https://ria.ru/20230717/most-1884544549.html
В Совфеде заявили, что Киев продолжает рыть себе глубокую яму
В Совфеде заявили, что Киев продолжает рыть себе глубокую яму - РИА Новости, 17.07.2023
В Совфеде заявили, что Киев продолжает рыть себе глубокую яму
Киевский режим роет себе глубокую яму и должен это хорошо понимать, заявил РИА Новости глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин,... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T09:58
2023-07-17T09:58
2023-07-17T09:58
происшествия
чп на крымском мосту
григорий карасин
совет федерации рф
республика крым
украина
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Киевский режим роет себе глубокую яму и должен это хорошо понимать, заявил РИА Новости глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин, комментируя ЧП на Крымском мосту, в результате которого погибли люди. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Он призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в результате произошедшего погибли два жителя региона, мужчина им женщина, а их несовершеннолетняя дочь пострадала. Данные о двух погибших подтвердил Минздрав Краснодарского края. Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что Крымский мост атаковал "террористический режим Киева". "С точки зрения перспектив, у меня такое впечатление, что Киев роет себе глубокую яму, он должен это хорошо понимать", - сказал Карасин агентству. Он назвал возмутительным произошедшее, поскольку оно касается жизни людей. Карасин также заявил, что все размышления о перспективах продления зерновой сделки после подобных атак "гипотетические".
https://ria.ru/20230717/most-1884543818.html
https://ria.ru/20230717/sdelka-1884481342.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, чп на крымском мосту, григорий карасин, совет федерации рф, республика крым, украина
Происшествия, ЧП на Крымском мосту, Григорий Карасин, Совет Федерации РФ, Республика Крым, Украина
В Совфеде заявили, что Киев продолжает рыть себе глубокую яму
Сенатор Карасин: атакуя Крымский мост, Киев должен понимать, что роет себе глубокую яму
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Киевский режим роет себе глубокую яму и должен это хорошо понимать, заявил РИА Новости глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин, комментируя ЧП на Крымском мосту, в результате которого погибли люди.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов
сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края
. Он призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
, в результате произошедшего погибли два жителя региона, мужчина им женщина, а их несовершеннолетняя дочь пострадала. Данные о двух погибших подтвердил Минздрав Краснодарского края. Глава парламента Крыма Владимир Константинов
заявил, что Крымский мост атаковал "террористический режим Киева".
СБ Украины фактически признала организацию атаки на Крымский мост
"С точки зрения перспектив, у меня такое впечатление, что Киев роет себе глубокую яму, он должен это хорошо понимать", - сказал Карасин агентству.
Он назвал возмутительным произошедшее, поскольку оно касается жизни людей.
Карасин также заявил, что все размышления о перспективах продления зерновой сделки после подобных атак "гипотетические".
Зерновая сделка: сегодня решится все