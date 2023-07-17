https://ria.ru/20230717/krym-1884540489.html
На Крымском мосту произошло ЧП. Что известно к настоящему моменту
На Крымском мосту произошло ЧП. Что известно к настоящему моменту - РИА Новости, 17.07.2023
На Крымском мосту произошло ЧП. Что известно к настоящему моменту
На мосту через Керченский пролив ночью произошло ЧП, движение в районе инцидента приостановлено, на подъезде к переправе образовалась многокилометровая пробка,... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T09:30
2023-07-17T09:30
2023-07-17T10:23
происшествия
керченский пролив
краснодарский край
сергей аксенов (политик)
владимир константинов
кирилл буданов
вооруженные силы украины
министерство обороны украины
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. На мосту через Керченский пролив ночью произошло ЧП, движение в районе инцидента приостановлено, на подъезде к переправе образовалась многокилометровая пробка, сообщил в Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов."На Крымском мосту остановлено движение: произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Работают правоохранительные органы и все ответственные службы", — говорится в публикации.В результате инцидента погибла семейная пара — жители Белгородской области. Их несовершеннолетняя дочь получила травмы, ее госпитализировали в реанимационное отделение Темрюкской больницы.Как заявили в Минтрансе, на пролетах переправы повреждено дорожное полотно, при этом опоры целы."Сами конструкции пролетов находятся на своих опорах. В Минтрансе не подтвердили ранее появившуюся информацию в СМИ о повреждении опор", — отметили в ведомстве.Жителей и гостей полуострова призвали воздержаться от поездок через Крымский мост, выбирать альтернативный маршрут через новые российские регионы. Движение железнодорожного транспорта власти обещали восстановить к девяти часам утра, поезда в сообщении с Краснодарским краем следуют по графику. Оперштаб Кубани, в свою очередь, напомнил, что паромная переправа не работает из-за непогоды с 16 июля.Председатель регионального парламента Владимир Константинов назвал происшедшее "террористической атакой властей Украины"."Сегодня ночью террористический режим Киева совершил новое преступление — атаковал Крымский мост. В Киеве не могли не знать, что автомобильная часть перехода — исключительно гражданский объект", — заявил политик.По данным агентства РБК-Украина, атака на Крымский мост была "спецоперацией военно-морских сил ВСУ и службы безопасности Украины". Источник рассказал журналистам, что мост атаковали с помощью надводных дронов. Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов прокомментировал инцидент, процитировав слова главы ведомства Кирилла Буданова о том, что "эта конструкция лишняя".
https://ria.ru/20230717/most-1884533975.html
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происшествия, керченский пролив, краснодарский край, сергей аксенов (политик), владимир константинов, кирилл буданов, вооруженные силы украины, министерство обороны украины, чп на крымском мосту
Происшествия, Керченский пролив, Краснодарский край, Сергей Аксенов (политик), Владимир Константинов, Кирилл Буданов, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны Украины, ЧП на Крымском мосту
На Крымском мосту произошло ЧП. Что известно к настоящему моменту
На мосту через Керченский пролив произошло ЧП. Что известно к настоящему моменту