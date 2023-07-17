https://ria.ru/20230717/khorzhan-1884641742.html

Появились подробности убийства лидера компартии Приднестровья Хоржана

Появились подробности убийства лидера компартии Приднестровья Хоржана - РИА Новости, 17.07.2023

Появились подробности убийства лидера компартии Приднестровья Хоржана

В Следственном комитете Приднестровья возбуждено уголовное дело по факту насильственной смерти лидера коммунистической партии республики Олега Хоржана,... РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T13:40

2023-07-17T13:40

2023-07-17T17:03

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ТИРАСПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости. В Следственном комитете Приднестровья возбуждено уголовное дело по факту насильственной смерти лидера коммунистической партии республики Олега Хоржана, сообщается в Telegram-канале пресс-центра МВД непризнанной Приднестровской Молдавской республики. Ранее глава КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что убит лидер приднестровской компартии Хоржан. "В понедельник, 17 июля, примерно в 11:30 в милицию поступило сообщение о том, что по месту жительства – в частном доме в селе Суклея – обнаружен труп Хоржана Олега Олеговича с признаками насильственной смерти", - говорится в сообщении ведомства. В МВД ПМР также отметили, что "на месте происшествия работает следственно-оперативная группа". В Следственном комитете возбуждено уголовное дело. "Труп Олега Хоржана обнаружила супруга в одной из комнат, рядом с открытым сейфом. Сейф пуст", - отмечено в сообщении ведомства. Хоржан 9 июля подписал декларацию с непарламентской оппозиционной в Молдавии партии "Гражданский конгресс" о солидарной борьбе за права и свободы жителей обоих берегов Днестра. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20230619/nakazanie-1879059734.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, приднестровская молдавская республика, молдавия, кпрф, олег хоржан