https://ria.ru/20230717/most-1884534819.html

Разведка Украины издевательски прокомментировала ЧП на Крымском мосту

Разведка Украины издевательски прокомментировала ЧП на Крымском мосту - РИА Новости, 17.07.2023

Разведка Украины издевательски прокомментировала ЧП на Крымском мосту

Представитель главного управления разведки Украины Андрей Юсов прокомментировал ЧП с гибелью двух человек и ранением ребенка на Крымском мосту, процитировав... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T09:00

2023-07-17T09:00

2023-07-17T09:01

украина

кирилл буданов

краснодарский край

республика крым

происшествия

чп на крымском мосту

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Представитель главного управления разведки Украины Андрей Юсов прокомментировал ЧП с гибелью двух человек и ранением ребенка на Крымском мосту, процитировав слова главы ведомства Кирилла Буданова о том, что "эта конструкция лишняя". Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об остановке движения по Крымскому мосту из-за ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Он призвал жителей Крыма и гостей полуострова воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые регионы. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в результате произошедшего погибли два жителя региона, мужчина им женщина, а их несовершеннолетняя дочь пострадала. Данные о двух погибших подтвердил минздрав Краснодарского края. "Сейчас весь мир видит многокилометровые пробки и нарушения мостовых конструкций. Что касается дополнительных комментариев причин этого - мы не комментируем. Можно лишь процитировать слова руководителя ГУР МОУ Кирилла Буданова о том, что "Крымский мост - конструкция там лишняя", приводит слова Юсова украинская телерадиокомпания "Общественное" на своем сайте. В России Буданову предъявлено обвинение в теракте, создании террористического сообщества, незаконном обороте взрывчатых веществ и оружия. Он объявлен в международный розыск. ФСБ России ранее заявляла, что Буданов является организатором теракта на Крымском мосту осенью прошлого года. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тонны. Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк в конце мая, комментируя теракт на Крымском мосту осенью 2022 года, назвал мост "логистическим путем", который они "обязаны были перерезать". Замминистра обороны Украины Анна Маляр, комментируя теракт на Крымском мосту в октябре прошлого года в своем телеграм-канале писала: "273 дня как нанесли первый удар по Крымскому мосту, чтобы нарушить россиянам логистику". На Крымском мосту рано утром 8 октября 2022 года произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. По его словам, после взрыва на Крымском мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками.

https://ria.ru/20230717/most-1884533975.html

https://ria.ru/20230528/ukraina-1874560721.html

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украина, кирилл буданов, краснодарский край, республика крым, происшествия, чп на крымском мосту