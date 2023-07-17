https://ria.ru/20230717/tragediya-1884525054.html

Гладков заявил, что в ЧП на Крымском мосту пострадала девочка

Гладков заявил, что в ЧП на Крымском мосту пострадала девочка - РИА Новости, 17.07.2023

Гладков заявил, что в ЧП на Крымском мосту пострадала девочка

Ребенок пострадал в происшествии на Крымском мосту, ее родители погибли, говорится в сообщении губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова в... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T07:24

2023-07-17T07:24

2023-07-17T09:00

происшествия

белгородская область

краснодарский край

вячеслав гладков

сергей аксенов (политик)

республика крым

крымский мост

чп на крымском мосту

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БЕЛГОРОД, 17 июл - РИА Новости. Ребенок пострадал в происшествии на Крымском мосту, ее родители погибли, говорится в сообщении губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова в Telegram-канале."Какая информация есть на сегодняшний момент: пострадала девочка, ранения средней тяжести, находится уже под присмотром врачей, на связи с ней Андрей Александрович Иконников – министр здравоохранения Белгородской области..." - написал он.Глава региона отметил, что когда разрешат врачи, ее перевезут в Белгородскую область.Он добавил, что погибли родители девочки - папа и мама. Губернатор дал поручение главе Новооскольского округа Андрею Гридневу связаться с родными, власти будут оказывать всю необходимую помощь."В последние дни мы отправляли наших детей в крымские лагеря, я хочу доложить всем родителям: дети сейчас находятся уже на территории лагерей, их жизни ничего не угрожает, и (министр по делам образования - ред.) Андрей Викторович Милёхин сейчас на связи со всеми руководителями лагерей. Поэтому - в пути, самое главное, у нас не находится никто", - добавил Гладков.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Аксенов призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы.

https://ria.ru/20230717/most-1884522437.html

белгородская область

краснодарский край

республика крым

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происшествия, белгородская область, краснодарский край, вячеслав гладков, сергей аксенов (политик), республика крым, крымский мост, чп на крымском мосту