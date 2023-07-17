https://ria.ru/20230717/rebenok-1884530082.html
Девочка, пострадавшая в ЧП на Крымском мосту, находится в реанимации
Девочка, пострадавшая в ЧП на Крымском мосту, находится в реанимации - РИА Новости, 17.07.2023
Девочка, пострадавшая в ЧП на Крымском мосту, находится в реанимации
Девочку, пострадавшую в ЧП на Крымском мосту, доставили в Темрюкскую центральную больницу, сообщили РИА Новости в приемном отделении. РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T08:23
2023-07-17T08:23
2023-07-17T08:56
происшествия
чп на крымском мосту
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/11/1884531155_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9a986ef078127522d93dbc48d32b46da.jpg
СОЧИ, 17 июл — РИА Новости. Девочку, пострадавшую в ЧП на Крымском мосту, доставили в Темрюкскую центральную больницу, сообщили РИА Новости в приемном отделении."Да, в реанимационном отделении", — подтвердил собеседник агентства.Сейчас врачи устанавливают степень тяжести состояния пациента, сколько времени она проведет в реанимации, неизвестно.О том, что в ЧП на мосту через Керченский пролив пострадала девочка, а ее родители погибли, ранее сегодня рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В понедельник утром глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о приостановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП. Он посоветовал воздержаться от поездок через мост и выбирать другие маршруты.В Минтрансе заявили, что пострадало дорожное полотно, опоры моста не повреждены.О характере ЧП данных пока нет.
https://ria.ru/20230717/pvr-1884529296.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/11/1884531155_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_8debe8655598c23c2532f56b01083d7d.jpg
"Остановлено автомобильное движение" – Аксенов о ЧП на Крымском мосту
"Остановлено автомобильное движение" – Аксенов о ЧП на Крымском мосту
2023-07-17T08:23
true
PT1M09S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, чп на крымском мосту
Происшествия, ЧП на Крымском мосту
Девочка, пострадавшая в ЧП на Крымском мосту, находится в реанимации
Пострадавшую в ЧП на Крымском мосту девочку доставили в больницу, она в реанимации
СОЧИ, 17 июл — РИА Новости. Девочку, пострадавшую в ЧП на Крымском мосту, доставили в Темрюкскую центральную больницу, сообщили РИА Новости в приемном отделении.
"Да, в реанимационном отделении", — подтвердил собеседник агентства.
Сейчас врачи устанавливают степень тяжести состояния пациента, сколько времени она проведет в реанимации, неизвестно.
О том, что в ЧП на мосту через Керченский пролив пострадала девочка
, а ее родители погибли, ранее сегодня рассказал губернатор Белгородской области
Вячеслав Гладков.
В понедельник утром глава Крыма Сергей Аксенов
сообщил о приостановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП. Он посоветовал воздержаться от поездок через мост и выбирать другие маршруты.
В Минтрансе заявили, что пострадало дорожное полотно, опоры моста не повреждены.
О характере ЧП данных пока нет.
В восточном Крыму откроют пункты временного размещения