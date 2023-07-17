https://ria.ru/20230717/muzey-1884759382.html

Путин поручил представить предложения по созданию музея народов России

Путин поручил представить предложения по созданию музея народов России - РИА Новости, 17.07.2023

Путин поручил представить предложения по созданию музея народов России

Президент России Владимир Путин поручил Минкультуры и Минобрнауки до 1 сентября представить предложения по созданию в Москве музея народов России,... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T23:20

2023-07-17T23:20

2023-07-17T23:20

культура

россия

москва

владимир путин

российская академия наук

валерий фальков

ольга любимова

общество

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Минкультуры и Минобрнауки до 1 сентября представить предложения по созданию в Москве музея народов России, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Минкультуры России подготовить совместно с Минобрнауки России и представить предложения по созданию в городе Москве музея народов России с использованием в том числе музейных фондов федерального государственного бюджетного учреждения науки Ордена Дружбы народов Институт этнологии и антропологии имени Миклухо-Маклая Российской академии наук, а также этнографических и историко-краеведческих музеев, подведомственных Минкультуры России и исполнительным органам субъектов Российской Федерации", - говорится в поручении. Срок исполнения поручения - до 1 сентября 2023 года. Ответственным за исполнение назначены министр культуры РФ Ольга Любимова, глава Минобрнауки России Валерий Фальков.

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россия, москва, владимир путин, российская академия наук, валерий фальков, ольга любимова, общество