https://ria.ru/20230717/prava-1884716257.html
Минцифры предложило приравнять электронные водительские права к физическим
Минцифры предложило приравнять электронные водительские права к физическим - РИА Новости, 17.07.2023
Минцифры предложило приравнять электронные водительские права к физическим
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций подготовило проект постановления правительства о приравнивании электронных водительских прав к... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T17:58
2023-07-17T17:58
2023-07-17T18:53
общество
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
дмитрий чернышенко
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций подготовило проект постановления правительства о приравнивании электронных водительских прав к физическим, следует из документа на портале проектов нормативных правовых актов."Предъявление в электронном виде с использованием мобильного приложения информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг" сведений, содержащихся в документах, предусмотренных настоящими правилами, приравнивается к предъявлению таких документов", — говорится в тексте.В пояснительной записке уточняется, что, согласно проекту, водительское удостоверение можно будет предъявлять не только в виде обычных пластиковых прав, но и в цифровом формате в мобильном приложении "Госуслуги Авто", то есть они станут взаимозаменяемыми.Сейчас наличие электронного удостоверения не освобождает автомобилистов от обязанности иметь при себе оригиналы документов.
https://ria.ru/20230126/prava-1847658872.html
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общество, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), дмитрий чернышенко
Общество, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России), Дмитрий Чернышенко
Минцифры предложило приравнять электронные водительские права к физическим
Минцифры подготовило проект о приравнивании электронных водительских прав к физическим
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости.
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций подготовило проект постановления правительства о приравнивании электронных водительских прав к физическим, следует из документа на портале
проектов нормативных правовых актов.
"Предъявление в электронном виде с использованием мобильного приложения информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг" сведений, содержащихся в документах, предусмотренных настоящими правилами, приравнивается к предъявлению таких документов", — говорится в тексте.
В пояснительной записке уточняется, что, согласно проекту, водительское удостоверение можно будет предъявлять не только в виде обычных пластиковых прав, но и в цифровом формате в мобильном приложении "Госуслуги Авто", то есть они станут взаимозаменяемыми.
Сейчас наличие электронного удостоверения не освобождает автомобилистов от обязанности иметь при себе оригиналы документов.
Электронные водительские права: как получить, как проверяют на дороге