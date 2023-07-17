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Путин поручил представить предложения по созданию музея народов России - РИА Новости, 17.07.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
23:20 17.07.2023
https://ria.ru/20230717/muzey-1884759382.html
Путин поручил представить предложения по созданию музея народов России
Путин поручил представить предложения по созданию музея народов России - РИА Новости, 17.07.2023
Путин поручил представить предложения по созданию музея народов России
Президент России Владимир Путин поручил Минкультуры и Минобрнауки до 1 сентября представить предложения по созданию в Москве музея народов России,... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T23:20
2023-07-17T23:20
культура
россия
москва
владимир путин
российская академия наук
валерий фальков
ольга любимова
общество
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Минкультуры и Минобрнауки до 1 сентября представить предложения по созданию в Москве музея народов России, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Минкультуры России подготовить совместно с Минобрнауки России и представить предложения по созданию в городе Москве музея народов России с использованием в том числе музейных фондов федерального государственного бюджетного учреждения науки Ордена Дружбы народов Институт этнологии и антропологии имени Миклухо-Маклая Российской академии наук, а также этнографических и историко-краеведческих музеев, подведомственных Минкультуры России и исполнительным органам субъектов Российской Федерации", - говорится в поручении. Срок исполнения поручения - до 1 сентября 2023 года. Ответственным за исполнение назначены министр культуры РФ Ольга Любимова, глава Минобрнауки России Валерий Фальков.
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россия, москва, владимир путин, российская академия наук, валерий фальков, ольга любимова, общество
Культура, Россия, Москва, Владимир Путин, Российская академия наук, Валерий Фальков, Ольга Любимова, Общество
Путин поручил представить предложения по созданию музея народов России

Минкультуры и Минобрнауки представят предложения по созданию музея народов России в Москве

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкЗдание Министерства культуры России в Москве
Здание Министерства культуры России в Москве - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
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Здание Министерства культуры России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Минкультуры и Минобрнауки до 1 сентября представить предложения по созданию в Москве музея народов России, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
"Минкультуры России подготовить совместно с Минобрнауки России и представить предложения по созданию в городе Москве музея народов России с использованием в том числе музейных фондов федерального государственного бюджетного учреждения науки Ордена Дружбы народов Институт этнологии и антропологии имени Миклухо-Маклая Российской академии наук, а также этнографических и историко-краеведческих музеев, подведомственных Минкультуры России и исполнительным органам субъектов Российской Федерации", - говорится в поручении.
Срок исполнения поручения - до 1 сентября 2023 года. Ответственным за исполнение назначены министр культуры РФ Ольга Любимова, глава Минобрнауки России Валерий Фальков.
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