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МИД Бразилии допустил углубление диалога между Меркосур и ЕАЭС - РИА Новости, 17.07.2023
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15:09 17.07.2023 (обновлено: 16:15 17.07.2023)
https://ria.ru/20230717/merkosur-1884668102.html
МИД Бразилии допустил углубление диалога между Меркосур и ЕАЭС
МИД Бразилии допустил углубление диалога между Меркосур и ЕАЭС - РИА Новости, 17.07.2023
МИД Бразилии допустил углубление диалога между Меркосур и ЕАЭС
Институциональный диалог между торговым блоком Южной Америки Меркосур и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) идет и может быть углублен, сообщил в интервью... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T15:09
2023-07-17T16:15
в мире
бразилия
мауру виейра
евразийский экономический союз
меркосур
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МОНТЕВИДЕО, 17 июл - РИА Новости. Институциональный диалог между торговым блоком Южной Америки Меркосур и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) идет и может быть углублен, сообщил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Бразилии Мауру Виейра. "Между блоками уже идет институциональный диалог, который может быть углублен. Внешние переговоры Меркосур являются одним из приоритетных направлений деятельности блока в настоящее время. Безусловно, есть пространство, в котором можно оценить перспективы углубления диалога", - сказал Виейра, отвечая на вопрос о перспективах свободной торговли между Меркосур и ЕАЭС. По словам дипломата, в настоящий момент приоритет организации отдается процессу согласования договора о свободной торговле с Евросоюзом. Несмотря на проявленную заинтересованность Пекина в заключении аналогичного соглашения с Меркосур, блок намерен завершить сложные переговоры с Европой, прежде чем начинать новые. Читайте полный текст интервью Мауру Виэйры &gt;&gt;
https://ria.ru/20230705/merkosur-1882275199.html
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в мире, бразилия, мауру виейра, евразийский экономический союз, меркосур
В мире, Бразилия, Мауру Виейра, Евразийский экономический союз, Меркосур
МИД Бразилии допустил углубление диалога между Меркосур и ЕАЭС

Глава МИД Бразилии Виейра: диалог между Меркосур и ЕАЭС идет, и его можно углубить

© AP Photo / Ebrahim NorooziГлава МИД Бразилии Мауру Виэйра
Глава МИД Бразилии Мауру Виэйра - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Глава МИД Бразилии Мауру Виэйра. Архивное фото
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МОНТЕВИДЕО, 17 июл - РИА Новости. Институциональный диалог между торговым блоком Южной Америки Меркосур и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) идет и может быть углублен, сообщил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Бразилии Мауру Виейра.
"Между блоками уже идет институциональный диалог, который может быть углублен. Внешние переговоры Меркосур являются одним из приоритетных направлений деятельности блока в настоящее время. Безусловно, есть пространство, в котором можно оценить перспективы углубления диалога", - сказал Виейра, отвечая на вопрос о перспективах свободной торговли между Меркосур и ЕАЭС.
По словам дипломата, в настоящий момент приоритет организации отдается процессу согласования договора о свободной торговле с Евросоюзом. Несмотря на проявленную заинтересованность Пекина в заключении аналогичного соглашения с Меркосур, блок намерен завершить сложные переговоры с Европой, прежде чем начинать новые.
Читайте полный текст интервью Мауру Виэйры >>
Церемония фотографирования лидеров стран Меркосур во время саммита в Пуэрто-Игуасу, Аргентина. 4 июля 2023 - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
Лидеры стран Меркосур не смогли принять декларацию по итогам саммита
5 июля, 03:38
 
В миреБразилияМауру ВиейраЕвразийский экономический союзМеркосур
 
 
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