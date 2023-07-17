https://ria.ru/20230717/khorzhan-1884601893.html

В КПРФ сообщили об убийстве лидера компартии Приднестровья Олега Хоржана

В КПРФ сообщили об убийстве лидера компартии Приднестровья Олега Хоржана - РИА Новости, 17.07.2023

В КПРФ сообщили об убийстве лидера компартии Приднестровья Олега Хоржана

Лидера приднестровской компартии Олега Хоржана убили у него дома, сообщается в Telegram-канале КПРФ. РИА Новости, 17.07.2023

2023-07-17T12:44

2023-07-17T12:44

2023-07-17T17:03

в мире

кпрф

геннадий зюганов

приднестровская молдавская республика

олег хоржан

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Лидера приднестровской компартии Олега Хоржана убили у него дома, сообщается в Telegram-канале КПРФ."Сегодня ночью погиб наш руководитель приднестровской компартии Олег Хоржан. …Убит дома, требуем немедленно приступить к расследованию и разобраться", - сказал Зюганов в ходе пресс-конференции, посвященной итогам весенней сессии Госдумы и задачам партии в новом политическом сезоне. В КПРФ отметили, что подробности инцидента выясняются. "Получили сообщение об убийстве Лидера приднестровской компартии и экс-депутата Верховного совета Приднестровья Олега Хоржана. Подробности выясняются", - сказано в телеграм-канале.

приднестровская молдавская республика

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, кпрф, геннадий зюганов, приднестровская молдавская республика, олег хоржан