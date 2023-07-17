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Гладков заявил, что в ЧП на Крымском мосту пострадала девочка - РИА Новости, 17.07.2023
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07:24 17.07.2023 (обновлено: 09:00 17.07.2023)
https://ria.ru/20230717/tragediya-1884525054.html
Гладков заявил, что в ЧП на Крымском мосту пострадала девочка
Гладков заявил, что в ЧП на Крымском мосту пострадала девочка - РИА Новости, 17.07.2023
Гладков заявил, что в ЧП на Крымском мосту пострадала девочка
Ребенок пострадал в происшествии на Крымском мосту, ее родители погибли, говорится в сообщении губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова в... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T07:24
2023-07-17T09:00
происшествия
белгородская область
краснодарский край
вячеслав гладков
сергей аксенов (политик)
республика крым
крымский мост
чп на крымском мосту
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БЕЛГОРОД, 17 июл - РИА Новости. Ребенок пострадал в происшествии на Крымском мосту, ее родители погибли, говорится в сообщении губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова в Telegram-канале.&quot;Какая информация есть на сегодняшний момент: пострадала девочка, ранения средней тяжести, находится уже под присмотром врачей, на связи с ней Андрей Александрович Иконников – министр здравоохранения Белгородской области...&quot; - написал он.Глава региона отметил, что когда разрешат врачи, ее перевезут в Белгородскую область.Он добавил, что погибли родители девочки - папа и мама. Губернатор дал поручение главе Новооскольского округа Андрею Гридневу связаться с родными, власти будут оказывать всю необходимую помощь."В последние дни мы отправляли наших детей в крымские лагеря, я хочу доложить всем родителям: дети сейчас находятся уже на территории лагерей, их жизни ничего не угрожает, и (министр по делам образования - ред.) Андрей Викторович Милёхин сейчас на связи со всеми руководителями лагерей. Поэтому - в пути, самое главное, у нас не находится никто", - добавил Гладков.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Аксенов призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы.
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белгородская область
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происшествия, белгородская область, краснодарский край, вячеслав гладков, сергей аксенов (политик), республика крым, крымский мост, чп на крымском мосту
Происшествия, Белгородская область, Краснодарский край, Вячеслав Гладков, Сергей Аксенов (политик), Республика Крым, Крымский мост, ЧП на Крымском мосту
Гладков заявил, что в ЧП на Крымском мосту пострадала девочка

Белгородский губернатор Гладков подтвердил гибель двух человек при ЧП на Крымском мосту

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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БЕЛГОРОД, 17 июл - РИА Новости. Ребенок пострадал в происшествии на Крымском мосту, ее родители погибли, говорится в сообщении губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова в Telegram-канале.
«

"Какая информация есть на сегодняшний момент: пострадала девочка, ранения средней тяжести, находится уже под присмотром врачей, на связи с ней Андрей Александрович Иконников – министр здравоохранения Белгородской области..." - написал он.

Глава региона отметил, что когда разрешат врачи, ее перевезут в Белгородскую область.
Он добавил, что погибли родители девочки - папа и мама. Губернатор дал поручение главе Новооскольского округа Андрею Гридневу связаться с родными, власти будут оказывать всю необходимую помощь.
"В последние дни мы отправляли наших детей в крымские лагеря, я хочу доложить всем родителям: дети сейчас находятся уже на территории лагерей, их жизни ничего не угрожает, и (министр по делам образования - ред.) Андрей Викторович Милёхин сейчас на связи со всеми руководителями лагерей. Поэтому - в пути, самое главное, у нас не находится никто", - добавил Гладков.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Аксенов призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы.
Автомобили на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
Минтранс сообщил о повреждении дорожного полотна на Крымском мосту
06:43
 
ПроисшествияБелгородская областьКраснодарский крайВячеслав ГладковСергей Аксенов (политик)Республика КрымКрымский мостЧП на Крымском мосту
 
 
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