Ротенберг и Геннадий Тимченко, глава... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T16:34

2023-07-17T16:34

2023-07-17T16:34

экономика

россия

великобритания

андрей костин (банкир)

аркадий ротенберг

геннадий тимченко

втб

рособоронэкспорт

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Великобритания дополнила санкции, введя транспортные ограничения против девяти лиц, среди которых предприниматели Аркадий Ротенберг и Геннадий Тимченко, глава ВТБ Андрей Костин и украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук, следует из документа, опубликованного на сайте правительства Великобритании. Транспортные рестрикции также введены против гендиректора "Рособоронэкспорта" Александра Михеева, российских предпринимателей Виктора Вексельберга и Саида Керимова, председателя совета директоров ММК Виктора Рашникова и бывшей жены главы "Роснефти" Игоря Сечина Марины Сечиной. Согласно документу, судам, которые принадлежат этим физлицам или эксплуатируются ими, отныне запрещено заходить в порты Великобритании. Самолетам запрещается заходить в воздушное пространство Великобритании или совершать посадку на территории страны. В противном случае судно или самолет могут быть задержаны или перенаправлены. Кроме того, введен запрет на оказание технической помощи для их воздушных и морских судов. В понедельник на сайте правительства Великобритании был опубликован обновленный санкционный список, в который попали уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова, министр просвещения РФ Сергей Кравцов, министр культуры РФ Ольга Любимова, глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев, внештатный автор сайта РИА Новости Тимофей Сергейцев. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20230717/sanktsii-1884671111.html

https://ria.ru/20230605/sanktsii-1876103180.html

россия

великобритания

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, великобритания, андрей костин (банкир), аркадий ротенберг, геннадий тимченко, втб, рособоронэкспорт, роснефть, санкции, санкции в отношении россии