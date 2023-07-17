https://ria.ru/20230717/kruz-1884591740.html
Фильм с Томом Крузом возглавил прокат в России и СНГ за уикенд
Фильм с Томом Крузом возглавил прокат в России и СНГ за уикенд - РИА Новости, 17.07.2023
Фильм с Томом Крузом возглавил прокат в России и СНГ за уикенд
Фильм "Миссия: невыполнима. Смертельная расплата, часть 1" возглавил прокат в России и СНГ за прошедшие выходные, сообщил портал Kinobusiness.com. Картина... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T13:18
2023-07-17T13:18
2023-07-17T13:18
культура
том круз
россия
снг
бен аффлек
джеки чан
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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Фильм "Миссия: невыполнима. Смертельная расплата, часть 1" возглавил прокат в России и СНГ за прошедшие выходные, сообщил портал Kinobusiness.com. Картина собрала 42,8 миллиона рублей.В главной роли – Том Круз. Он сыграл секретного агента Итана Ханта, который вместе со своей командой противостоит вышедшему из под контроля искусственному интеллекту Entity. Ему в очередной раз предстоит спасти человечество от нависшей над ним угрозы. Вторую строчку рейтинга заняла кинолента "Гипнотик" с Беном Аффлеком. Она заработала 41 миллион рублей в прокате. Режиссером фильма выступил Роберт Родригез, прославившийся работами "От заката до рассвета" и "Город грехов". Следующим в рейтинге стал российский триллер "Кентавр" со сборами в 37 миллионов рублей. В фильме рассказывается об одной ночи из жизни таксиста Саши и его пассажирки Лизы, которая ищет опасного маньяка. На четвертом месте в топ-5 оказалась картина "Круче некуда", заработавшая 32,4 миллиона рублей. Главную роль в фильме исполнил Джеки Чан. По сюжету ему предстоит спасти заложников от международных преступников. Однако главный герой вынужден оказаться в команде с наемником, с которым у него не складываются отношения. Пятую строчку в рейтинге занял первый снятый в космосе фильм "Вызов" с Юлией Пересильд в главной роли. Его сборы – 19,3 миллиона рублей. Создатели картины провели на борту МКС 12 съемочных смен. Ранее стало известно, какие западные фильмы вышли в российских кинотеатрах. На экраны 20 июля выйдут "Жанна Дюбарри" с Джонни Деппом в главной роли, а также "Схватка с дьяволом" с Николасом Кейджем.
https://ria.ru/20230712/kino-1883723119.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
том круз, россия, снг, бен аффлек, джеки чан
Культура, Том Круз, Россия, СНГ, Бен Аффлек, Джеки Чан
Фильм с Томом Крузом возглавил прокат в России и СНГ за уикенд
Седьмая часть киноленты "Миссия невыполнима" возглавила прокат в России и СНГ за уикенд
МОСКВА, 17 июл – РИА Новости.
Фильм "Миссия: невыполнима. Смертельная расплата, часть 1" возглавил прокат в России и СНГ за прошедшие выходные, сообщил
портал Kinobusiness.com. Картина собрала 42,8 миллиона рублей.
В главной роли – Том Круз. Он сыграл секретного агента Итана Ханта, который вместе со своей командой противостоит вышедшему из под контроля искусственному интеллекту Entity. Ему в очередной раз предстоит спасти человечество от нависшей над ним угрозы.
Вторую строчку рейтинга заняла кинолента "Гипнотик" с Беном Аффлеком. Она заработала 41 миллион рублей в прокате. Режиссером фильма выступил Роберт Родригез, прославившийся работами "От заката до рассвета" и "Город грехов".
Следующим в рейтинге стал российский триллер "Кентавр" со сборами в 37 миллионов рублей. В фильме рассказывается об одной ночи из жизни таксиста Саши и его пассажирки Лизы, которая ищет опасного маньяка.
На четвертом месте в топ-5 оказалась картина "Круче некуда", заработавшая 32,4 миллиона рублей. Главную роль в фильме исполнил Джеки Чан. По сюжету ему предстоит спасти заложников от международных преступников. Однако главный герой вынужден оказаться в команде с наемником, с которым у него не складываются отношения.
Пятую строчку в рейтинге занял первый снятый в космосе фильм "Вызов" с Юлией Пересильд в главной роли. Его сборы – 19,3 миллиона рублей. Создатели картины провели на борту МКС 12 съемочных смен.
Ранее стало известно
, какие западные фильмы вышли в российских кинотеатрах. На экраны 20 июля выйдут "Жанна Дюбарри" с Джонни Деппом в главной роли, а также "Схватка с дьяволом" с Николасом Кейджем.
Трейлер "Вилли Вонки" набрал более восьми миллионов просмотров с премьеры