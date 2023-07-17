https://ria.ru/20230717/msp-1884540351.html

КМСП составила список наиболее востребованных малым бизнесом документов

КМСП составила список наиболее востребованных малым бизнесом документов - РИА Новости, 17.07.2023

КМСП составила список наиболее востребованных малым бизнесом документов

Корпорация МСП (КМСП) составила список наиболее популярных шаблонов, которые малый и средний бизнес использует в сервисе "Конструктор документов" на Цифровой... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T10:00

2023-07-17T10:00

2023-07-17T10:00

корпорация мсп

александр исаевич

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Корпорация МСП (КМСП) составила список наиболее популярных шаблонов, которые малый и средний бизнес использует в сервисе "Конструктор документов" на Цифровой платформе МСП.РФ, сообщает пресс-служба корпорации.Возглавил этот рейтинг "Счет на оплату", на долю которого приходится 14,8% от общего количества созданных документов. На втором и третьем местах "Трудовой договор" (12,3%) и "Договор оказания услуг" (12,2%). Топ-5 замыкают шаблоны журнала учета инструктажей по пожарной безопасности и договора купли-продажи товара (6,1% и 5,4% соответственно).В десятку наиболее востребованных шаблонов также вошли "Акт о выполнении работ / оказании услуг" (4,2%), "Приказ о приеме на работу" (3,3%), "Доверенность" (3,3 %), "Договор подряда" (3,2%) и "Договор аренды нежилого помещения" (2,8%). Всего бизнес создал более 17,5 тысяч различных документов, говорится в сообщении."Конструктор документов" - это сервис, который помогает предпринимателю сократить затраты времени на рутинную работу. Это особенно важно для маленького бизнеса, микропредприятий, потому что у них нет отдельных сотрудников, на которых можно возложить обязанность регулярного заполнения необходимых бумаг. "Конструктор" решает эту задачу, освобождая предпринимателю время на более сложные задачи", - отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.Уточняется, что регионом, в котором предприниматели чаще всего обращались к "Конструктору документов", стала Республика Башкортостан. Также высокий спрос на онлайн-сервис отмечен среди бизнеса Москвы и Оренбургской области, Санкт-Петербурга и Московской области."Конструктор документов" - один из онлайн-сервисов Цифровой платформы МСП.РФ, где на основе более 100 проверенных шаблонов можно создавать документы в автоматическом режиме. Цифровая платформа, созданная КМСП совместно с Минэкономразвития, была запущена в феврале 2022 года в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", реализацию которого курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

корпорация мсп, александр исаевич