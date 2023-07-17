https://ria.ru/20230717/reyting-1884508740.html

Определены страны Европы с самой высокой и низкой доступностью бензина

Определены страны Европы с самой высокой и низкой доступностью бензина - РИА Новости, 17.07.2023

Определены страны Европы с самой высокой и низкой доступностью бензина

Люксембург снова возглавил рейтинг стран Европы по доступности бензина, также лидируют Ирландия и Великобритания, Россия расположилась на 15-м месте,... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T00:16

2023-07-17T00:16

2023-07-17T00:16

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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Люксембург снова возглавил рейтинг стран Европы по доступности бензина, также лидируют Ирландия и Великобритания, Россия расположилась на 15-м месте, свидетельствует исследование РИА Новости. При этом меньше всего топлива могут позволить себе жители Румынии. На рынке спокойно Эксперты отмечают, что на фоне очень волатильного 2022 года первая половина 2023 года на европейском топливном рынке была более спокойной, что в первую очередь обусловлено стабилизацией нефтяных цен. Цена нефти Brent почти все полугодие колебалась в узком коридоре 70-80 долларов за баррель, лишь изредка выходя за его пределы. Согласно исследованию, в среднем по европейским странам цена бензина выросла незначительно, а цена дизельного топлива даже снизилась. Эксперты объясняют это фактором высокой базы, так как в прошлом году из-за санкционных ограничений поставок из России цена дизельного топлива росла очень быстрыми темпами. При этом доступность бензина зависит не только от его стоимости, но и от доходов граждан, отмечают аналитики. Эксперты РИА Новости, опираясь на данные официальной статистики, для оценки доступности автомобильного топлива в странах Европы составили рейтинг по объему бензина, который могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты их жители. При составлении рейтинга использовались данные статистики стран Европы о ценах на бензин с октановым числом 95 по состоянию на начало июля 2023 года. По Казахстану и Норвегии - по итогам мая 2023 года. Изменение цен рассчитано в национальной валюте стран. Россия на 15-м месте Лидером рейтинга снова стал Люксембург, возглавивший его с большим отрывом. Его жители имеют возможность купить на свои средние зарплаты более 2,5 тысячи литров бензина. Цены на топливо в этом государстве относительно невысокие, при этом зарплаты одни из самых больших в Европе. Второе место заняла Ирландия с 2 тысячами литров. В первую пятерку рейтинга входят также Великобритания, Австрия и Норвегия: здесь население может приобрести на свои среднемесячные зарплаты более 1800 литров бензина. Россия расположилась в рейтинге на 15-м месте, между Кипром и Испанией. Жители РФ могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты около 1171 литра 95-го бензина. Последнее место в рейтинге по доступности бензина для населения занимает Румыния. Ее граждане имеют возможность приобрести только 549 литров топлива, что почти в пять раз меньше лидирующего Люксембурга, и в два раза меньше, чем в России. Кроме Румынии нижние строчки рейтинга занимают Венгрия (610 литров), Хорватия (622), Словакия (623) и Латвия (650). Бензин дорожает Согласно исследованию, в абсолютных ценах (без привязки к зарплате) наиболее низкие цены на бензин из всех стран, участвующих в рейтинге, отмечены в Казахстане. В пересчете на рубли цена литра 95-го бензина там составляет 44,7 рубля. На втором месте по дешевизне топлива находится Россия с ценой 52,9 рубля за литр. По данным Росстата, по сравнению с началом года цена на бензин в РФ выросла на 3%. Белоруссия - на третьем месте по дешевизне бензина: около 70 российских рублей за литр. Эксперты отмечают, что далее относительно низкие цены на топливо фиксируются в странах Восточной Европы. Самый дорогой бензин продается в Финляндии - почти 200 рублей за литр. В Нидерландах, Дании, Греции и Германии литр бензина обойдется дороже 182 рублей. Самая низкая цена на дизельное топливо зафиксирована в России – 58,4 рубля за литр. В Казахстане и Белоруссии дизтопливо тоже относительно дешевое - 58,8 и 70,1 рубля за литр соответственно. Дороже всего дизтопливо снова обходится жителям Финляндии (189,5 рубля за литр) В Швеции, Великобритании, Бельгии и Италии стоимость превышает 165 рублей. "Динамика цен на бензин была неоднородной. Подорожание произошло в 19 странах из 31, участвующих в рейтинге. Наиболее существенно стоимость бензина увеличилась в Словении (+13,8%), Норвегии (+11,1%) и в Нидерландах (+9,6%)", - говорится в пояснительной записке к исследованию. Эксперты отмечают, что снижение цен на бензин фиксировалось в 12 странах. Наиболее значительное снижение произошло в Венгрии (-12,6%), Великобритании (-4,4%) и Белоруссии (-4,1%). Стоимость дизельного топлива, в свою очередь, снизилась во всех странах, кроме Казахстана, где произошел рост на 21,8%. Прогноз Эксперты РИА Новости полагают, что во второй половине года цена нефти увеличится из-за снижения добычи странами ОПЕК и Россией, поэтому и цены на бензин и дизельное топливо также вырастут. В целом, полагают аналитики, ситуация будет менее напряженной, чем в прошлом году, и среднегодовые цены на моторное топливо будут примерно на уровне 2022 года, а значит, доступность бензина во многом будет определяться динамикой доходов населения. В России эксперты ожидают ускорение роста цен во второй половине года из-за сокращения субсидий нефтеперерабатывающим заводам в рамках механизма демпфера. При этом за год рост цен будет ниже инфляции и составит не более 5%. Таким образом, при сохранении текущего темпа роста заработной платы доступность бензина для жителей РФ может повыситься, заключают эксперты.

https://ria.ru/20230717/benzin-1883890952.html

https://ria.ru/20230621/benzin-1879667543.html

https://ria.ru/20230714/benzin-1884158822.html

https://ria.ru/20230711/benzin-1883568091.html

https://ria.ru/20230421/gaz-1866978259.html

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россия, европа, федеральная служба государственной статистики (росстат), brent, в мире, авто