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В КПРФ сообщили об убийстве лидера компартии Приднестровья Олега Хоржана
В КПРФ сообщили об убийстве лидера компартии Приднестровья Олега Хоржана - РИА Новости, 17.07.2023
В КПРФ сообщили об убийстве лидера компартии Приднестровья Олега Хоржана
Лидера приднестровской компартии Олега Хоржана убили у него дома, сообщается в Telegram-канале КПРФ. РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T12:44
2023-07-17T12:44
2023-07-17T17:03
в мире
кпрф
геннадий зюганов
приднестровская молдавская республика
олег хоржан
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Лидера приднестровской компартии Олега Хоржана убили у него дома, сообщается в Telegram-канале КПРФ."Сегодня ночью погиб наш руководитель приднестровской компартии Олег Хоржан. …Убит дома, требуем немедленно приступить к расследованию и разобраться", - сказал Зюганов в ходе пресс-конференции, посвященной итогам весенней сессии Госдумы и задачам партии в новом политическом сезоне. В КПРФ отметили, что подробности инцидента выясняются. "Получили сообщение об убийстве Лидера приднестровской компартии и экс-депутата Верховного совета Приднестровья Олега Хоржана. Подробности выясняются", - сказано в телеграм-канале.
приднестровская молдавская республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кпрф, геннадий зюганов, приднестровская молдавская республика, олег хоржан
В мире, КПРФ, Геннадий Зюганов, Приднестровская Молдавская Республика, Олег Хоржан
В КПРФ сообщили об убийстве лидера компартии Приднестровья Олега Хоржана
Глава КПРФ Зюганов: лидера приднестровской компартии Хоржана нашли мертвым у него дома