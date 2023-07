https://ria.ru/20230717/filmy-1883981792.html

Не смогли без нашего рынка: западные фильмы, которые увидят в России

Не смогли без нашего рынка: западные фильмы, которые увидят в России - РИА Новости, 17.07.2023

Не смогли без нашего рынка: западные фильмы, которые увидят в России

Несмотря на громкие заявления о том, что голливудские премьеры не дойдут до российских зрителей, в кинозалах от Калининграда до Владивостока есть что... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T08:00

2023-07-17T08:00

2023-07-17T08:03

культура

культура

кино

фильмы

лучшие фильмы

кино и сериалы

санкции

что посмотреть

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768397784_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_245c8a14aa91e8057c8339d12da4bcd7.jpg

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости, Анастасия Силкина. Несмотря на громкие заявления о том, что голливудские премьеры не дойдут до российских зрителей, в кинозалах от Калининграда до Владивостока есть что посмотреть. Прямо сейчас можно увидеть Бена Аффлека в роли детектива в триллере "Гипнотик" или Джеки Чана в компании рестлера Джона Сины в "Круче некуда". О других западных киноновинках года — в материале РИА Новости."Жанна Дюбарри": триумфальное возвращение Джонни ДеппаНа большой экран 20 июля выйдет историческая драма Майвенн Ле Беско "Жанна Дюбарри". Фильм стал триумфальным возвращением Джонни Деппа, его первой за три года ролью после долгих судебных разбирательств с экс-супругой Эмбер Херд. Картина в мае открыла Каннский кинофестиваль и сорвала овации.Действие разворачивается во Франции XVIII века. Простолюдинка Жанна (в исполнении Майвенн) поднимается по парижской социальной лестнице благодаря романам с аристократами, в числе которых граф Дюбарри и герцог Ришелье (Пьер Ришар), и становится фавориткой короля Людовика XV (Джонни Депп). Отношения монарха и Жанны вызывают сложные чувства у придворных.Примечательно, что "Жанна Дюбарри" — картина совместного производства французских компаний Why Not Productions и France Televisions, фонда Red Sea Film Festival Foundation, британской IN.2 Film, а также российской кинокомпании Russian World Vision во главе с продюсером Константином Елкиным и онлайн-кинотеатра Okko в статусе дистрибьютора прав в digital-среде на территории России и СНГ."Схватка с дьяволом": Николас Кейдж потребует расплатыВ психологическом триллере Юваля Адлера "Схватка с дьяволом" Кейдж сыграл пассажира такси, которому вряд ли поставят пять звездочек в мобильном приложении.В день, когда жена простого водителя (Юэль Киннаман) должна вот-вот родить, к нему в машину садится странный вооруженный человек. И утверждает, что сегодня главный герой заплатит за все, что совершил в прошлом. Таксист пытается убедить киллера, что он обычный трудяга, но так ли это — большой вопрос. В прокате — с 20 июля."Леди Баг и Супер-Кот": популярный детский сериал теперь в киноГерои любимого детьми сериала выйдут на большой экран: прокат французского мультблокбастера "Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы" стартует 17 августа."У проекта миллионы фанатов в России, и нам не терпится показать им и вообще всем любителям красочной анимации это веселое, доброе и яркое кино", — отметила в беседе с РИА Новости операционный директор дистрибьюторской компании "Экспонента Фильм" Елена Верниковская.Зрители увидят, с чего началась история супергероини. Когда городу грозила опасность, обычная школьница Маринетт и мальчик Адриан, в которого она влюблена, превратились в Леди Баг и Супер-Кота. Их способности помогают бороться со злом, но при этом никому не известно, кто на самом деле скрывается под маской.Режиссером анимационного полного метра выступил продюсер мультсериала Джереми Заг."Гонщики на драйве": Тиль Швайгер в соревновании с молодежьюКомедийный боевик "Гонщики на драйве" выйдет 31 августа. Картина расскажет о безбашенном бывшем гонщике Берти, который держит автомастерскую. Чтобы избежать банкротства, он решает участвовать в заезде "Гонка поколений". Режиссер и исполнитель главной роли — самый известный в России немецкий актер Тиль Швайгер."Фильм будет широко представлен в кинотеатрах по всей России и в странах СНГ. Мы только что сделали премьеру трейлера "Гонщиков на драйве" и получили очень теплый отклик зрителей. У нас любят фильмы о гонках, острый юмор, безостановочный экшен и, конечно, красавчика Тиля Швайгера", — рассказала операционный директор прокатчика "Экспонента Фильм". Хелен Миррен в роли премьера Израиля: взгляд на "войну Судного дня" спустя полвекаОтмеченная всеми крупными кинопремиями, Хелен Миррен не впервые воплощает на экране великих женщин. Российские зрители 7 сентября увидят ее в роли премьер-министра Израиля 1969-1974 годов Голды Меир в исторической драме Гая Наттива "Голда. Судный день".События фильма происходят в 1973-м — в разгар "войны Судного дня" между арабами и израильтянами. На плечи Голды легло урегулирование политического конфликта."Анатомия падения": история одной семьи, рассказанная в судеДрама Жюстин Трие "Анатомия падения", получившая "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля, выйдет в российский прокат 14 сентября. После премьеры ленты на французском смотре зрители аплодировали десять минут.В центре сюжета — модная писательница Сандра Войтер (Сандра Хюллер), чья жизнь переворачивается после загадочной смерти мужа. Ей предстоит доказать свою невиновность в суде. Тем временем процесс превращается в анатомию падения брака Сандры и Самуэля (Сванн Арло).По словам генерального директора кинопрокатной компании "Про:взгляд" Татьяны Долженко, французские студии практически в полном объеме продолжают сотрудничество с российскими дистрибьюторами."Права на показ "Анатомии падения" мы приобрели еще на этапе сценария, до начала съемок. Контракты, как правило, предусматривают, что премьера может состояться не раньше, чем картину покажут в основной стране проката — в данном случае во Франции", — объяснила Долженко долгий путь фильма к российским зрителям."Неудержимые 4": экшен-звезды снова в сбореПод слоганом "Они вернулись с новой силой!" 21 сентября в кино покажут четвертую серию приключений отряда наемников "Неудержимые".Компанию Сильвестру Сталлоне (в роли Барни Росса), Джейсону Стэйтему (Ли Кристмас) и Дольфу Лундгрену (Гуннар Йенсен) на экране составят Меган Фокс и рэпер 50 Cent. Режиссерское кресло занял Скотт Во, работу которого можно оценить в "Need for Speed: Жажда скорости" (2014) и новинке этого лета "Круче некуда".Поклонников боевика ждут перемены: Барни Росс выбывает из строя, а Ли Кристмас отстранен от операций. В команду набирают новых бойцов, но они попадают в плен. Ли Кристмасу предстоит в одиночку пробраться в логово противника и освободить команду, попутно предотвратив глобальную катастрофу."Догмен": супергерой от Люка Бессона, который понимает собакЕще одна французская киноновинка — от мастера жанра экшен Люка Бессона. В прокат 28 сентября выйдет "Догмен".Догмен (Калеб Лэндри Джонс) обладает суперспособностью лучше всех понимать собак и управлять ими. В отличие от типичных супергероев комиксов, его не волнуют проблемы людей: важно лишь довольство стаи. Однако, как гласит описание, он единственный отдает команду "Взять", когда город прибирает к рукам влиятельный наркобарон."Дворец" Романа Полански: Александр Петров в черной комедии о богачахОкруженный скандалами, но завоевавший славу культового польско-французский режиссер Роман Полански снял черную комедию "Дворец", которую в России увидят 23 ноября. Мировая премьера, как ожидается, пройдет в рамках Венецианского кинофестиваля в сентябре.События фильма разворачиваются в шикарном отеле на курорте в швейцарских Альпах в 1999-м накануне Нового года. Судьбы постояльцев гостиницы переплетаются перед наступлением нового тысячелетия.Российскому зрителю картина будет особенно интересна из-за каста: наряду с немецким актером Оливером Мазуччи, звездой французского кино Фанни Ардан, Микки Рурком и другими иностранцами на экране появится Александр Петров.Продолжение "Трех мушкетеров": тайны МиледиЗимой выйдет вторая часть исторического экшена Мартина Бурбулона "Три мушкетера", посвященная Миледи в исполнении Евы Грин.Начало дилогии — о Д’Артаньяне — зрители увидели весной. Молодой гасконец в исполнении Франсуа Севиля прибывает в Париж, чтобы стать мушкетером. Судьба сводит его со знаменитым трио: Атосом (Венсан Кассель), Портосом (Пио Мармай) и Арамисом (Ромен Дорис), а сам Д’Артаньян оказывается в эпицентре заговора, связанного с королевским двором. Людовика XIII сыграл Луи Гаррель.В российском прокате с 14 декабря.

https://ria.ru/20230630/filmy-1881550912.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

культура, кино, фильмы, лучшие фильмы, кино и сериалы, санкции, что посмотреть