https://ria.ru/20230717/prava-1884716257.html

Минцифры предложило приравнять электронные водительские права к физическим

Минцифры предложило приравнять электронные водительские права к физическим - РИА Новости, 17.07.2023

Минцифры предложило приравнять электронные водительские права к физическим

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций подготовило проект постановления правительства о приравнивании электронных водительских прав к... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T17:58

2023-07-17T17:58

2023-07-17T18:53

общество

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

дмитрий чернышенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152644/72/1526447209_0:221:2500:1627_1920x0_80_0_0_0123617337e4633345eac1d70d074bd4.jpg

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций подготовило проект постановления правительства о приравнивании электронных водительских прав к физическим, следует из документа на портале проектов нормативных правовых актов."Предъявление в электронном виде с использованием мобильного приложения информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг" сведений, содержащихся в документах, предусмотренных настоящими правилами, приравнивается к предъявлению таких документов", — говорится в тексте.В пояснительной записке уточняется, что, согласно проекту, водительское удостоверение можно будет предъявлять не только в виде обычных пластиковых прав, но и в цифровом формате в мобильном приложении "Госуслуги Авто", то есть они станут взаимозаменяемыми.Сейчас наличие электронного удостоверения не освобождает автомобилистов от обязанности иметь при себе оригиналы документов.

https://ria.ru/20230126/prava-1847658872.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), дмитрий чернышенко