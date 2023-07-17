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Лондон расширил санкции против Ротенберга, Тимченко, Костина и Медведчука - РИА Новости, 17.07.2023
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16:34 17.07.2023
https://ria.ru/20230717/sanktsii-1884695119.html
Лондон расширил санкции против Ротенберга, Тимченко, Костина и Медведчука
Лондон расширил санкции против Ротенберга, Тимченко, Костина и Медведчука - РИА Новости, 17.07.2023
Лондон расширил санкции против Ротенберга, Тимченко, Костина и Медведчука
Великобритания дополнила санкции, введя транспортные ограничения против девяти лиц, среди которых предприниматели Аркадий Ротенберг и Геннадий Тимченко, глава... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T16:34
2023-07-17T16:34
экономика
россия
великобритания
андрей костин (банкир)
аркадий ротенберг
геннадий тимченко
втб
рособоронэкспорт
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Великобритания дополнила санкции, введя транспортные ограничения против девяти лиц, среди которых предприниматели Аркадий Ротенберг и Геннадий Тимченко, глава ВТБ Андрей Костин и украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук, следует из документа, опубликованного на сайте правительства Великобритании. Транспортные рестрикции также введены против гендиректора "Рособоронэкспорта" Александра Михеева, российских предпринимателей Виктора Вексельберга и Саида Керимова, председателя совета директоров ММК Виктора Рашникова и бывшей жены главы "Роснефти" Игоря Сечина Марины Сечиной. Согласно документу, судам, которые принадлежат этим физлицам или эксплуатируются ими, отныне запрещено заходить в порты Великобритании. Самолетам запрещается заходить в воздушное пространство Великобритании или совершать посадку на территории страны. В противном случае судно или самолет могут быть задержаны или перенаправлены. Кроме того, введен запрет на оказание технической помощи для их воздушных и морских судов. В понедельник на сайте правительства Великобритании был опубликован обновленный санкционный список, в который попали уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова, министр просвещения РФ Сергей Кравцов, министр культуры РФ Ольга Любимова, глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев, внештатный автор сайта РИА Новости Тимофей Сергейцев. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20230717/sanktsii-1884671111.html
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россия
великобритания
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экономика, россия, великобритания, андрей костин (банкир), аркадий ротенберг, геннадий тимченко, втб, рособоронэкспорт, роснефть, санкции, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, Великобритания, Андрей Костин (банкир), Аркадий Ротенберг, Геннадий Тимченко, ВТБ, Рособоронэкспорт, Роснефть, Санкции, Санкции в отношении России
Лондон расширил санкции против Ротенберга, Тимченко, Костина и Медведчука

Лондон ввел транспортные ограничения против Ротенберга, Тимченко, Костина и Медведчука

CC BY-SA 2.0 / Hernán Piñera / WestminsterЗдание парламента Великобритании в Лондоне
Здание парламента Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
CC BY-SA 2.0 / Hernán Piñera / Westminster
Здание парламента Великобритании в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Великобритания дополнила санкции, введя транспортные ограничения против девяти лиц, среди которых предприниматели Аркадий Ротенберг и Геннадий Тимченко, глава ВТБ Андрей Костин и украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук, следует из документа, опубликованного на сайте правительства Великобритании.
Транспортные рестрикции также введены против гендиректора "Рособоронэкспорта" Александра Михеева, российских предпринимателей Виктора Вексельберга и Саида Керимова, председателя совета директоров ММК Виктора Рашникова и бывшей жены главы "Роснефти" Игоря Сечина Марины Сечиной.
Главное здание посольства России в Великобритании - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
Посольство России прокомментировало решение Лондона о новых санкциях
15:22
Согласно документу, судам, которые принадлежат этим физлицам или эксплуатируются ими, отныне запрещено заходить в порты Великобритании. Самолетам запрещается заходить в воздушное пространство Великобритании или совершать посадку на территории страны. В противном случае судно или самолет могут быть задержаны или перенаправлены. Кроме того, введен запрет на оказание технической помощи для их воздушных и морских судов.
В понедельник на сайте правительства Великобритании был опубликован обновленный санкционный список, в который попали уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова, министр просвещения РФ Сергей Кравцов, министр культуры РФ Ольга Любимова, глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев, внештатный автор сайта РИА Новости Тимофей Сергейцев.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
Символика Евросоюза - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
Санкции в конце концов убьют экономику. Вопрос в том, чью
5 июня, 08:00
 
ЭкономикаРоссияВеликобританияАндрей Костин (банкир)Аркадий РотенбергГеннадий ТимченкоВТБРособоронэкспортРоснефтьСанкцииСанкции в отношении России
 
 
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