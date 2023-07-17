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Девочка, пострадавшая в ЧП на Крымском мосту, находится в реанимации - РИА Новости, 17.07.2023
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08:23 17.07.2023 (обновлено: 08:56 17.07.2023)
https://ria.ru/20230717/rebenok-1884530082.html
Девочка, пострадавшая в ЧП на Крымском мосту, находится в реанимации
Девочка, пострадавшая в ЧП на Крымском мосту, находится в реанимации - РИА Новости, 17.07.2023
Девочка, пострадавшая в ЧП на Крымском мосту, находится в реанимации
Девочку, пострадавшую в ЧП на Крымском мосту, доставили в Темрюкскую центральную больницу, сообщили РИА Новости в приемном отделении. РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T08:23
2023-07-17T08:56
происшествия
чп на крымском мосту
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СОЧИ, 17 июл — РИА Новости. Девочку, пострадавшую в ЧП на Крымском мосту, доставили в Темрюкскую центральную больницу, сообщили РИА Новости в приемном отделении."Да, в реанимационном отделении", — подтвердил собеседник агентства.Сейчас врачи устанавливают степень тяжести состояния пациента, сколько времени она проведет в реанимации, неизвестно.О том, что в ЧП на мосту через Керченский пролив пострадала девочка, а ее родители погибли, ранее сегодня рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В понедельник утром глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о приостановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП. Он посоветовал воздержаться от поездок через мост и выбирать другие маршруты.В Минтрансе заявили, что пострадало дорожное полотно, опоры моста не повреждены.О характере ЧП данных пока нет.
https://ria.ru/20230717/pvr-1884529296.html
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4.7
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internet-group@rian.ru
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"Остановлено автомобильное движение" – Аксенов о ЧП на Крымском мосту
"Остановлено автомобильное движение" – Аксенов о ЧП на Крымском мосту
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происшествия, чп на крымском мосту
Происшествия, ЧП на Крымском мосту
Девочка, пострадавшая в ЧП на Крымском мосту, находится в реанимации

Пострадавшую в ЧП на Крымском мосту девочку доставили в больницу, она в реанимации

Читать ria.ru в
СОЧИ, 17 июл — РИА Новости. Девочку, пострадавшую в ЧП на Крымском мосту, доставили в Темрюкскую центральную больницу, сообщили РИА Новости в приемном отделении.
"Да, в реанимационном отделении", — подтвердил собеседник агентства.
Сейчас врачи устанавливают степень тяжести состояния пациента, сколько времени она проведет в реанимации, неизвестно.
О том, что в ЧП на мосту через Керченский пролив пострадала девочка, а ее родители погибли, ранее сегодня рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
В понедельник утром глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о приостановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП. Он посоветовал воздержаться от поездок через мост и выбирать другие маршруты.
В Минтрансе заявили, что пострадало дорожное полотно, опоры моста не повреждены.
О характере ЧП данных пока нет.
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ПроисшествияЧП на Крымском мосту
 
 
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