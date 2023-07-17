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Совфед призвал парламенты мира осудить поставки Киеву кассетных боеприпасов - РИА Новости, 17.07.2023
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11:26 17.07.2023 (обновлено: 11:41 17.07.2023)
https://ria.ru/20230717/proekt-1884567919.html
Совфед призвал парламенты мира осудить поставки Киеву кассетных боеприпасов
Совфед призвал парламенты мира осудить поставки Киеву кассетных боеприпасов - РИА Новости, 17.07.2023
Совфед призвал парламенты мира осудить поставки Киеву кассетных боеприпасов
Российские сенаторы призывают парламенты мира осудить решение США о поставках Украине кассетных боеприпасов, отмечая, что при их применении РФ оставляет за... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T11:26
2023-07-17T11:41
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Российские сенаторы призывают парламенты мира осудить решение США о поставках Украине кассетных боеприпасов, отмечая, что при их применении РФ оставляет за собой право жесткого зеркального ответа, при этом ставка на использование Киевом кассетных боеприпасов не повлияет на ход СВО, говорится в проекте обращения Совфеда, которое палата намерена рассмотреть в среду."Совет Федерации обращается к парламентам иностранных государств и к международным парламентским организациям с призывом осудить решение США о поставках Украине кассетных боеприпасов, которое является очередным шагом к опасной эскалации конфликта и повлечет серьезные гуманитарные последствия", - говорится в проекте, текст которого есть в распоряжении РИА Новости.Сенаторы отмечают, что передача Украине такого вооружения - "это свидетельство бессилия на фоне провала разрекламированного украинского "контрнаступления".В случае применения киевском режимом кассетных боеприпасов "Российская Федерация оставляет за собой право жесткого зеркального ответа", отмечается в документе."Очередное "чудо-оружие", на которое делают ставку в Вашингтоне и Киеве, никак не повлияет на ход проводимой РФ специальной военной операции - ее цели и задачи будут полностью выполнены", - говорится в проекте обращения.Сенаторы также подчеркивают, что, поставляя кассетные боеприпасы, Вашингтон становится соучастником минирования обширных территорий и в полной мере "несет ответственность за гибель и ранения ни в чем не повинных мирных граждан".Законодатели также отмечают, что в Вашингтоне не могут не сознавать ничтожность обещаний киевских властей применять поставляемое оружие неизбирательного действия "аккуратно и ответственно".
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совет федерации рф, украина, в мире, сша
Совет Федерации РФ, Украина, В мире, США
Совфед призвал парламенты мира осудить поставки Киеву кассетных боеприпасов

Совфед призвал парламенты мира осудить решение США о поставках Киеву кассетных боеприпасов

© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации России
Здание Совета Федерации России - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Российские сенаторы призывают парламенты мира осудить решение США о поставках Украине кассетных боеприпасов, отмечая, что при их применении РФ оставляет за собой право жесткого зеркального ответа, при этом ставка на использование Киевом кассетных боеприпасов не повлияет на ход СВО, говорится в проекте обращения Совфеда, которое палата намерена рассмотреть в среду.
"Совет Федерации обращается к парламентам иностранных государств и к международным парламентским организациям с призывом осудить решение США о поставках Украине кассетных боеприпасов, которое является очередным шагом к опасной эскалации конфликта и повлечет серьезные гуманитарные последствия", - говорится в проекте, текст которого есть в распоряжении РИА Новости.
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Сенаторы отмечают, что передача Украине такого вооружения - "это свидетельство бессилия на фоне провала разрекламированного украинского "контрнаступления".
В случае применения киевском режимом кассетных боеприпасов "Российская Федерация оставляет за собой право жесткого зеркального ответа", отмечается в документе.
«
"Очередное "чудо-оружие", на которое делают ставку в Вашингтоне и Киеве, никак не повлияет на ход проводимой РФ специальной военной операции - ее цели и задачи будут полностью выполнены", - говорится в проекте обращения.
Сенаторы также подчеркивают, что, поставляя кассетные боеприпасы, Вашингтон становится соучастником минирования обширных территорий и в полной мере "несет ответственность за гибель и ранения ни в чем не повинных мирных граждан".
Законодатели также отмечают, что в Вашингтоне не могут не сознавать ничтожность обещаний киевских властей применять поставляемое оружие неизбирательного действия "аккуратно и ответственно".
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