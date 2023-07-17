https://ria.ru/20230717/rebenok-1884530082.html

Девочка, пострадавшая в ЧП на Крымском мосту, находится в реанимации

Девочка, пострадавшая в ЧП на Крымском мосту, находится в реанимации - РИА Новости, 17.07.2023

Девочка, пострадавшая в ЧП на Крымском мосту, находится в реанимации

Девочку, пострадавшую в ЧП на Крымском мосту, доставили в Темрюкскую центральную больницу, сообщили РИА Новости в приемном отделении. РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T08:23

2023-07-17T08:23

2023-07-17T08:56

происшествия

чп на крымском мосту

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СОЧИ, 17 июл — РИА Новости. Девочку, пострадавшую в ЧП на Крымском мосту, доставили в Темрюкскую центральную больницу, сообщили РИА Новости в приемном отделении."Да, в реанимационном отделении", — подтвердил собеседник агентства.Сейчас врачи устанавливают степень тяжести состояния пациента, сколько времени она проведет в реанимации, неизвестно.О том, что в ЧП на мосту через Керченский пролив пострадала девочка, а ее родители погибли, ранее сегодня рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В понедельник утром глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о приостановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП. Он посоветовал воздержаться от поездок через мост и выбирать другие маршруты.В Минтрансе заявили, что пострадало дорожное полотно, опоры моста не повреждены.О характере ЧП данных пока нет.

https://ria.ru/20230717/pvr-1884529296.html

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Остановлено автомобильное движение" – Аксенов о ЧП на Крымском мосту "Остановлено автомобильное движение" – Аксенов о ЧП на Крымском мосту 2023-07-17T08:23 true PT1M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, чп на крымском мосту