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Все конструкции Крымского моста находятся на своих опорах, заявили в СФ - РИА Новости, 17.07.2023
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Туризм
 
10:16 17.07.2023 (обновлено: 10:37 17.07.2023)
https://ria.ru/20230717/most-1884546735.html
Все конструкции Крымского моста находятся на своих опорах, заявили в СФ
Все конструкции Крымского моста находятся на своих опорах, заявили в СФ - РИА Новости, 17.07.2023
Все конструкции Крымского моста находятся на своих опорах, заявили в СФ
Все конструкции Крымского моста находятся на своих опорах, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T10:16
2023-07-17T10:37
туризм
происшествия
ольга ковитиди
чп на крымском мосту
краснодарский край
белгородская область
республика крым
совет федерации рф
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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Все конструкции Крымского моста находятся на своих опорах, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди."Все конструкции моста находятся на своих опорах", - сказала Ковитиди.Всех негодяев, мешающих людям спокойно жить, "пытающихся причинить вред людям, накажем", подчеркнула она."Правоохранители работают четко. Лето в Крыму никто не отменит", - отметила сенатор.По словам законодателя, произошедшее сегодня на Крымском мосту не случайно, "россиян хотят запугать"."Дата выбрана врагами России. 17 июля, день гибели царской семьи Романовых, когда РПЦ чтит память страстотерпцев императора Николая II, императрицы Александры, царевича Алексия, великих княжон Ольги, Татьяны, Марии и Анастасии, канонизированных за подвиг мученичества. Мы помним свою историю. Чтим ее. И твердо уверены, что Россия выстоит в любые времена", - сказала Ковитиди."А Крым был, есть и будет русским", - заключила политик.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Он призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в результате произошедшего погибли два жителя региона, мужчина и женщина, а их несовершеннолетняя дочь пострадала. Данные о двух погибших подтвердил минздрав Краснодарского края.Железнодорожное сообщение было возобновлено в 8.50, рассказал ранее советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.Принимаются все необходимые меры для восстановления графика движения поездов, следующих по Крымскому мосту, сообщил Минтранс РФ.
https://ria.ru/20230717/most-1884545175.html
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происшествия, ольга ковитиди, чп на крымском мосту, краснодарский край, белгородская область, республика крым, совет федерации рф
Туризм, Происшествия, Ольга Ковитиди, ЧП на Крымском мосту, Краснодарский край, Белгородская область, Республика Крым, Совет Федерации РФ
Все конструкции Крымского моста находятся на своих опорах, заявили в СФ

Сенатор Ковитиди: все конструкции Крымского моста находятся на своих опорах

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКрымский мост через Керченский пролив
Крымский мост через Керченский пролив - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Крымский мост через Керченский пролив. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Все конструкции Крымского моста находятся на своих опорах, заявила РИА Новости сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.
"Все конструкции моста находятся на своих опорах", - сказала Ковитиди.
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Всех негодяев, мешающих людям спокойно жить, "пытающихся причинить вред людям, накажем", подчеркнула она.
«
"Правоохранители работают четко. Лето в Крыму никто не отменит", - отметила сенатор.
По словам законодателя, произошедшее сегодня на Крымском мосту не случайно, "россиян хотят запугать".
"Дата выбрана врагами России. 17 июля, день гибели царской семьи Романовых, когда РПЦ чтит память страстотерпцев императора Николая II, императрицы Александры, царевича Алексия, великих княжон Ольги, Татьяны, Марии и Анастасии, канонизированных за подвиг мученичества. Мы помним свою историю. Чтим ее. И твердо уверены, что Россия выстоит в любые времена", - сказала Ковитиди.
"А Крым был, есть и будет русским", - заключила политик.
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Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Он призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в результате произошедшего погибли два жителя региона, мужчина и женщина, а их несовершеннолетняя дочь пострадала. Данные о двух погибших подтвердил минздрав Краснодарского края.
Железнодорожное сообщение было возобновлено в 8.50, рассказал ранее советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.
Принимаются все необходимые меры для восстановления графика движения поездов, следующих по Крымскому мосту, сообщил Минтранс РФ.
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ТуризмПроисшествияОльга КовитидиЧП на Крымском мостуКраснодарский крайБелгородская областьРеспублика КрымСовет Федерации РФ
 
 
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