https://ria.ru/20230717/paroli-1884515683.html

В Совфеде призвали всех россиян срочно поменять пароли от соцсетей

В Совфеде призвали всех россиян срочно поменять пароли от соцсетей - РИА Новости, 17.07.2023

В Совфеде призвали всех россиян срочно поменять пароли от соцсетей

Россиянам необходимо поменять пароли в социальных сетях, заявил РИА Новости заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T03:47

2023-07-17T03:47

2023-07-17T15:49

общество

технологии

совет федерации рф

лаборатория касперского

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150598/63/1505986396_0:174:3024:1875_1920x0_80_0_0_62403c6d812a916826e85a74a07c6b2a.jpg

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Россиянам необходимо поменять пароли в социальных сетях, заявил РИА Новости заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин.По его словам, в Сеть утекло большое количество персональных данных."Призываю всех срочно сменить пароли и сделать их разными в различных сервисах, при создании новых не использовать простые слова и короткие комбинации (ваша дата рождения), а сделать его длиной не менее 12 символов, использовать буквы разного регистра, специальные символы, не подряд идущие цифры", — сказал сенатор.Шейкин уверен, что компании "легкомысленно относятся" к персональным данным пользователей, так как закон об оборотных штрафах за утечки все еще не принят."Существует большая вероятность, что пароли в результате утечек могут находиться в открытом, свободном доступе и использоваться злоумышленниками, которые могут применить метод перебора, чтобы взломать другие аккаунты и сервисы с использованием тех же логина и пароля", — объяснил он.По словам Шейкина, злоумышленники, получив один раз доступ к сервису заказа еды, могут подобрать логин и пароль, например, к личной почте, а затем получить доступ и к банковским программам, и к "Госуслугам", и к другим сервисам с важной персональной информацией.Сенатор добавил, что обратился к главном эксперту Лаборатории Касперского с просьбой дать рекомендации, как правильно создавать пароли (обращение есть в распоряжении РИА Новости). "Рекомендуется регулярно (каждый месяц) менять пароли, а также использовать отдельные и разные пароли для каждого аккаунта. Для создания надежного пароля и его запоминания есть несколько простых эффективных способов: чтобы запоминать пароль, подходит метод замены. Так, например, слово hydroelectric в пароле превращается в hydr0e1ectric", — говорится в рекомендациях.Также можно использовать метод четверостиший: взять любое стихотворение, которое помните наизусть."Например: "Я помню чудное мгновенье: Передо мной явилась ты" превращается в пароль YPCMPMYT", — советует компания.Для обновления паролей можно после сокращения добавить цифру месяца: к примеру, YPCMPMYT03 — в марте; YPCMPMYT04 — в апреле и так далее.

https://ria.ru/20221123/paroli-1833522795.html

https://ria.ru/20230207/paroli-1850172350.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, технологии, совет федерации рф, лаборатория касперского