https://ria.ru/20230717/kndr-1884665053.html

Сестра Ким Чен Ына заявила о нежелании КНДР вести диалог с США

Сестра Ким Чен Ына заявила о нежелании КНДР вести диалог с США - РИА Новости, 17.07.2023

Сестра Ким Чен Ына заявила о нежелании КНДР вести диалог с США

Замглавы отдела ЦК Трудовой партии Северной Кореи и сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон заявила, что Пхеньян не имеет никакого желания вступать в диалог с РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T14:59

2023-07-17T14:59

2023-07-17T14:59

в мире

сша

ким чен ын

ким ё чжон

кндр (северная корея)

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ТОКИО, 17 июл – РИА Новости. Замглавы отдела ЦК Трудовой партии Северной Кореи и сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон заявила, что Пхеньян не имеет никакого желания вступать в диалог с США и готов "самоотверженно ответить на любые действия, которые нарушают суверенитет и территориальную целостность" страны. "США должны понимать, почему мы не имеем никакого интереса в ведении диалога с ними… Независимо от того, что и как пообещал бывший их президент, это США и Республика Корея, которые перевернули это, будто бы ладонь чьей-то руки, когда пришли к правлению новые правительства", - отмечается в заявлении Ким Ё Чжон, обнародованном Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК). В сообщении также подчеркивается, что в связи с подобными действиями США и Южной Кореи нет необходимости "противостоять каким-то индивидуальным личностям вроде Юн Сок Ёля или Байдена", а нужно "выстраивать долгосрочную стратегию против США и их корейского агента с целью построения системы гарантий безопасности" для КНДР. "Это заблуждение, если США считают, что они могут остановить наш прогресс и добиться необратимого разоружения путем временной остановки совместных военных учений или же размещения средств стратегического назначения, или же послабления санкционного режима, который всегда может быть изменен обратно", - уточняет сестра северокорейского лидера. По словам Ким Ё Чжон, чем больше США расширяет свое военное присутствие, тем дальше они отстраняют КНДР от переговоров. "Мы готовы самоотверженно ответить на любые действия, которые нарушают суверенитет и территориальную целостность, угрожают благополучию нашего народа и подрывают мир и стабильность на Корейском полуострове. США должны прекратить совершать глупые шаги, которые вредят нам даже под угрозой риска для самих себя", - добавила она. В минувшую среду Северная Корея провела пуск межконтинентальной баллистической твердотопливной ракеты "Хвасонпхо-18". Впоследствии Северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) подтвердило проведение пуска межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасонпхо-18". Запуском руководил лично председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын. Испытания, как сообщается, были направлены на подтверждение технической состоятельности и эксплуатационной надежности МБР и "не оказали негативного влияния на безопасность соседних стран". Полет ракеты длился 74 минуты и стал самым длительным среди выпущенных Северной Кореей баллистических ракет. Дальность полета составила одну тысячу километров, максимальная высота полета более шести тысяч километров. Ракета была выпущена по навесной траектории. Навесная траектория означает более вертикальный пуск ракеты, что позволяет сократить расстояние полета. Если бы траектория была стандартной, дальность полета составила бы около 15 тысяч километров, что позволило бы достичь любой точки на территории США.

https://ria.ru/20230714/koreya-1884248541.html

https://ria.ru/20230713/kndr-1883872548.html

https://ria.ru/20230418/kndr-1865975535.html

сша

кндр (северная корея)

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

в мире, сша, ким чен ын, ким ё чжон, кндр (северная корея)