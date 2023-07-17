https://ria.ru/20230717/merkosur-1884668102.html
МИД Бразилии допустил углубление диалога между Меркосур и ЕАЭС
МИД Бразилии допустил углубление диалога между Меркосур и ЕАЭС - РИА Новости, 17.07.2023
МИД Бразилии допустил углубление диалога между Меркосур и ЕАЭС
Институциональный диалог между торговым блоком Южной Америки Меркосур и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) идет и может быть углублен, сообщил в интервью... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T15:09
2023-07-17T15:09
2023-07-17T16:15
в мире
бразилия
мауру виейра
евразийский экономический союз
меркосур
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МОНТЕВИДЕО, 17 июл - РИА Новости. Институциональный диалог между торговым блоком Южной Америки Меркосур и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) идет и может быть углублен, сообщил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Бразилии Мауру Виейра. "Между блоками уже идет институциональный диалог, который может быть углублен. Внешние переговоры Меркосур являются одним из приоритетных направлений деятельности блока в настоящее время. Безусловно, есть пространство, в котором можно оценить перспективы углубления диалога", - сказал Виейра, отвечая на вопрос о перспективах свободной торговли между Меркосур и ЕАЭС. По словам дипломата, в настоящий момент приоритет организации отдается процессу согласования договора о свободной торговле с Евросоюзом. Несмотря на проявленную заинтересованность Пекина в заключении аналогичного соглашения с Меркосур, блок намерен завершить сложные переговоры с Европой, прежде чем начинать новые. Читайте полный текст интервью Мауру Виэйры >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бразилия, мауру виейра, евразийский экономический союз, меркосур
В мире, Бразилия, Мауру Виейра, Евразийский экономический союз, Меркосур
МИД Бразилии допустил углубление диалога между Меркосур и ЕАЭС
Глава МИД Бразилии Виейра: диалог между Меркосур и ЕАЭС идет, и его можно углубить