https://ria.ru/20230717/paroli-1884515683.html
В Совфеде призвали всех россиян срочно поменять пароли от соцсетей
В Совфеде призвали всех россиян срочно поменять пароли от соцсетей - РИА Новости, 17.07.2023
В Совфеде призвали всех россиян срочно поменять пароли от соцсетей
Россиянам необходимо поменять пароли в социальных сетях, заявил РИА Новости заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T03:47
2023-07-17T03:47
2023-07-17T15:49
общество
технологии
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Россиянам необходимо поменять пароли в социальных сетях, заявил РИА Новости заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин.По его словам, в Сеть утекло большое количество персональных данных."Призываю всех срочно сменить пароли и сделать их разными в различных сервисах, при создании новых не использовать простые слова и короткие комбинации (ваша дата рождения), а сделать его длиной не менее 12 символов, использовать буквы разного регистра, специальные символы, не подряд идущие цифры", — сказал сенатор.Шейкин уверен, что компании "легкомысленно относятся" к персональным данным пользователей, так как закон об оборотных штрафах за утечки все еще не принят."Существует большая вероятность, что пароли в результате утечек могут находиться в открытом, свободном доступе и использоваться злоумышленниками, которые могут применить метод перебора, чтобы взломать другие аккаунты и сервисы с использованием тех же логина и пароля", — объяснил он.По словам Шейкина, злоумышленники, получив один раз доступ к сервису заказа еды, могут подобрать логин и пароль, например, к личной почте, а затем получить доступ и к банковским программам, и к "Госуслугам", и к другим сервисам с важной персональной информацией.Сенатор добавил, что обратился к главном эксперту Лаборатории Касперского с просьбой дать рекомендации, как правильно создавать пароли (обращение есть в распоряжении РИА Новости). "Рекомендуется регулярно (каждый месяц) менять пароли, а также использовать отдельные и разные пароли для каждого аккаунта. Для создания надежного пароля и его запоминания есть несколько простых эффективных способов: чтобы запоминать пароль, подходит метод замены. Так, например, слово hydroelectric в пароле превращается в hydr0e1ectric", — говорится в рекомендациях.Также можно использовать метод четверостиший: взять любое стихотворение, которое помните наизусть."Например: "Я помню чудное мгновенье: Передо мной явилась ты" превращается в пароль YPCMPMYT", — советует компания.Для обновления паролей можно после сокращения добавить цифру месяца: к примеру, YPCMPMYT03 — в марте; YPCMPMYT04 — в апреле и так далее.
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общество, технологии, совет федерации рф, лаборатория касперского
Общество, Технологии, Совет Федерации РФ, Лаборатория Касперского
В Совфеде призвали всех россиян срочно поменять пароли от соцсетей
Сенатор Совфеда Шейкин призвал россиян поменять пароли от соцсетей из-за утечки данных
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Россиянам необходимо поменять пароли в социальных сетях, заявил РИА Новости заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин.
По его словам, в Сеть утекло большое количество персональных данных.
«
"Призываю всех срочно сменить пароли и сделать их разными в различных сервисах, при создании новых не использовать простые слова и короткие комбинации (ваша дата рождения), а сделать его длиной не менее 12 символов, использовать буквы разного регистра, специальные символы, не подряд идущие цифры", — сказал сенатор.
Шейкин уверен, что компании "легкомысленно относятся" к персональным данным пользователей, так как закон об оборотных штрафах за утечки все еще не принят.
"Существует большая вероятность, что пароли в результате утечек могут находиться в открытом, свободном доступе и использоваться злоумышленниками, которые могут применить метод перебора, чтобы взломать другие аккаунты и сервисы с использованием тех же логина и пароля", — объяснил он.
По словам Шейкина, злоумышленники, получив один раз доступ к сервису заказа еды, могут подобрать логин и пароль, например, к личной почте, а затем получить доступ и к банковским программам, и к "Госуслугам", и к другим сервисам с важной персональной информацией.
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Сенатор добавил, что обратился к главном эксперту Лаборатории Касперского
с просьбой дать рекомендации, как правильно создавать пароли (обращение есть в распоряжении РИА Новости).
"Рекомендуется регулярно (каждый месяц) менять пароли, а также использовать отдельные и разные пароли для каждого аккаунта. Для создания надежного пароля и его запоминания есть несколько простых эффективных способов: чтобы запоминать пароль, подходит метод замены. Так, например, слово hydroelectric в пароле превращается в hydr0e1ectric", — говорится в рекомендациях.
Также можно использовать метод четверостиший: взять любое стихотворение, которое помните наизусть.
"Например: "Я помню чудное мгновенье: Передо мной явилась ты" превращается в пароль YPCMPMYT", — советует компания.
Для обновления паролей можно после сокращения добавить цифру месяца: к примеру, YPCMPMYT03 — в марте; YPCMPMYT04 — в апреле и так далее.
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