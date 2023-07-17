https://ria.ru/20230717/merkosur-1884668102.html

МИД Бразилии допустил углубление диалога между Меркосур и ЕАЭС

МИД Бразилии допустил углубление диалога между Меркосур и ЕАЭС - РИА Новости, 17.07.2023

МИД Бразилии допустил углубление диалога между Меркосур и ЕАЭС

Институциональный диалог между торговым блоком Южной Америки Меркосур и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) идет и может быть углублен, сообщил в интервью... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T15:09

2023-07-17T15:09

2023-07-17T16:15

в мире

бразилия

мауру виейра

евразийский экономический союз

меркосур

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МОНТЕВИДЕО, 17 июл - РИА Новости. Институциональный диалог между торговым блоком Южной Америки Меркосур и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) идет и может быть углублен, сообщил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Бразилии Мауру Виейра. "Между блоками уже идет институциональный диалог, который может быть углублен. Внешние переговоры Меркосур являются одним из приоритетных направлений деятельности блока в настоящее время. Безусловно, есть пространство, в котором можно оценить перспективы углубления диалога", - сказал Виейра, отвечая на вопрос о перспективах свободной торговли между Меркосур и ЕАЭС. По словам дипломата, в настоящий момент приоритет организации отдается процессу согласования договора о свободной торговле с Евросоюзом. Несмотря на проявленную заинтересованность Пекина в заключении аналогичного соглашения с Меркосур, блок намерен завершить сложные переговоры с Европой, прежде чем начинать новые. Читайте полный текст интервью Мауру Виэйры >>

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Кирилл Волков

в мире, бразилия, мауру виейра, евразийский экономический союз, меркосур