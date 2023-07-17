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Российские ученые научились "слышать" поломку промышленного оборудования - РИА Новости, 17.07.2023
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Наука
 
03:00 17.07.2023
https://ria.ru/20230717/nauka-1883954514.html
Российские ученые научились "слышать" поломку промышленного оборудования
Российские ученые научились "слышать" поломку промышленного оборудования - РИА Новости, 17.07.2023
Российские ученые научились "слышать" поломку промышленного оборудования
Российские ученые разработали и реализовали уникальную методику для получения в реальном времени информации о техническом состоянии промышленного оборудования в РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T03:00
2023-07-17T03:00
наука
навигатор абитуриента
университетская наука
омский государственный технический университет (омгту)
россия
омск
техника
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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Российские ученые разработали и реализовали уникальную методику для получения в реальном времени информации о техническом состоянии промышленного оборудования в процессе его эксплуатации. Прибор, использующий предложенную в ОмГТУ методику и способы диагностирования, анализирует виброакустический сигнал, малейшие изменения параметров которого сигнализируют об определенных механических повреждениях компонентов оборудования, сообщила пресс-службы вуза.Эксперты Омского государственного технического университета (ОмГТУ) считают, что проблемы с достоверной оценкой текущего состояния оборудования, особенно на опасных и непрерывных производствах, существуют во всем мире и имеют первостепенную актуальность. Разработка новых диагностических подходов для обнаружения неисправности работающего оборудования прибора – одна из важнейших исследовательских областей в технических науках.Как сообщил руководитель исследования, профессор кафедры радиотехнических устройств и систем диагностики ОмГТУ Александр Науменко, суть проблемы диагностики сводится к выбору и обоснованию информативных параметров сигнала, которые с наибольшей точностью позволяли бы оценить состояние оборудования и определить наличие, вид и степень опасности дефекта.Для оценки работы промышленных аппаратов ученые ОмГТУ используют акустический сигнал – звук. "При возникновении и развитии трещин высвобождается энергия, которая превращается в тепловую и механическую, ее можно "услышать" специальным оборудованием", – пояснил профессор, добавив, что механическая энергия превращается в акустические волны.&quot;Вы ломали сухие ветки и слышали треск? Аналогично &quot;трещит&quot; и металл при разрушении, но в неслышимом для человека диапазоне – от 20 кГц до 2 МГц. Измерения проводят с помощью акустических датчиков в диапазоне 60–500 кГц, однако извлечение из этих сигналов полезной информации, как правило, очень затруднено наличием высокого уровня шума и помех самой различной природы&quot;, – отметил он.По словам ученых, сигнал, по которому производится оценка состояния объекта, может быть описан целым набором характеристик и параметров."Обычно приборы для измерения и анализа вибрации рассчитывают среднее квадратичное отклонение, пиковые значения ускорения, скорости, перемещения, строят их спектры. В данном приборе дополнительно, в отличие от всех известных, строится кривая характеристической функции (ХФ) и рассчитывается площадь под кривой ХФ. Эти два параметра и позволяют более достоверно оценить состояние объекта контроля по критериям "Допустимо", "Требует принятия мер", "Недопустимо", – пояснил Александр Науменко.По его оценкам, это существенно уменьшает вероятность пропуска дефекта или неисправности. "Уже можно говорить о вероятности пропуска менее 1%, что превосходит показатель, требуемый ГОСТами (допустима вероятность пропуска 5%)", – добавил он.Ученые ОмГТУ полагают, что повышение достоверности оценки состояния оборудования позволит перейти от планово-предупредительного ремонта к эксплуатации по фактическому состоянию, что для непрерывных производств даст возможность увеличить межремонтный пробег с одного года до трех-пяти лет. Кроме того, по их словам, появляется существенная экономия затрат на ремонт, поскольку персонал будет точно знать, что им предстоит ремонтировать, какие запасные части нужны и сколько времени займет ремонт.На данном этапе разработанный прибор позволяет оценивать состояние оборудования, в котором есть движущиеся или вращающиеся элементы: например, центробежные и поршневые насосы и компрессоры, электродвигатели, турбины, редукторы. В ближайшее время коллектив вуза планирует расширить его функциональность за счет анализа параметров не только виброакустического сигнала, но и акустико-эмиссионного.ОмГТУ является участником государственной программы поддержки вузов "Приоритет-2030".
https://ria.ru/20221122/volggtu-1833174857.html
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навигатор абитуриента, университетская наука, омский государственный технический университет (омгту), россия, омск, техника
Наука, Навигатор абитуриента, Университетская наука, Омский государственный технический университет (ОмГТУ), Россия, Омск, Техника

Российские ученые научились "слышать" поломку промышленного оборудования

© Depositphotos.com / Andrew OstrovskyЗвуковая волна
Звуковая волна - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© Depositphotos.com / Andrew Ostrovsky
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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Российские ученые разработали и реализовали уникальную методику для получения в реальном времени информации о техническом состоянии промышленного оборудования в процессе его эксплуатации. Прибор, использующий предложенную в ОмГТУ методику и способы диагностирования, анализирует виброакустический сигнал, малейшие изменения параметров которого сигнализируют об определенных механических повреждениях компонентов оборудования, сообщила пресс-службы вуза.
Эксперты Омского государственного технического университета (ОмГТУ) считают, что проблемы с достоверной оценкой текущего состояния оборудования, особенно на опасных и непрерывных производствах, существуют во всем мире и имеют первостепенную актуальность. Разработка новых диагностических подходов для обнаружения неисправности работающего оборудования прибора – одна из важнейших исследовательских областей в технических науках.
Как сообщил руководитель исследования, профессор кафедры радиотехнических устройств и систем диагностики ОмГТУ Александр Науменко, суть проблемы диагностики сводится к выбору и обоснованию информативных параметров сигнала, которые с наибольшей точностью позволяли бы оценить состояние оборудования и определить наличие, вид и степень опасности дефекта.
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Для оценки работы промышленных аппаратов ученые ОмГТУ используют акустический сигнал – звук. "При возникновении и развитии трещин высвобождается энергия, которая превращается в тепловую и механическую, ее можно "услышать" специальным оборудованием", – пояснил профессор, добавив, что механическая энергия превращается в акустические волны.
«

"Вы ломали сухие ветки и слышали треск? Аналогично "трещит" и металл при разрушении, но в неслышимом для человека диапазоне – от 20 кГц до 2 МГц. Измерения проводят с помощью акустических датчиков в диапазоне 60–500 кГц, однако извлечение из этих сигналов полезной информации, как правило, очень затруднено наличием высокого уровня шума и помех самой различной природы", – отметил он.

По словам ученых, сигнал, по которому производится оценка состояния объекта, может быть описан целым набором характеристик и параметров.
"Обычно приборы для измерения и анализа вибрации рассчитывают среднее квадратичное отклонение, пиковые значения ускорения, скорости, перемещения, строят их спектры. В данном приборе дополнительно, в отличие от всех известных, строится кривая характеристической функции (ХФ) и рассчитывается площадь под кривой ХФ. Эти два параметра и позволяют более достоверно оценить состояние объекта контроля по критериям "Допустимо", "Требует принятия мер", "Недопустимо", – пояснил Александр Науменко.
© Фото : пресс-служба ОмГТУЦифровой программно-аппаратный комплекс "A-Line" для многоканальной регистрации и измерений параметров электрических сигналов акустической эмиссии. Используется для сбора данных и проверки собственных алгоритмов
Цифровой программно-аппаратный комплекс A-Line для многоканальной регистрации и измерений параметров электрических сигналов акустической эмиссии. Используется для сбора данных и проверки собственных алгоритмов
Цифровой программно-аппаратный комплекс "A-Line" для многоканальной регистрации и измерений параметров электрических сигналов акустической эмиссии. Используется для сбора данных и проверки собственных алгоритмов
© Фото : пресс-служба ОмГТУ
1 из 3
© Фото : пресс-служба ОмГТУРоторный стенд
Роторный стенд
Роторный стенд
© Фото : пресс-служба ОмГТУ
2 из 3
© Фото : пресс-служба ОмГТУ

Профессор кафедры "Радиотехнические устройства и системы диагностики" ОмГТУ Александр Науменко

Науменко А. П. (профессор кафедры Радиотехнические устройства и системы диагностики ОмГТУ) с прибором Юнископ

Профессор кафедры "Радиотехнические устройства и системы диагностики" ОмГТУ Александр Науменко

© Фото : пресс-служба ОмГТУ
3 из 3
Цифровой программно-аппаратный комплекс "A-Line" для многоканальной регистрации и измерений параметров электрических сигналов акустической эмиссии. Используется для сбора данных и проверки собственных алгоритмов
© Фото : пресс-служба ОмГТУ
1 из 3
Роторный стенд
© Фото : пресс-служба ОмГТУ
2 из 3

Профессор кафедры "Радиотехнические устройства и системы диагностики" ОмГТУ Александр Науменко

© Фото : пресс-служба ОмГТУ
3 из 3
По его оценкам, это существенно уменьшает вероятность пропуска дефекта или неисправности. "Уже можно говорить о вероятности пропуска менее 1%, что превосходит показатель, требуемый ГОСТами (допустима вероятность пропуска 5%)", – добавил он.
Ученые ОмГТУ полагают, что повышение достоверности оценки состояния оборудования позволит перейти от планово-предупредительного ремонта к эксплуатации по фактическому состоянию, что для непрерывных производств даст возможность увеличить межремонтный пробег с одного года до трех-пяти лет. Кроме того, по их словам, появляется существенная экономия затрат на ремонт, поскольку персонал будет точно знать, что им предстоит ремонтировать, какие запасные части нужны и сколько времени займет ремонт.
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На данном этапе разработанный прибор позволяет оценивать состояние оборудования, в котором есть движущиеся или вращающиеся элементы: например, центробежные и поршневые насосы и компрессоры, электродвигатели, турбины, редукторы. В ближайшее время коллектив вуза планирует расширить его функциональность за счет анализа параметров не только виброакустического сигнала, но и акустико-эмиссионного.
ОмГТУ является участником государственной программы поддержки вузов "Приоритет-2030".
 
НаукаНавигатор абитуриентаУниверситетская наукаОмский государственный технический университет (ОмГТУ)РоссияОмскТехника
 
 
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