https://ria.ru/20230717/krym-1884540489.html

На Крымском мосту произошло ЧП. Что известно к настоящему моменту

На Крымском мосту произошло ЧП. Что известно к настоящему моменту - РИА Новости, 17.07.2023

На Крымском мосту произошло ЧП. Что известно к настоящему моменту

На мосту через Керченский пролив ночью произошло ЧП, движение в районе инцидента приостановлено, на подъезде к переправе образовалась многокилометровая пробка,... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T09:30

2023-07-17T09:30

2023-07-17T10:23

происшествия

керченский пролив

краснодарский край

сергей аксенов (политик)

владимир константинов

кирилл буданов

вооруженные силы украины

министерство обороны украины

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. На мосту через Керченский пролив ночью произошло ЧП, движение в районе инцидента приостановлено, на подъезде к переправе образовалась многокилометровая пробка, сообщил в Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов."На Крымском мосту остановлено движение: произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Работают правоохранительные органы и все ответственные службы", — говорится в публикации.В результате инцидента погибла семейная пара — жители Белгородской области. Их несовершеннолетняя дочь получила травмы, ее госпитализировали в реанимационное отделение Темрюкской больницы.Как заявили в Минтрансе, на пролетах переправы повреждено дорожное полотно, при этом опоры целы."Сами конструкции пролетов находятся на своих опорах. В Минтрансе не подтвердили ранее появившуюся информацию в СМИ о повреждении опор", — отметили в ведомстве.Жителей и гостей полуострова призвали воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые российские регионы. Движение железнодорожного транспорта власти обещали восстановить к девяти часам утра, поезда в сообщении с Краснодарским краем следуют по графику. Оперштаб Кубани, в свою очередь, напомнил, что паромная переправа не работает из-за непогоды с 16 июля.Председатель регионального парламента Владимир Константинов назвал происшедшее "террористической атакой властей Украины"."Сегодня ночью террористический режим Киева совершил новое преступление — атаковал Крымский мост. В Киеве не могли не знать, что автомобильная часть перехода — исключительно гражданский объект", — заявил политик.По данным агентства РБК-Украина, атака на Крымский мост была "спецоперацией военно-морских сил ВСУ и службы безопасности Украины". Источник рассказал журналистам, что мост атаковали с помощью надводных дронов. Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов прокомментировал инцидент, процитировав слова главы ведомства Кирилла Буданова о том, что "эта конструкция лишняя".

https://ria.ru/20230717/most-1884533975.html

https://ria.ru/20230717/turisty-1884538033.html

https://ria.ru/20230717/most-1884535229.html

керченский пролив

краснодарский край

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происшествия, керченский пролив, краснодарский край, сергей аксенов (политик), владимир константинов, кирилл буданов, вооруженные силы украины, министерство обороны украины, чп на крымском мосту