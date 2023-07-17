https://ria.ru/20230717/most-1884544549.html

В Совфеде заявили, что Киев продолжает рыть себе глубокую яму

В Совфеде заявили, что Киев продолжает рыть себе глубокую яму - РИА Новости, 17.07.2023

В Совфеде заявили, что Киев продолжает рыть себе глубокую яму

Киевский режим роет себе глубокую яму и должен это хорошо понимать, заявил РИА Новости глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин,... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T09:58

2023-07-17T09:58

2023-07-17T09:58

происшествия

чп на крымском мосту

григорий карасин

совет федерации рф

республика крым

украина

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Киевский режим роет себе глубокую яму и должен это хорошо понимать, заявил РИА Новости глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин, комментируя ЧП на Крымском мосту, в результате которого погибли люди. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Он призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в результате произошедшего погибли два жителя региона, мужчина им женщина, а их несовершеннолетняя дочь пострадала. Данные о двух погибших подтвердил Минздрав Краснодарского края. Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что Крымский мост атаковал "террористический режим Киева". "С точки зрения перспектив, у меня такое впечатление, что Киев роет себе глубокую яму, он должен это хорошо понимать", - сказал Карасин агентству. Он назвал возмутительным произошедшее, поскольку оно касается жизни людей. Карасин также заявил, что все размышления о перспективах продления зерновой сделки после подобных атак "гипотетические".

https://ria.ru/20230717/most-1884543818.html

https://ria.ru/20230717/sdelka-1884481342.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, чп на крымском мосту, григорий карасин, совет федерации рф, республика крым, украина