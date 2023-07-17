https://ria.ru/20230717/most-1884554975.html
В СФ призвали отсечь Украину от Черного моря после атаки на Крымский мост
В СФ призвали отсечь Украину от Черного моря после атаки на Крымский мост - РИА Новости, 17.07.2023
В СФ призвали отсечь Украину от Черного моря после атаки на Крымский мост
Одесса и Николаев должны стать русскими городами после террористической атаки Украины на Крымский мост, заявил первый зампред международного комитета СФ... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T10:44
2023-07-17T10:44
2023-07-17T10:44
происшествия
украина
черное море
одесса
владимир джабаров
совет федерации рф
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Одесса и Николаев должны стать русскими городами после террористической атаки Украины на Крымский мост, заявил первый зампред международного комитета СФ Владимир Джабаров в Telegram-канале. "Украина должна быть полностью отсечена от Черного моря, иначе угрозы Крыму будут повторяться вновь и вновь. Одесса и Николаев вновь должны стать русскими регионами", - написал Джабаров. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Он призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в результате произошедшего погибли два жителя региона, мужчина им женщина, а их несовершеннолетняя дочь пострадала. Данные о двух погибших подтвердил Минздрав Краснодарского края. Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что Крымский мост атаковал "террористический режим Киева". СК РФ возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт".
https://ria.ru/20230717/most-1884545175.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, украина, черное море, одесса, владимир джабаров, совет федерации рф
Происшествия, Украина, Черное море, Одесса, Владимир Джабаров, Совет Федерации РФ
В СФ призвали отсечь Украину от Черного моря после атаки на Крымский мост
Сенатор Джабаров призвал отсечь Украину от Черного моря после атаки на Крымский мост