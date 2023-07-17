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В КПРФ сообщили об убийстве лидера компартии Приднестровья Олега Хоржана - РИА Новости, 17.07.2023
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12:44 17.07.2023 (обновлено: 17:03 17.07.2023)
https://ria.ru/20230717/khorzhan-1884601893.html
В КПРФ сообщили об убийстве лидера компартии Приднестровья Олега Хоржана
В КПРФ сообщили об убийстве лидера компартии Приднестровья Олега Хоржана - РИА Новости, 17.07.2023
В КПРФ сообщили об убийстве лидера компартии Приднестровья Олега Хоржана
Лидера приднестровской компартии Олега Хоржана убили у него дома, сообщается в Telegram-канале КПРФ. РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T12:44
2023-07-17T17:03
в мире
кпрф
геннадий зюганов
приднестровская молдавская республика
олег хоржан
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Лидера приднестровской компартии Олега Хоржана убили у него дома, сообщается в Telegram-канале КПРФ."Сегодня ночью погиб наш руководитель приднестровской компартии Олег Хоржан. …Убит дома, требуем немедленно приступить к расследованию и разобраться", - сказал Зюганов в ходе пресс-конференции, посвященной итогам весенней сессии Госдумы и задачам партии в новом политическом сезоне. В КПРФ отметили, что подробности инцидента выясняются. "Получили сообщение об убийстве Лидера приднестровской компартии и экс-депутата Верховного совета Приднестровья Олега Хоржана. Подробности выясняются", - сказано в телеграм-канале.
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в мире, кпрф, геннадий зюганов, приднестровская молдавская республика, олег хоржан
В мире, КПРФ, Геннадий Зюганов, Приднестровская Молдавская Республика, Олег Хоржан
В КПРФ сообщили об убийстве лидера компартии Приднестровья Олега Хоржана

Глава КПРФ Зюганов: лидера приднестровской компартии Хоржана нашли мертвым у него дома

© Фото : пресс-служба КПРФОлег Хоржан
Олег Хоржан - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© Фото : пресс-служба КПРФ
Олег Хоржан. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Лидера приднестровской компартии Олега Хоржана убили у него дома, сообщается в Telegram-канале КПРФ.
«
"Сегодня ночью погиб наш руководитель приднестровской компартии Олег Хоржан. …Убит дома, требуем немедленно приступить к расследованию и разобраться", - сказал Зюганов в ходе пресс-конференции, посвященной итогам весенней сессии Госдумы и задачам партии в новом политическом сезоне.
В КПРФ отметили, что подробности инцидента выясняются. "Получили сообщение об убийстве Лидера приднестровской компартии и экс-депутата Верховного совета Приднестровья Олега Хоржана. Подробности выясняются", - сказано в телеграм-канале.
 
В миреКПРФГеннадий ЗюгановПриднестровская Молдавская РеспубликаОлег Хоржан
 
 
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