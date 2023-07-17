Появились подробности убийства лидера компартии Приднестровья Хоржана
СК Приднестровья возбудил уголовное дело после убийства лидера компартии ПМР Хоржана
Олег Хоржан. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости. В Следственном комитете Приднестровья возбуждено уголовное дело по факту насильственной смерти лидера коммунистической партии республики Олега Хоржана, сообщается в Telegram-канале пресс-центра МВД непризнанной Приднестровской Молдавской республики.
Ранее глава КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что убит лидер приднестровской компартии Хоржан.
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"В понедельник, 17 июля, примерно в 11:30 в милицию поступило сообщение о том, что по месту жительства – в частном доме в селе Суклея – обнаружен труп Хоржана Олега Олеговича с признаками насильственной смерти", - говорится в сообщении ведомства.
В МВД ПМР также отметили, что "на месте происшествия работает следственно-оперативная группа". В Следственном комитете возбуждено уголовное дело.
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"Труп Олега Хоржана обнаружила супруга в одной из комнат, рядом с открытым сейфом. Сейф пуст", - отмечено в сообщении ведомства.
Хоржан 9 июля подписал декларацию с непарламентской оппозиционной в Молдавии партии "Гражданский конгресс" о солидарной борьбе за права и свободы жителей обоих берегов Днестра.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.