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В СФ призвали отсечь Украину от Черного моря после атаки на Крымский мост - РИА Новости, 17.07.2023
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10:44 17.07.2023
https://ria.ru/20230717/most-1884554975.html
В СФ призвали отсечь Украину от Черного моря после атаки на Крымский мост
В СФ призвали отсечь Украину от Черного моря после атаки на Крымский мост - РИА Новости, 17.07.2023
В СФ призвали отсечь Украину от Черного моря после атаки на Крымский мост
Одесса и Николаев должны стать русскими городами после террористической атаки Украины на Крымский мост, заявил первый зампред международного комитета СФ... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T10:44
2023-07-17T10:44
происшествия
украина
черное море
одесса
владимир джабаров
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Одесса и Николаев должны стать русскими городами после террористической атаки Украины на Крымский мост, заявил первый зампред международного комитета СФ Владимир Джабаров в Telegram-канале. "Украина должна быть полностью отсечена от Черного моря, иначе угрозы Крыму будут повторяться вновь и вновь. Одесса и Николаев вновь должны стать русскими регионами", - написал Джабаров. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Он призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в результате произошедшего погибли два жителя региона, мужчина им женщина, а их несовершеннолетняя дочь пострадала. Данные о двух погибших подтвердил Минздрав Краснодарского края. Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что Крымский мост атаковал "террористический режим Киева". СК РФ возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт".
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происшествия, украина, черное море, одесса, владимир джабаров, совет федерации рф
Происшествия, Украина, Черное море, Одесса, Владимир Джабаров, Совет Федерации РФ
В СФ призвали отсечь Украину от Черного моря после атаки на Крымский мост

Сенатор Джабаров призвал отсечь Украину от Черного моря после атаки на Крымский мост

© РИА Новости / Денис Петров | Перейти в медиабанкКорабли береговой охраны Украины в Одесском порту
Корабли береговой охраны Украины в Одесском порту - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости / Денис Петров
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Корабли береговой охраны Украины в Одесском порту. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Одесса и Николаев должны стать русскими городами после террористической атаки Украины на Крымский мост, заявил первый зампред международного комитета СФ Владимир Джабаров в Telegram-канале.
«
"Украина должна быть полностью отсечена от Черного моря, иначе угрозы Крыму будут повторяться вновь и вновь. Одесса и Николаев вновь должны стать русскими регионами", - написал Джабаров.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Он призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в результате произошедшего погибли два жителя региона, мужчина им женщина, а их несовершеннолетняя дочь пострадала. Данные о двух погибших подтвердил Минздрав Краснодарского края. Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что Крымский мост атаковал "террористический режим Киева".
СК РФ возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт".
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ПроисшествияУкраинаЧерное мореОдессаВладимир ДжабаровСовет Федерации РФ
 
 
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