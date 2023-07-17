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Эксперт считает, что США давят на партнеров по НАТО из-за России - РИА Новости, 17.07.2023
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19:31 17.07.2023
https://ria.ru/20230717/nato-1884732061.html
Эксперт считает, что США давят на партнеров по НАТО из-за России
Эксперт считает, что США давят на партнеров по НАТО из-за России - РИА Новости, 17.07.2023
Эксперт считает, что США давят на партнеров по НАТО из-за России
США оказывают давление на Германию и других партнеров по НАТО, чтобы те разорвали связи со своими потенциальными соперниками в борьбе за глобальное лидерство:... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T19:31
2023-07-17T19:31
китай
сша
германия
нато
брикс
в мире
цены на нефть
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БРЮССЕЛЬ, 17 июл - РИА Новости. США оказывают давление на Германию и других партнеров по НАТО, чтобы те разорвали связи со своими потенциальными соперниками в борьбе за глобальное лидерство: Россией и Китаем, сказал РИА Новости эксперт по геополитике, автор книги "Американская империя" Николя Миркович. "Соединенные штаты настаивают на том, чтобы Германия, а также все партнеры по НАТО, подавляющее большинство из которых также являются членами Европейского союза, разорвали связи с потенциальными соперниками за мировое лидерство: Россией и, прежде всего, Китаем", - полагает Миркович. В качестве недавнего примера, ярко иллюстрирующего власть США над Германией, которую он назвал "главным американским протекторатом в Европе со времен последней мировой войны", эксперт привел принятый Берлином на прошлой неделе стратегический документ по отношениям с Китаем. По его мнению, трудно понять политику правительства Германии, которое решило занять идеологические позиции против Китая, своего крупнейшего торгового партнера, на фоне рецессии и сокращения импорта энергоносителей из России. "Германия может говорить, что цель Германии не в размежевании, а в снижении критической зависимости в будущем, но китайцы восприняли это очень плохо, а министр обороны Китая в Сингапуре прямо осудил "натоизацию Азии" Соединенными Штатами и их союзниками по НАТО, начиная с Германии, которая несколько месяцев назад отправила свой флагман, фрегат "Баварию", курсировать вблизи Китая под флагом НАТО", - сказал Миркович, подчеркнув, что это признак того, что Европа готова жертвовать своими интересами в угоду США. Он также назвал заявление о соперничестве с Китаем самым сильным элементом прошедшего на прошлой неделе саммита НАТО в Вильнюсе, а присутствие на нем четырех стран Азиатско-Тихоокеанского региона - Австралии, Новой Зеландии, Южной Кореи и Японии - провокацией США, знаменующей начало глобального соперничества с КНР. "США в панике. Они боятся потерять свое технологическое, финансовое и военное лидерство", - сказал эксперт, указав на активный процесс дедолларизации мировой экономики, возглавляемый странами БРИКС. Германия в четверг опубликовала стратегию в отношении Китая. В документе указано, что ФРГ призывает "изменить подход" к КНР и определить новые параметры сотрудничества. Стратегия призвана показать пути и инструменты, при помощи которых федеральное правительство может сотрудничать с Китаем, не ставя под угрозу образ жизни, суверенитет, процветание, безопасность ФРГ и ее партнерские отношения с другими странами. Стратегия определяет Китай как партнера, конкурента и системного соперника одновременно.
https://ria.ru/20230716/nato-1884437601.html
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китай, сша, германия, нато, брикс, в мире, цены на нефть
Китай, США, Германия, НАТО, БРИКС, В мире, Цены на нефть
Эксперт считает, что США давят на партнеров по НАТО из-за России

Эксперт Миркович: США давят на партнеров по НАТО, чтобы те разорвали связи с Россией и КНР

© AP Photo / Virginia MayoЗдание штаб-квартиры НАТО
Здание штаб-квартиры НАТО - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Здание штаб-квартиры НАТО. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 17 июл - РИА Новости. США оказывают давление на Германию и других партнеров по НАТО, чтобы те разорвали связи со своими потенциальными соперниками в борьбе за глобальное лидерство: Россией и Китаем, сказал РИА Новости эксперт по геополитике, автор книги "Американская империя" Николя Миркович.
"Соединенные штаты настаивают на том, чтобы Германия, а также все партнеры по НАТО, подавляющее большинство из которых также являются членами Европейского союза, разорвали связи с потенциальными соперниками за мировое лидерство: Россией и, прежде всего, Китаем", - полагает Миркович.
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В качестве недавнего примера, ярко иллюстрирующего власть США над Германией, которую он назвал "главным американским протекторатом в Европе со времен последней мировой войны", эксперт привел принятый Берлином на прошлой неделе стратегический документ по отношениям с Китаем. По его мнению, трудно понять политику правительства Германии, которое решило занять идеологические позиции против Китая, своего крупнейшего торгового партнера, на фоне рецессии и сокращения импорта энергоносителей из России.
"Германия может говорить, что цель Германии не в размежевании, а в снижении критической зависимости в будущем, но китайцы восприняли это очень плохо, а министр обороны Китая в Сингапуре прямо осудил "натоизацию Азии" Соединенными Штатами и их союзниками по НАТО, начиная с Германии, которая несколько месяцев назад отправила свой флагман, фрегат "Баварию", курсировать вблизи Китая под флагом НАТО", - сказал Миркович, подчеркнув, что это признак того, что Европа готова жертвовать своими интересами в угоду США.
Он также назвал заявление о соперничестве с Китаем самым сильным элементом прошедшего на прошлой неделе саммита НАТО в Вильнюсе, а присутствие на нем четырех стран Азиатско-Тихоокеанского региона - Австралии, Новой Зеландии, Южной Кореи и Японии - провокацией США, знаменующей начало глобального соперничества с КНР.
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"США в панике. Они боятся потерять свое технологическое, финансовое и военное лидерство", - сказал эксперт, указав на активный процесс дедолларизации мировой экономики, возглавляемый странами БРИКС.
Германия в четверг опубликовала стратегию в отношении Китая. В документе указано, что ФРГ призывает "изменить подход" к КНР и определить новые параметры сотрудничества. Стратегия призвана показать пути и инструменты, при помощи которых федеральное правительство может сотрудничать с Китаем, не ставя под угрозу образ жизни, суверенитет, процветание, безопасность ФРГ и ее партнерские отношения с другими странами. Стратегия определяет Китай как партнера, конкурента и системного соперника одновременно.
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