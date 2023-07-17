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В МИД России заявили о необходимости мирного разрешения ситуации в Карабахе - РИА Новости, 17.07.2023
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18:55 17.07.2023
https://ria.ru/20230717/karabakh-1884727477.html
В МИД России заявили о необходимости мирного разрешения ситуации в Карабахе
В МИД России заявили о необходимости мирного разрешения ситуации в Карабахе - РИА Новости, 17.07.2023
В МИД России заявили о необходимости мирного разрешения ситуации в Карабахе
Россия всегда уважительно относилась к территориальной целостности Азербайджана, но это не отменяет необходимости разрешения ситуации в Карабахе мирными... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T18:55
2023-07-17T18:55
в мире
азербайджан
никол пашинян
ильхам алиев
нагорный карабах
армения
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Россия всегда уважительно относилась к территориальной целостности Азербайджана, но это не отменяет необходимости разрешения ситуации в Карабахе мирными методами, говорится в сообщении МИД РФ. Ранее в МИД Азербайджана указали, что заявление российского дипведомства от 15 июля о ситуации в Нагорном Карабахе не соответствует двусторонней декларации о союзническом взаимодействии. "В связи с некорректными комментариями МИД Азербайджана относительно заявления МИД России от 15 июля подчеркнуто, что РФ всегда с уважением относилась и относится к территориальной целостности Азербайджана", – сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве по итогам встречи замглавы МИД РФ Андрея Руденко с послом Азербайджана в Москве Поладом Бюльбюльоглы. В МИД России также отметили, что Москва "всецело привержена духу и букве" двусторонней Декларации о союзническом взаимодействии. "В то же время это не отменяет задачу комплексного продвижения процесса армяно-азербайджанской нормализации, решения всех стоящих на повестке дня вопросов, включая обеспечение прав и безопасности населения Нагорного Карабаха, исключительно мирными политико-дипломатическими методами", – подчеркнули в МИД РФ. Кроме того, российская сторона подтвердила готовность в ближайшее время организовать в Москве трехстороннюю встречу министров иностранных дел в том числе для согласования мирного договора, "с последующим выходом на саммит лидеров России, Азербайджана и Армении в Москве для подписания упомянутого документа". В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы. В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что 86,6 тысячи квадратных километров территории Азербайджана, которые готов признать Ереван, включают также территорию Карабаха. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут в ближайшем будущем подписать мирный договор, если Ереван не изменит свою позицию.
https://ria.ru/20230606/konflikt-1876599353.html
https://ria.ru/20230630/soglashenie-1881333213.html
азербайджан
нагорный карабах
армения
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в мире, азербайджан, никол пашинян, ильхам алиев, нагорный карабах, армения
В мире, Азербайджан, Никол Пашинян, Ильхам Алиев, Нагорный Карабах, Армения
В МИД России заявили о необходимости мирного разрешения ситуации в Карабахе

В МИД России заявили о необходимости разрешения ситуации в Карабахе мирными методами

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкРоссийский миротворец на блокпосту
Российский миротворец на блокпосту - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Российский миротворец на блокпосту. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Россия всегда уважительно относилась к территориальной целостности Азербайджана, но это не отменяет необходимости разрешения ситуации в Карабахе мирными методами, говорится в сообщении МИД РФ.
Ранее в МИД Азербайджана указали, что заявление российского дипведомства от 15 июля о ситуации в Нагорном Карабахе не соответствует двусторонней декларации о союзническом взаимодействии.
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов - РИА Новости, 1920, 06.06.2023
Баку и Ереван находятся на пороге мира, заявил глава МИД Азербайджана
6 июня, 22:31
"В связи с некорректными комментариями МИД Азербайджана относительно заявления МИД России от 15 июля подчеркнуто, что РФ всегда с уважением относилась и относится к территориальной целостности Азербайджана", – сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве по итогам встречи замглавы МИД РФ Андрея Руденко с послом Азербайджана в Москве Поладом Бюльбюльоглы.
В МИД России также отметили, что Москва "всецело привержена духу и букве" двусторонней Декларации о союзническом взаимодействии. "В то же время это не отменяет задачу комплексного продвижения процесса армяно-азербайджанской нормализации, решения всех стоящих на повестке дня вопросов, включая обеспечение прав и безопасности населения Нагорного Карабаха, исключительно мирными политико-дипломатическими методами", – подчеркнули в МИД РФ.
Кроме того, российская сторона подтвердила готовность в ближайшее время организовать в Москве трехстороннюю встречу министров иностранных дел в том числе для согласования мирного договора, "с последующим выходом на саммит лидеров России, Азербайджана и Армении в Москве для подписания упомянутого документа".
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что 86,6 тысячи квадратных километров территории Азербайджана, которые готов признать Ереван, включают также территорию Карабаха. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут в ближайшем будущем подписать мирный договор, если Ереван не изменит свою позицию.
Вид на дома и автомобильную дорогу в городе Лачин, Нагорный Карабах - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
Баку и Ереван договорились по дополнительным статьям мирного соглашения
30 июня, 00:34
 
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