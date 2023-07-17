https://ria.ru/20230717/obstrel-1884635226.html

Украинские войска выпустили более 20 снарядов по ДНР

Украинские войска выпустили более 20 снарядов по ДНР - РИА Новости, 17.07.2023

Украинские войска выпустили более 20 снарядов по ДНР

Украинские войска обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка, Ясиноватую и Горловку, выпустив 22 снаряда калибрами 155 и 122 миллиметра, сообщили в... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T13:30

2023-07-17T13:30

2023-07-17T13:30

специальная военная операция на украине

донецк

горловка

ясиноватая

сцкк

донецкая народная республика

происшествия

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ДОНЕЦК, 17 июл – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка, Ясиноватую и Горловку, выпустив 22 снаряда калибрами 155 и 122 миллиметра, сообщили в понедельник в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:15 (совпадает с мск) – населенный пункт Уманское - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 6 снарядов калибром 155 мм… 10:20 – населенный пункт Семёновка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено 5 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении. В 12.55 и 13.05 было выпущено одиннадцать снарядов калибра 122 миллиметра по Никитовскому району Горловки. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Куйбышевский район Донецка расположен на западе города. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230717/donetsk-1884580621.html

донецк

горловка

ясиноватая

донецкая народная республика

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донецк, горловка, ясиноватая, сцкк, донецкая народная республика, происшествия