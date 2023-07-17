В МИД России заявили о необходимости мирного разрешения ситуации в Карабахе
В МИД России заявили о необходимости разрешения ситуации в Карабахе мирными методами
Российский миротворец на блокпосту. Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Россия всегда уважительно относилась к территориальной целостности Азербайджана, но это не отменяет необходимости разрешения ситуации в Карабахе мирными методами, говорится в сообщении МИД РФ.
Ранее в МИД Азербайджана указали, что заявление российского дипведомства от 15 июля о ситуации в Нагорном Карабахе не соответствует двусторонней декларации о союзническом взаимодействии.
"В связи с некорректными комментариями МИД Азербайджана относительно заявления МИД России от 15 июля подчеркнуто, что РФ всегда с уважением относилась и относится к территориальной целостности Азербайджана", – сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве по итогам встречи замглавы МИД РФ Андрея Руденко с послом Азербайджана в Москве Поладом Бюльбюльоглы.
В МИД России также отметили, что Москва "всецело привержена духу и букве" двусторонней Декларации о союзническом взаимодействии. "В то же время это не отменяет задачу комплексного продвижения процесса армяно-азербайджанской нормализации, решения всех стоящих на повестке дня вопросов, включая обеспечение прав и безопасности населения Нагорного Карабаха, исключительно мирными политико-дипломатическими методами", – подчеркнули в МИД РФ.
Кроме того, российская сторона подтвердила готовность в ближайшее время организовать в Москве трехстороннюю встречу министров иностранных дел в том числе для согласования мирного договора, "с последующим выходом на саммит лидеров России, Азербайджана и Армении в Москве для подписания упомянутого документа".
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
В минувшем году Ереван и Баку при посредничестве России, США и Евросоюза приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что 86,6 тысячи квадратных километров территории Азербайджана, которые готов признать Ереван, включают также территорию Карабаха. Как заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев, Азербайджан и Армения могут в ближайшем будущем подписать мирный договор, если Ереван не изменит свою позицию.