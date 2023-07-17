https://ria.ru/20230717/kruz-1884591740.html

Фильм с Томом Крузом возглавил прокат в России и СНГ за уикенд

Фильм с Томом Крузом возглавил прокат в России и СНГ за уикенд - РИА Новости, 17.07.2023

Фильм с Томом Крузом возглавил прокат в России и СНГ за уикенд

Фильм "Миссия: невыполнима. Смертельная расплата, часть 1" возглавил прокат в России и СНГ за прошедшие выходные, сообщил портал Kinobusiness.com. Картина... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T13:18

2023-07-17T13:18

2023-07-17T13:18

культура

том круз

россия

снг

бен аффлек

джеки чан

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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Фильм "Миссия: невыполнима. Смертельная расплата, часть 1" возглавил прокат в России и СНГ за прошедшие выходные, сообщил портал Kinobusiness.com. Картина собрала 42,8 миллиона рублей.В главной роли – Том Круз. Он сыграл секретного агента Итана Ханта, который вместе со своей командой противостоит вышедшему из под контроля искусственному интеллекту Entity. Ему в очередной раз предстоит спасти человечество от нависшей над ним угрозы. Вторую строчку рейтинга заняла кинолента "Гипнотик" с Беном Аффлеком. Она заработала 41 миллион рублей в прокате. Режиссером фильма выступил Роберт Родригез, прославившийся работами "От заката до рассвета" и "Город грехов". Следующим в рейтинге стал российский триллер "Кентавр" со сборами в 37 миллионов рублей. В фильме рассказывается об одной ночи из жизни таксиста Саши и его пассажирки Лизы, которая ищет опасного маньяка. На четвертом месте в топ-5 оказалась картина "Круче некуда", заработавшая 32,4 миллиона рублей. Главную роль в фильме исполнил Джеки Чан. По сюжету ему предстоит спасти заложников от международных преступников. Однако главный герой вынужден оказаться в команде с наемником, с которым у него не складываются отношения. Пятую строчку в рейтинге занял первый снятый в космосе фильм "Вызов" с Юлией Пересильд в главной роли. Его сборы – 19,3 миллиона рублей. Создатели картины провели на борту МКС 12 съемочных смен. Ранее стало известно, какие западные фильмы вышли в российских кинотеатрах. На экраны 20 июля выйдут "Жанна Дюбарри" с Джонни Деппом в главной роли, а также "Схватка с дьяволом" с Николасом Кейджем.

https://ria.ru/20230712/kino-1883723119.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

том круз, россия, снг, бен аффлек, джеки чан