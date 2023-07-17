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Террористический режим Киева атаковал Крымский мост, заявил Константинов - РИА Новости, 17.07.2023
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08:48 17.07.2023 (обновлено: 09:28 17.07.2023)
https://ria.ru/20230717/most-1884532772.html
Террористический режим Киева атаковал Крымский мост, заявил Константинов
Террористический режим Киева атаковал Крымский мост, заявил Константинов - РИА Новости, 17.07.2023
Террористический режим Киева атаковал Крымский мост, заявил Константинов
Причиной ЧП на Крымском мосту стала террористическая атака властей Украины, сообщил глава парламента Крыма Владимир Константинов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T08:48
2023-07-17T09:28
чп на крымском мосту
республика крым
владимир константинов
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл — РИА Новости. Причиной ЧП на Крымском мосту стала террористическая атака властей Украины, сообщил глава парламента Крыма Владимир Константинов в своем Telegram-канале."Сегодня ночью террористический режим Киева совершил новое преступление — атаковал Крымский мост. В Киеве не могли не знать, что автомобильная часть перехода — исключительно гражданский объект", — говорится в публикации.Константинов уточнил, что железнодорожное полотно не повреждено, Крым связан с Россией коридором на севере, также есть возможность паромного сообщения, поэтому регион не изолирован.Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов прокомментировал ЧП на Крымском мосту, процитировав слова главы ведомства Кирилла Буданова о том, что "эта конструкция лишняя".В понедельник утром глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о чрезвычайном происшествии на мосту через Керченский пролив. Автомобильное движение временно остановили.В результате ЧП погибла семейная пара — жители Белгородской области. Их несовершеннолетняя дочь получила травмы, ее госпитализировали в реанимационное отделение Темрюкской больницы.Аксенов призвал воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы.
https://ria.ru/20230717/most-1884536151.html
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чп на крымском мосту, республика крым, владимир константинов, украина
ЧП на Крымском мосту, Республика Крым, Владимир Константинов, Украина
Террористический режим Киева атаковал Крымский мост, заявил Константинов

Политик Константинов заявил, что террористический режим Киева атаковал Крымский мост

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкВид на Крымский мост
Вид на Крымский мост - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Вид на Крымский мост. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл — РИА Новости. Причиной ЧП на Крымском мосту стала террористическая атака властей Украины, сообщил глава парламента Крыма Владимир Константинов в своем Telegram-канале.
«
"Сегодня ночью террористический режим Киева совершил новое преступление — атаковал Крымский мост. В Киеве не могли не знать, что автомобильная часть перехода — исключительно гражданский объект", — говорится в публикации.
Константинов уточнил, что железнодорожное полотно не повреждено, Крым связан с Россией коридором на севере, также есть возможность паромного сообщения, поэтому регион не изолирован.
Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов прокомментировал ЧП на Крымском мосту, процитировав слова главы ведомства Кирилла Буданова о том, что "эта конструкция лишняя".
Пункт досмотра транспортных средств у въезда на Крымский мост - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
СМИ: к атаке на Крымский мост причастны СБУ и ВМС Украины
09:06
В понедельник утром глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о чрезвычайном происшествии на мосту через Керченский пролив. Автомобильное движение временно остановили.
В результате ЧП погибла семейная пара — жители Белгородской области. Их несовершеннолетняя дочь получила травмы, ее госпитализировали в реанимационное отделение Темрюкской больницы.
Аксенов призвал воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы.
Остановлено автомобильное движение – Аксенов о ЧП на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
В Сети появились кадры пробки на Крымском мосту
09:02
 
ЧП на Крымском мостуРеспублика КрымВладимир КонстантиновУкраина
 
 
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