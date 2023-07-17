https://ria.ru/20230717/most-1884554975.html

В СФ призвали отсечь Украину от Черного моря после атаки на Крымский мост

В СФ призвали отсечь Украину от Черного моря после атаки на Крымский мост - РИА Новости, 17.07.2023

В СФ призвали отсечь Украину от Черного моря после атаки на Крымский мост

Одесса и Николаев должны стать русскими городами после террористической атаки Украины на Крымский мост, заявил первый зампред международного комитета СФ... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T10:44

2023-07-17T10:44

2023-07-17T10:44

происшествия

украина

черное море

одесса

владимир джабаров

совет федерации рф

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Одесса и Николаев должны стать русскими городами после террористической атаки Украины на Крымский мост, заявил первый зампред международного комитета СФ Владимир Джабаров в Telegram-канале. "Украина должна быть полностью отсечена от Черного моря, иначе угрозы Крыму будут повторяться вновь и вновь. Одесса и Николаев вновь должны стать русскими регионами", - написал Джабаров. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Он призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в результате произошедшего погибли два жителя региона, мужчина им женщина, а их несовершеннолетняя дочь пострадала. Данные о двух погибших подтвердил Минздрав Краснодарского края. Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что Крымский мост атаковал "террористический режим Киева". СК РФ возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт".

https://ria.ru/20230717/most-1884545175.html

украина

черное море

одесса

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, украина, черное море, одесса, владимир джабаров, совет федерации рф