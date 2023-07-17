Рейтинг@Mail.ru
В Совфеде заявили, что Киев продолжает рыть себе глубокую яму - РИА Новости, 17.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:58 17.07.2023
https://ria.ru/20230717/most-1884544549.html
В Совфеде заявили, что Киев продолжает рыть себе глубокую яму
В Совфеде заявили, что Киев продолжает рыть себе глубокую яму - РИА Новости, 17.07.2023
В Совфеде заявили, что Киев продолжает рыть себе глубокую яму
Киевский режим роет себе глубокую яму и должен это хорошо понимать, заявил РИА Новости глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин,... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T09:58
2023-07-17T09:58
происшествия
чп на крымском мосту
григорий карасин
совет федерации рф
республика крым
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/11/1884536386_0:23:800:473_1920x0_80_0_0_d460cc320e402dc18bc47f95856fa4ae.jpg
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Киевский режим роет себе глубокую яму и должен это хорошо понимать, заявил РИА Новости глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин, комментируя ЧП на Крымском мосту, в результате которого погибли люди. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Он призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в результате произошедшего погибли два жителя региона, мужчина им женщина, а их несовершеннолетняя дочь пострадала. Данные о двух погибших подтвердил Минздрав Краснодарского края. Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что Крымский мост атаковал "террористический режим Киева". "С точки зрения перспектив, у меня такое впечатление, что Киев роет себе глубокую яму, он должен это хорошо понимать", - сказал Карасин агентству. Он назвал возмутительным произошедшее, поскольку оно касается жизни людей. Карасин также заявил, что все размышления о перспективах продления зерновой сделки после подобных атак "гипотетические".
https://ria.ru/20230717/most-1884543818.html
https://ria.ru/20230717/sdelka-1884481342.html
республика крым
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/11/1884536386_70:0:731:496_1920x0_80_0_0_f94c94c98147a7ba9b3f67cc0cbf9146.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, чп на крымском мосту, григорий карасин, совет федерации рф, республика крым, украина
Происшествия, ЧП на Крымском мосту, Григорий Карасин, Совет Федерации РФ, Республика Крым, Украина
В Совфеде заявили, что Киев продолжает рыть себе глубокую яму

Сенатор Карасин: атакуя Крымский мост, Киев должен понимать, что роет себе глубокую яму

© RT на русском/TelegramПоследствия ЧП на Крымском мосту
Последствия ЧП на Крымском мосту
© RT на русском/Telegram
Последствия ЧП на Крымском мосту
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Киевский режим роет себе глубокую яму и должен это хорошо понимать, заявил РИА Новости глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин, комментируя ЧП на Крымском мосту, в результате которого погибли люди.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Он призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в результате произошедшего погибли два жителя региона, мужчина им женщина, а их несовершеннолетняя дочь пострадала. Данные о двух погибших подтвердил Минздрав Краснодарского края. Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что Крымский мост атаковал "террористический режим Киева".
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
СБ Украины фактически признала организацию атаки на Крымский мост
09:54
"С точки зрения перспектив, у меня такое впечатление, что Киев роет себе глубокую яму, он должен это хорошо понимать", - сказал Карасин агентству.
Он назвал возмутительным произошедшее, поскольку оно касается жизни людей.
Карасин также заявил, что все размышления о перспективах продления зерновой сделки после подобных атак "гипотетические".
Погрузка зерна в порту Измаила, Украина - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
Зерновая сделка: сегодня решится все
08:00
 
ПроисшествияЧП на Крымском мостуГригорий КарасинСовет Федерации РФРеспублика КрымУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала